Giochi con me? Ssshhh... sottovoce!

Se si parla sottovoce si sentono molti più suoni! Quelli della natura, quelli di mamma e papà e quelli meno familiari della casa dove abitiamo. Noi vi presentiamo una bimba, sottovoce, appunto. Ma anche tante altre storie; addirittura Wiilliam Shakespeare, trasformato per i più piccoli. E poi baci, ladri, fiori, generosità, montagna, prateria, guerra... Buona lettura!! Condividi:

UNA BIMBA… SOTTOVOCE di Peter Carnavas ed. Nord-Sud Età consigliata: da 3 anni Mary era una bimba... sottovoce. La sua famiglia faceva talmente tanto rumore da non riuscire quasi a sentirla. Finché lei, con le sue maniere delicate, non riuscì a mostrare loro le meraviglie del mondo che si stavano perdendo.

OGNI VOLTA approfondimento Giochi con me? Tutte le puntate precedenti di Silvia Vecchini Ed. Lapis Età consigliata: da 5 anni Quando un bambino nasce, chi è che dona? E chi è che riceve? E quando un bambino cresce, non cresce con lui anche l'adulto? Ogni volta che mamma e papà guardano, imboccano, abbracciano il loro bambino, ogni volta che gli parlano, che giocano insieme a lui, che lo consolano o lo chiamano con il suo nome, accade in loro qualcosa di speciale e segreto: tutto quello che donano al bambino come cura e nutrimento, diventa cura e nutrimento anche per loro. Uno scambio continuo che fa crescere i piccoli e dà una nuova possibilità ai grandi. Silvia Vecchini si sofferma su momenti di scambio, intimo e fecondo, tra grandi e bambini, mostrando con le semplici formule "Ogni volta che... sei tu che..." quanto immensamente grande è il mondo di emozioni e sensazioni che un figlio può dischiudere ai suoi genitori. Dall'una e dall'altra parte: un rovesciamento di prospettiva che apre le porte alla meraviglia. Perché quando il bambino inizia a pronunciare le sue prime parole, anche il genitore impara una lingua prima sconosciuta. E quando il bambino impara a sparire e poi riapparire dietro una tenda, o dietro le mani, l'adulto prova la gioia di trovarsi al posto giusto.

TUTTA LA FORZA DI UN FIORE di Silvio Boselli Ed. Terre di Mezzo

Età consigliata: da 4 anni Un buffo personaggio si aggira per un mondo arido e desolato. Arriva davanti un muro altissimo, che taglia come una ferita quella terra martoriata. Armato della sua bomboletta spray, vi disegna sopra un fiore, ma viene subito fermato da un ligio poliziotto. Il buffo ometto, però, non si perde d'animo. Perché la speranza è proprio dietro l'angolo, anzi, oltre il muro.

SOFFOCAMI DI BACI di Beth Ferry Ed. HarperCollins Età consigliata: da 4 anni "Una piacevole svolta in una storia d'amicizia, che in maniera delicata racconta le diversità culturali e i loro confini." - Kirkus Cosa fa una foca appena arrivata in uno zoo? Si fa nuovi amici! E come? Con tanti baci focosi, naturalmente! Ma quando gli altri animali non sembrano apprezzare i suoi modi affettuosi, ci penserà il saggio passerotto a ricordare a tutti che cosa significa essere i "nuovi arrivati" in un posto. E tutti insieme prepareranno una dolcissima sorpresa per la nuova arrivata.

LE AVVENTURE DLE GIOVANE LUPIN di Marta Palazzesi Ed. Salani Età consigliata: da 10 anni Scaltro, coraggioso e con un profondo senso dell’onore: Lupin ha solo quattordici anni ma è già una celebrità tra i malviventi di Parigi. La sua casa è la Forca, il palazzo più malfamato della città, e i suoi vicini sono falsari, rapinatori di banche e topi d’appartamento. Lupin, però, non ruberebbe mai senza un motivo e divide sempre il suo bottino con gli orfani del quartiere. Un giorno alla sua porta bussano Cyrano e Clarisse, lo scontroso domatore di elefanti e l’agile funambola del Circo d’Hiver, e per Lupin comincia un’avventura inaspettata. Il fratello di Cyrano è infatti scomparso nel nulla e la polizia si rifiuta di indagare. Quando Lupin capisce che dietro al rapimento si nasconde il fantomatico Dottor Moustache non può più tirarsi indietro perché, nessuno lo sa, ma i due hanno un vecchio conto in sospeso...

GUIDA PER BAMBINE RIBELLI. Alla scoperta del corpo che cambia A cura di Elena Favilli Ed. Mondadori Età consigliata: da 11 anni Cara bambina ribelle, questo libro parla di te, dei tuoi cambiamenti e della tua voglia di diventare grande. Parla della confusione che accompagna i tuoi giorni, del corpo che cresce così velocemente che ogni tanto fatichi a riconoscerlo e delle nuove emozioni e sensazioni che ti sorprenderanno. Questa guida contiene informazioni e consigli pratici per affrontare la rivoluzione della crescita e il passaggio dalla pubertà all'adolescenza, con le inevitabili trasformazioni, crisi e scoperte che porta con sé. Uno strumento prezioso per intraprendere il meraviglioso viaggio dello sviluppo con qualche certezza in più. In libreria dal 23 febbraio 2021

SU E GIU’ PER LE MONTAGNE di Irene Penazzi Ed. Terre di Mezzo età consigliata: da 4 anni Un anno di amicizia in cui i tre protagonisti vivono le più belle esperienze che questi paesaggi possono offrire. La vita in montagna è tutta un'avventura! Passeggiate tra stambecchi e marmotte, notti in tenda a guardare le stelle, giochi in riva al lago, boschi pieni di funghi da raccogliere in compagnia... e se piove, ci si rifugia al calduccio in un abita.

LA CASA NELLA PRATERIA Nuova ediz.. Vol. 1 di Laura Ingalls Wilder Ed. Gallucci Età consigliata: da 8 anni In viaggio verso il Kansas con la famiglia Ingalls. La vita nella prateria è difficile e talvolta persino pericolosa, ma papà, mamma, Mary, Laura e la piccola Carrie sono felici di realizzare il sogno di una nuova vita. "Il fruscio del vento nell'erba sembrava una musica. E il canto stridulo delle cavallette faceva vibrare l'immensa prateria. Un flebile ronzio proveniva dagli alberi in riva al ruscello. Tutti quei suoni formavano un fantastico, caldo, gioioso silenzio. Laura non aveva mai visto un posto che le piacesse così tanto...".

NONNO QUESTA VOLTA È GUERRA di Robert Kimmel Smith ed. Rizzoli Età consigliata: da 9 anni Saresti contento se un bel giorno tuo nonno si trasferisse a casa tua? E non solo a casa tua, ma proprio nella tua camera! Spedendoti per di più a dormire nella stanza peggiore della casa... Be’, è quello che accade a Peter Stokes: dieci anni, e nessunissima intenzione di arrendersi all’ingiustizia subita. Peter dichiara ufficialmente guerra a nonno Jack, perché vuole a tutti i costi riprendersi ciò che è suo di diritto. Ma non sa che suo nonno è un osso duro. Inizia così un’esilarante serie di scherzi e colpi bassi, tra azioni di guerriglia e tregue momentanee, sveglie che suonano nel cuore della notte e lacci delle scarpe che non si trovano.

TUTTI I BACI DEL MONDO di Pierrick Bisinski,Alex Sanders Ed. Babalibri Età consigliata: da 2 anni C'è il bacio naso-naso, il bacio con solletico e il tenero bacio mamma: grandi baci da elefante o bacini da formica, baci da eschimese... In questo libro riccamente illustrato sono raccolti tutti i baci del mondo, di ogni forma e colore.

IL GIARDINO I fotolibri di Marie-Claude Avignon Ed. Fabbri editori Età consigliata: da 2 anni Libri per accompagnare i piccoli nei passi più importanti della crescita: illustrazioni tenerissime, foto di bebè per favorire l'immedesimazione, e un'avventura speciale per conoscere i tesori della natura! Luca esplora il giardino... Ma quante sorprese! Tra le foglie scopre fragole, lombrichi e margherite!

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE di William Shakespeare, Georghia Ellinas ed. Gallucci Età consigliata: da 6 anni "Mi chiamo Puck, sono uno spiritello. Il mio passatempo preferito è fare scherza chiunque mi capiti a tiro. Nel regno delle fate c'è molta agitazione. Il re Oberon vuole dare una lezione a sua moglie, l'orgogliosa Titania. A complicare le cose, quattro giovani nobili giungono nel bosco da Atene. Sono tutti innamorati, ma della persona sbagliata! Toccherà a me ingannare Titania e tirare fuori dai pasticci gli sciocchi mortali. Cosa potrebbe mai andare storto?" "Sogno di una notte di mezza estate" è forse la commedia più famosa di William Shakespeare, tanto da vantare centinaia di adattamenti cinematografici, televisivi, musicali e a fumetti. In questa versione illustrata, la storia è raccontata dal punto di vista di Puck, spiritello amante degli scherzi che accompagna i piccoli lettori nel bosco vicino alla città di Atene. In collaborazione con il Globe Theatre di Londra, il testo teatrale è stato ripensato e riscritto nella sua interezza con una lingua adatta ai bambini che si avvicinano alla lettura.

QUEL PRODIGIO DI REX! di Patricia McLachlan ed. HarperCollins Età consigliata: da 9 anni La zia di Grace è una scrittrice e ogni giorno le insegna parole sofisticate come "malinconia" e "delirante". Ma ogni tanto zia Lily è bloccata nella scrittura. Le sue storie non vanno da nessuna parte, la scrivania è sempre in disordine e il suo gruppo di scrittura non è di aiuto come vorrebbe. Così zia Lily pubblica un annuncio: Scrittrice cerca assistente, coach, aiutante per ispirazione e un pizzico di Magia! Il giorno dopo Grace apre la porta e trova Rex: un labrador prodigioso che farà ritrovare l'ispirazione a zia Lily, e aiuterà Grace a trovare le parole per scrivere la sua storia.