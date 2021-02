Oroscopo del 16 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

La Luna è entrata nel vostro segno per deliziarvi. Questo mutamento di scenario vi fa operare una rivoluzione personale che coinvolge look, amici, interessi. La famiglia resta però un punto fermo e di riferimento. Venere e Luna in amore vi aprono a fortunati e felici successi sentimentali. Accogliete la nascita di una nuova relazione che la sorte ha progettato per voi. Una fase di assestamento economico vi suggerisce la scelta di nuovi investimenti da fare. Se festeggiate gli anni dal 17 al 20 aprile specialmente. Avvaletevi di consigli professionali che faranno la vostra fortuna.

Gli influssi di Plutone – che riguarderanno i taurini della terza decade in particolare – daranno una giornata con qualche nodo lavorativo e familiare. Per fortuna dalla vostra avete un bel gruppo di amici che saprà risollevarvi e con i quali organizzerete un viaggio per la prossima estate. In amore la Luna in Ariete vi lancia sfide che voi accogliete con piacere. Un legame pieno di complicità e segreti rischia però di darvi noie nel quotidiano: occorre fare chiarezza dentro di voi. A lavoro siete efficienti e dinamici: Urano è un grande costruttore di mete da raggiungere, specie se siete nati in aprile.

Allineamento celeste molto felice per voi oggi con la Luna in Ariete. Stimolate la vostra voglia di fare, di lavorare, di produrre ma anche il senso di mondanità e socialità. Riuscite a bilanciare tutto con temperanza. Un incontro avvenuto quasi per caso in un contesto brillante e ludico vi sta infiammando i sensi a livello sentimentale. Se siete nati nella prima e nella seconda decade siete costretti a fare i conti con pulsioni e sogni quasi adolescenziali. Fate attenzione però a non rientrare troppo in quei tempi lontani! Lavorativamente riuscirete a mettere a punto molti obiettivi professionali che in altre giornate non eravate riusciti a completare, specie se siete nati dal 24 al 29 maggio.

Profilo dei transiti odierni bello e positivo per le tante iniziative che si incrociano oggi. Il team di Marte e Urano in Toro vi guida con combinazioni e incontri impensati. Nettuno vi apre inoltre una vita familiare amorevole. In amore date spazio ai sentimenti come siete già abituati a fare. Vivete una serena armonia sia che vi troviate in coppia fissa che con il vostro partner momentaneo. Se svolgete una professione legate all’arte o alla cultura Marte e Urano vi daranno estro e gratificazioni, soprattutto se siete nati in giugno e nella seconda decade.

La Luna in Ariete dà generosità, dinamismo e voglia di vivere. Urano è un po’ dissonante per i nati in luglio e può darvi qualche stimolo o provocazione, che per voi sono il sale della vita. Molto fortunati se siete nati tra il 13 e il 17 agosto. In amore siete completamente conquistati da una persona che ha preso il posto nel vostro cuore. Avete tutti i segnali di quando siete innamorati, non negatelo. Cercate di essere più razionali e sappiate organizzare bene la vostra volontà di dichiararvi. In ambito lavorativo una bella configurazione celeste favorisce chi fa un lavoro rivolto alla cultura e all’educazione, specie se nato tra il 17 e il 22 agosto.

Giornata non proprio nelle vostre corde. Nettuno soffia molte nebbie che a volte oscurano il cammino. In realtà non si tratta di qualcosa di particolarmente grave, poiché con il vostro temperamento razionale e la capacità di tenere i piedi in terra riceverete comunque fortune. In questo momento vivete un forte vortice di passione, come non vi capitava da tempo. Accettate le sfide e affrontatele con impeto e spirito combattivo. Non siete più timidi e compassati e questo vi sorprende, specie se siete nati tra il 10 e il 15 settembre. Lavorativamente parlando siete organizzati e disciplinati come sempre: non avrete difficoltà, soprattutto se siete nati tra il 13 e il 17 settembre.

L’influsso di Venere in Acquario vi darà grande capacità negli spostamenti rapidi e nei contatti sociali sulle app e i social più importanti come WhatsApp, Facebook e Twitter: ne sentirete maggiormente gli effetti positivi se siete nati tra il 17 e il 22 di ottobre. La vostra vita sentimentale è definita, regolare, armonica: le tempeste emotive non vi piacciono. Da segno equilibrato desiderate avere una relazione che mostri una costante assenza di ansie. Per i single, oggi non si soffrirà particolarmente la solitudine. Capitolo lavoro: giornata molto congeniale a chi come voi svolge un lavoro nella comunicazione, nella pubblicità, in ambito grafico o di moda. Avete a disposizione molte frecce per il vostro arco: scagliatele con le giuste tempistiche.

Conflittualità tra Saturno e Urano che occupano rispettivamente Acquario e Toro. Ci sarà da fare attenzione agli spostamenti fuori da casa per non incorrere in ritardi o cancellazioni. Anche le comunicazioni potrebbero ritrovarsi come un po’ inefficienti, specialmente se siete nati tra il 25 e il 31 ottobre. Il vostro talento amoroso è la capacità di coinvolgimento erotico: in una relazione seria o momentanea avrete modo di sperimentare molto! Per quanto concerne il lavoro è un ottimo giorno per i creati, specialmente se sono nati tra il giorno 9 e il giorno 17 del mese di novembre.

Una luminosa Luna in Ariete vi allieta nella giornata odierna. Tale presenza stimola la parte dinamica, estrosa e avventurosa della vostra persona. Possibile organizzare gite fuori porta o visite nei musei. In amore Nettuno oggi vi rema contro: meglio non prendere iniziative, specialmente se fate gli anni tra il 9 e il 12 di novembre. Giove però spalleggia la seconda decade a livello di exploit erotici. Se svolgete una professione che riguarda la comunicazione, la pubblicità o la vendita, oggi avrete ottime possibilità di ottenere buone affermazioni e un più che discreto successo.

Quasi tutti gli aspetti planetari di oggi sono positivi. Avrete ottimi rapporti con figli, figlie, nipoti e zii. Saturno vi darà autorevolezza, rigore e capacità di esprimere i vostri pensieri in maniera asciutta e sintetica, questo soprattutto se siete nati a dicembre. Marte, Urano e Nettuno vi avvicinano positivamente all’amore. Se siete single non vi chiede nelle stanze della razionalità ma assaporate piaceri e sentimenti essenziali. Se festeggiate gli anni tra il 14 e il 20 gennaio facciate uno sforzo in più e liberatevi totalmente. In ambito professionale, se siete dei creativi, dei grafici o degli stilisti i transiti vi offrono la mano per affermarvi ed emergere.

Urano in Toro limita un po’ la vostra verve intellettuale così come pure il dinamismo. Nulla di grave, anche perché ne sentirete gli effetti solo se siete nati tra il 24 e il 28 gennaio. Il vostro talento migliore in amore è la ricerca e la comprensione delle esigenze del partner. Oggi evidenzierete le vostre migliori attitudini caratteriali e troverete un partner conquistato dall’altruismo della vostra personalità. A lavoro vi aspetta una giornata altamente produttiva se svolgete una professione legata alla comunicazione o al giornalismo. Ne beneficeranno soprattutto i nati tra il 29 gennaio e il 3 febbraio.

Giornata molto intrigante e in linea con le vostre corde di sensibilità, di empatia di attitudini creative. In cielo si formano vari aspetti benevoli per voi, con la possibilità di creare una rete di contatti positiva per la vostra personalità estrosa ma un po’ introversa. Avrete modo di mostrare quanto sia forte la capacità di rinnovarvi e di sapervela cavare, a volte anche a fronte di qualche inciampo dinanzi al quale non arretrate. “Emozione” è la parola chiave di questa giornata a livello sentimentale. Che siate in coppia o single sperimentate sentimenti intensi e coinvolgenti. Lavorativamente è un momento di straordinaria iniezione di linfa creative. Questo soprattutto se lavorate in ambito artistico, di moda o comunicativo.