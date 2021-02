Giochi con me? Dante per i più piccoli

Un grande classico pensato per i più piccoli. Ecco la Divina Commedia per i bambini. Ma questa settimana ci sono anche tante storie di avventura, di scoperta, d'amore sempre per i nostri bimbi. E non perdetevi la puntata speciale domenica 14 febbraio dedicata ai libri d'amore per bambini. Buona lettura! Condividi:

LA DIVINA COMMEDIA RACCONTATA AI BAMBINI di Annamaria Piccione Ed. Mondadori Età consigliata: da 8 anni Era il tramonto, sulla terra uomini e animali si apprestavano al riposo, mentre io intraprendevo il mio incredibile viaggio. Come gli antichi poeti, invocai le Muse, ma fui colto dall'incertezza: prima di me pochi uomini avevano visitato l'Oltretomba. Ne ero io degno? «Era una notte di primavera quando tutto cominciò. Da poco avevo raggiunto la mezza età, ma non ero sereno. Come il mondo attorno a me, avevo preso una brutta china e non vedevo vie d'uscita.» Così ha inizio la Divina Commedia in questa versione in prosa, che rilegge per i più piccoli uno dei viaggi più affascinanti della letteratura mondiale. Attraverso questa a un tempo fedele e originalissima riscrittura, la Commedia si trasforma in un romanzo d'avventura che tra incontri inaspettati, scenari mozzafiato, demoni brontoloni e canti angelici conduce Dante nei tre regni dell'aldilà, in un cammino a ritroso nella sua memoria e sempre più a fondo dentro sé, guidato da ragione, fede e sentimento. (montaggio clip Antonio Augugliaro)

1984 approfondimento “Dante al di là degli stereotipi”: il podcast con Barbero e Ferroni di George Orwell Ed. Rizzoli Età consigliata: da 9 anni Scritto tra il 1948 e il 1949, 1984 racconta di un futuro prossimo in cui, a seguito di una guerra atomica, il mondo è stato spartito tra tre grandi super potenze: Oceania, Eurasia ed Estasia. A capo del primo di questi Stati c’è un dittatore che si fa chiamare Grande Fratello, una figura onnisciente e misteriosa che controlla costantemente le vite dei suoi cittadini attraverso telecamere e psicopolizia. La privacy non esiste, ogni forma di dissidenza è proibita. Persino la Storia e la cronaca vengono riscritte per dimostrare l’infallibilità del Partito e del governo.

UNA BIMBA… SOTTOVOCE di Peter Carnavas Ed. Nord Sud Età consigliata: da 3 anni Mary era una bimba... sottovoce. La sua famiglia faceva talmente tanto rumore da non riuscire quasi a sentirla. Finché lei, con le sue maniere delicate, non riuscì a mostrare loro le meraviglie del mondo che si stavano perdendo.

NO! DICE IL CONIGLIO approfondimento Bambini e lockdown. I consigli dello psicoterapeuta Domenico Barrilà di Henrichs Marjoke Ed. Nord Sud Età consigliata: da 4 anni Coniglio è felice di farsi i fatti suoi e non vuole ascoltare nessun altro. Almeno finché la sua mamma non gli suggerisce qualcosa a cui non può proprio resistere! E così alla fine tutti l'hanno vinta!

ALLA RICERCA DI ATLANTIDE Viaggio nell'architettura per ragazzi sognatori. di Carlo Piano, Renzo Piano Ed. Feltrinelli Età consigliata: da 10 anni Nonno Renzo e la nipotina Elsa partono da Genova, dove è stato appena inaugurato il nuovo Ponte San Giorgio, sorvolano l'aeroporto di Osaka, l'isola che non c'era, si arrampicano sullo Shard, il grattacielo sul Tamigi che sfuma fino a 400 metri di altezza, e infina approdano a Itaca, meta di ogni ritorno. Il lungo viaggio di nonno Renzo e la nipote Elsa inizia dal porto di Genova in una giornata di fine estate. A guidarli è un desiderio ancestrale: salpare e prendere il largo alla ricerca di Atlantide, la città perfetta che, come tale, è il sogno di ogni architetto, l'idea regolativa che muove la sua creatività. Per trovarla, Renzo Piano e la nipote Elsa fanno tappa nei luoghi in cui per tutta la vita il nonno ha inseguito la perfezione, costruendo nel mondo intero le proprie opere. Di certo sarà un'avventura, come d'altronde è il mestiere dell'architetto! In tutti i capitoli sono presenti aneddoti e curiosità, oltre che nozioni marinaresche di venti, onde, stelle, ancoraggi, naufragi scampati che rendono il viaggio coinvolgente. Accompagna la narrazione anche la storia di Atlantide e tutti i posti in cui gli studiosi l'hanno collocata nei secoli.

TUTTO QUELLO CHE VORREI di Pawel Mildner Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: da 4 anni Avere un gigante per amico. Parlare la lingua degli animali. Essere invisibili. Liberare la tigre dallo zoo. Lavorare in un negozio di dolci. Ecco i sogni di Oscar e Olga: non si sono mai incontrati, ma condividono fantasie piccole e grandi, desideri seri e pazzerelli. Soprattutto, quello di conoscere qualcuno con cui stringere un'amicizia speciale.

I VECCHI LIBRI SONO PERICOLOSI di François Gravel Ed. EL Età consigliata: da 9 anni Impilare un po' di libri polverosi negli scatoloni non sembra troppo complicato. Quando il vecchio bibliotecario della sua scuola gli propone questo lavoretto per il fine settimana, Mathieu non esita ad accettare. Rimasto solo nei bui sotterranei, si accorge però molto presto di aver commesso.

LA LUNA E I FALO’ di Cesare Pavese Ed Mondadori (ed. illustrata) Età consigliata: da 12 anni Anguilla non ha altra famiglia se non le colline delle Langhe: ed è qui, infatti, che decide di tornare dopo aver vissuto tanto tempo lontano, prima a Genova e poi in America. Tutto sembra rimasto uguale a come era: le vigne, la palazzina del Nido, il Belbo che scorre tra le canne. Quello che è cambiato irrimediabilmente, però, è che Anguilla adesso ha quarant'anni, non è più il bambino orfano di allora, e sulla Gaminella, la collina che lo ha visto crescere, ora vive Cinto, un ragazzino che cammina male ed è tutto ossa, ma non si perde una parola di quell'uomo arrivato da lontano. Conversando con Nuto - l'amico di sempre secondo il quale «per farcela a vivere in questa valle non bisogna mai uscirne» - Anguilla ripercorre i propri ricordi delle Langhe e dell'America, ma anche tutto ciò che le colline hanno visto accadere mentre lui non c'era: la guerra mondiale, la lotta partigiana, il lento abbandono della vita contadina. Favolosamente sospeso tra passato e presente, La luna e i falò ci parla con la voce senza tempo di un grande classico del Novecento.

NON E’ VERO! NON E’ VERO! di Stephanie Blake Ed. Babalibri Età consigliata: da 3 anni Simone torna da scuola e dice tutto fiero alla mamma che ha segnato un sacco di gol e ha vinto la partita! La mamma allora gli fa i complimenti. Simone scoppia a ridere e le dice: «Ah! Ah! Ci sei cascata! non è vero! non è vero!». Il gioco continua per tutta la giornata, Simone fa scherzi a tutti anche al papà quando gli dice che ha apparecchiato la tavola per cena. Il piccolo Gaspare intanto sta a osservare e, quando a cena annuncia che ha fatto cacca nel pannolino, tutti ci credono, soprattutto Simone che sbotta: «Bleah! Veramente?». «Ah! Ah! Non è velo! Non è velo!» risponde ridendo il suo fratellino! Stephanie Blake torna con un libro che piacerà moltissimo a grandi e piccini: chi non si è mai divertito col gioco del Non è vero! Non è vero!?

IL PICCOLO PESCATORE E LO SCHELETRO di Jiang Hong Chen ed. Camelozampa Età consigliata: da 5 anni In un giorno di cielo nero e mare in tempesta, il piccolo Tong pesca uno scheletro spaventoso, che lo insegue fino a riva. Fuggire non serve a nulla e presto la paura prende il sopravvento. A volte però le apparenze nascondono misteri profondi come il mare... Un commovente albo illustrato che parla di altruismo, trasmissione del sapere, ma soprattutto dell'immortalità degli affetti. Una storia che fa paura ma ha anche il potere consolatorio della fiaba, un capolavoro di Chen Jiang Hong finora inedito in Italia. Vincitore del Premio Rodari 2019 Miglior Albo illustrato.

METAMORFOSI di Laura Manaresi e Giovanni Manna Ed. Rizzoli

Età consigliata: da 8 anni Nell’universo tutto cambia e tutto è unito. In un gioco di continue trasformazioni, i miti raccontano il legame indissolubile tra la natura e l’essere umano. Le più affascinanti storie di Ovidio nelle parole limpide di Laura Manaresi e nelle illustrazioni senza tempo di Giovanni Manna.

TUTTA LA FORZA DI UN FIORE di Silvio Boselli Ed. Terre di Mezzo

Età consigliata: da 5 anni Un buffo personaggio si aggira per un mondo arido e desolato. Arriva davanti un muro altissimo, che taglia come una ferita quella terra martoriata. Armato della sua bomboletta spray, vi disegna sopra un fiore, ma viene subito fermato da un ligio poliziotto. Il buffo ometto, però, non si perde d'animo. Perché la speranza è proprio dietro l'angolo, anzi, oltre il muro. In libreria dal 18 febbraio

IL SABOTATORE DI AMICIZIE. BEATRICE SOTTOSOPRA di Shelley Johannes ed. Terre di Mezzo Età consigliata: da 7 anni L'operazione "Lati Positivi" è in pericolo! Un misterioso sabotatore distribuisce i certificati di benemerenza al posto di Beatrice, Lenny e Sam. Chi sarà mai? Beatrice e Lenny iniziano a sospettare di tutti. Compresa Sam, che è l'ultima arrivata nel gruppo di amiche...