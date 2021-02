Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 febbraio segno per segno

Venere in Acquario continua a favorirvi e vi accompagnerà con i suoi flussi benefici per tutta la fine dell’inverno e pure per la primavera. In famiglia momento particolarmente sereno specie con figli, nipotini, sorelle e fratelli. Il Sole vi garantisce capacità di interazione molto positive. Un nuovo amore invade il vostro cuore e promette scintille passionali. Sole e Marte vi portano a prendere iniziative interessanti, specie se siete nati tra il 12 e il 18 aprile. A lavoro Plutone continua a tartassarvi. I capi sono troppo esigenti ma saprete come metterli al loro posto!

Venere e il Sole vi disturbano ma non più di tanto, limitandosi a darvi piccoli screzi in famiglia. Nettuno invece vi darà un clima più sereno e armonico in serata, permettendovi di esternare la vostra reale personalità. In amore gli astri vi suggeriscono di tenere a freno pulsioni possessive sulla persona amata. Attenzione perché se siete della seconda o terza decade alcuni astri vi manderanno pulsioni contrarie per indurvi in errore. Se lavorate in un’attività che riguarda il denaro, la vendita o il commercio oggi dovrete fare di tutto per non distrarvi ed essere sempre presenti, specie se siete nati dal 14 al 20 maggio. Giove e il Sole potrebbero infatti tirarvi qualche piccolo tiro mancino.

Firmamento di febbraio gratificato da corpi celesti che abitano segni per voi positivi, come l’Acquario. Venere protagonista dell’invio di flussi benefici che influiranno positivamente sull’approccio mentale e intellettuale nel corso della giornata. In particolare se festeggiate gli anni tra il 22 e il 28 maggio potrete godere di un’intelligenza di prim’ordine. Grandi soddisfazioni per chi si cimenterà in concorsi o esami. Momento sì anche in amore, con i nati nella terza decade favoriti dal lavoro di Giove e Venere. Lavorativamente potrete conseguire buoni risultati ma i nati nella seconda decade dovranno fare attenzione a non innervosirsi per colpa dello stimolo negativo di Nettuno in Pesci.

Giornata in cui Nettuno vi sostiene con grande forza. Potrete risolvere tante questioni lasciate in sospeso, specie da un punto di vista organizzativo e familiare. Avrete sensibilità e capacità di ricezione che vi aiuteranno a mettere ordine in alcuni rapporti. La vostra salute psicofisica risulta al momento eccellente. Attenzione però ai mali di stagione per chi è nato nella terza decade. Capitolo sentimentale: la vita affettiva non dà grosse preoccupazioni ma, anzi, arriverà presto un momento in cui si rivelerà ancora più fiorente, specialmente se fate parte della seconda decade. Se siete liberi professionisti o ancora più nel dettaglio artisti assaporerete successi di ogni genere!

I moti celesti vi guardano di buon occhio! Tanti pianeti vogliono facilitarvi questioni pratiche e incombenze varie. La prima parte della mattinata sarà irrequieta ma se si creano piccole tensioni in famiglia cercate di non esasperare e mantenete sempre un tono pacato. Il vostro stato di salute è buono, specialmente se festeggiate il compleanno tra il 25 e il 30 luglio. In amore, una persona che avete conosciuto vi è rimasta recentemente impressa. La Luna vi rende generosi e orgogliosi, Venere in Acquario invece vi fa passionali e arditi, specie i nati in luglio. In ambito lavorativo aiuterete un collega in difficoltà e presto diventerà vostro amico.

Congiuntura ancora positiva con la sola eccezione per i nati nella seconda decade che vedono la negatività di Nettuno in Pesci. Questi ultimi dovranno dunque fare attenzione a non agire d’impulso, in qualsiasi campo ma specialmente in ambito familiare per non alimentare tensioni. Per le altre decadi giornata che scorre nella norma. Se siete single vi capiterà di sentirvi divisi tra la voglia di avventura e quella di coltivare un affetto stabile. Un Nettuno imbronciato per la terza decade non vi farà prendere posizione. A lavoro siete dei maestri nell’organizzazione pratica e vi guadagnate la stima e la simpatia dei colleghi in ufficio. Anche grazie a Marte e Urano, che sono al vostro fianco.

Venere guida giochi e fili di questa giornata. Vi darà la possibilità di rendervi affabili sia in famiglia che in ambiente di lavoro. Le capacità di concordia di cui siete dotati vi renderanno giustizia nei settori più svariati. Siete anche in ottima forma fisica, specie se appartenente alla terza decade. Sempre Venere vi renderà percettivi, attenti e intelligenti nei confronti della persona amata. Sarete dotati di straordinarie capacità di seduzione e di ascolto se siete nati in ottobre. Per i Bilancia single della seconda decade ci sarà l’opportunità di creare incontro molto promettenti. Lavorativamente sarete come sempre disciplinati e con rigore professionale. Riuscirete con disinvoltura dove altri si sono affannati.

Vi aspetta un’altra giornata fausta in cui la Luna abita felicemente il segno amico del Capricorno amplificando in voi fascino e bellezza, specialmente se siete nati in novembre. Il vostro istinto tenderà a non sbagliarsi, difficilmente fallirete una previsione. Aumenterà anche il vostro livello di sensibilità e il vostro spirito caritatevole. Momento particolarmente intenso anche per la vita di coppia, specie se fate parte della terza decade. Una nuova storia d’amore vi sta prendendo anima e corpo con viscerale passione. Per fortuna Plutone e la Luna vi invitano a stare comunque con i piedi per terra! Capitolo lavorativo: Mercurio in angolo dissonante vi consiglia di non esagerare nel proporre iniziative al momento, soprattutto se siete liberi professionisti e nati nella seconda decade.

La Luna e Urano vi fanno aumentare l’intuito e innalzare il livello di sensibilità, portando contributo di amabilità e comunione in ambiente familiare. In amore Venere e Mercurio benefici esaltano il gusto per l’avventura. Se festeggiate gli anni tra il 12 e il 16 dicembre avrete l’opportunità di sperimentare e di incuriosirvi con imprese che vi assicureranno grande soddisfazione. La routine degli orari di lavoro è spezzata da un incontro interessante che farete durante le vostre mansioni.

Momento astrale molto positivo e fortunato: dalla vostra avete addirittura 10 corpi celesti! Mancano solo 2 pianeti che non sappiamo dove siano. In amore Nettuno in angolo benefico dal segno amico dei Pesci vi fa migliorare le vostre storie d’amore, specie se queste si mostravano traballanti (e ciò varrà soprattutto per i nati nella seconda decade. Chi invece festeggerà il compleanno nella terza si vedrà arrivare un bel colpo di fortuna. Si prevedono matrimoni e convivenze stabili per chi è nato tra il 13 e il 17 gennaio. Lavorativamente la vostra carriera sta prendendo il volo. Urano, Nettuno e Plutone stanno per farvi arrivare in vetta, dandovi stabilità sia economica che di carriera.

Venere può darvi equilibrio in tono e in umore. Contrattempi e screzi si possono verificare in famiglia ma saranno del tutto minimizzati. Il pianeta dell’amore infatti vi aiuterà a gestire e alleggerire ogni tensione. Condizione fisica piuttosto buona ma, per precauzione, meglio non esagerare con il cibo! Giove infatti vi darà molta voglia di stare a tavole specie se siete nati tra il 2 e il 7 febbraio. Amore: ritrovate grazie a Mercurio, Venere e al Sole la forza dell’unione con la vostra dolce metà. Ci saranno progetti di viaggio e di fusione emotiva, specie per i nati tra il 13 e il 18 febbraio. In lavoro sarà piacevole svolgere alcuni compiti in squadra, inoltre avrete molta fortuna.

La Luna vi assiste in Capricorno. Sarete assistiti dal vostro intuito che vi farà comprendere come si svolgono alcune situazioni in maniera più veloce e immediata del solito e degli altri. Marte in Toro potrebbe darvi un po’ di pigrizia e apatia nell’affrontare incombenze familiari. Se siete parte della terza decade fate attenzione a non sforzarvi troppo in palestra o in altre attività ludico-sportive. Fase sì anche per l’amore. Vi godete l’appagamento dei sensi se siete nati a marzo. Nettuno spiana i vostri passi da un punto di vista sentimentale, Marte e Plutone si occupano di rendere brillanti le vostre prestazioni sessuali. Sul posto di lavoro la vostra inventiva troverà il modo di risolvere una questione particolarmente difficoltosa: ancora una volta verrete visti come dei geni!