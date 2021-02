Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 febbraio

Progetto di transiti fresco e sereno per questa giornata di febbraio. Splende per voi il Sole e vi sorridono anche Giove, Saturno e Venere. Ci saranno benefici dal punto di vista fisico ma anche per quanto riguarda l’energia e la bellezza esteriore, specialmente per chi festeggia il compleanno tra la prima e la seconda decade. Momento molto buono anche per i sentimenti, ci saranno inoltre novità dal punto di vista erotico. Una bella connessione tra Luna e Venere genererà un clima positivo e di crescita all’interno della coppia. Lavorativamente parlando, se appartenete alla prima decade fate attenzione a non farvi scavalcare da un altro collega più disinvolto o spregiudicato.

C’è una negatività di un gruppo di pianeti in Acquario che vi porterà a dividervi in varie situazioni e a fare scelte non sempre facili in famiglia e nelle amicizie. Tenete sotto controllo l’emotività, specie nel rapporto con i vostri figli. Niente di grave comunque, anche perché il buon influsso di Plutone vi darà l’opportunità di rimettere le cose a posto. Sempre Plutone (in collaborazione con Nettuno) darà a tutti i taurini nati in maggio progressi a livello sentimentale. Specialmente se siete nati dall’8 al 12 maggio il vostro rapporto di coppia potrà evolversi verso una prospettiva di lungo respiro, addirittura con possibilità di matrimonio o procreazione. Capitolo lavoro: siete determinati, ambiziosi e volitivi. Se siete nati nella terza decade avrete risultati di prim’ordine.

Un bel Sole transita in ottima posizione e dona verve, simpatia e senso dell’umorismo. Se festeggiate gli anni dal 10 al 14 giugno avrete una freschezza scoppiettante e grande ilarità, venendo ovviamente favoriti nei rapporti con gli altri. Venere vi regalerà la possibilità di entrare in contatto con una persona a voi molto cara e che da tempo volevate conoscere meglio. Un incontro che potrebbe promettere qualcosa di buono anche per il futuro. In caso di compleanno tra il 15 e il 19 giugno potrete cominciare una nuova storia con buone prospettive per tutto il 2021. Se siete dei liberi professionisti il Sole vi darà la capacità di imprimere il vostro marchio distintivo.

Fase fortunata con Nettuno che vi darà maggiore vita emotiva, sensibile e sentimentale: qualcosa che risulta assolutamente fondamentale per voi Cancro. Ovviamente a beneficiarne sarà anche la vita familiare ma pure quella amorosa. Ottimo momento infatti per le iniziative sentimentali, specie se desiderate avviare una nuova storia. Dalla vostra ci sono Nettuno e Marte che vi daranno slancio emozionale e sensibilità. Sappiate approfittare del momento, specie se appartenete alla terza decade. Dopo il lavoro occhio allo shopping selvaggio: non spendete eccessivamente!

Aspetti variabili con pianeti che vi guardano col broncio e altri che vi favoriscono (Luna e Marte per primo e secondo caso faranno la differenza). Non esagerate con i piaceri gastronomici e nelle spese, soprattutto se siete nati dal 7 al 12 agosto. In amore cercate di non esagerare in pretese verso la vostra dolce metà. Urano e il Sole sono contrari e non favoriscono nemmeno le iniziative. Se siete single, però, gli astri vi favoriranno nella ricerca di un’avventura. Al lavoro organizzerete tutto con spirito indomito e notevole personalità, assicurandovi che tutto vada come previsto.

Buoni aspetti per i Vergine in questo periodo. Plutone è in angolo benefico dal Capricorno e amplierà la dimensione affettiva, artistica e di benessere. Una questione complessa che riguarda la famiglia sarà risolta grazie a una vostra intuizione. In amore Marte e Urano produrranno grande voglia di eros ma pure di tenerezza. Se fate parte della seconda decade lo slancio sarà ancora più forte. Se siete single non aggrappatevi alle storielle. Per quanto riguarda il lavoro concluderete un ottimo affare, soprattutto se vi occupate di denaro in libera professione.

Firmamento dei transiti ancora abbastanza buono, soprattutto se festeggiate gli anni dal 2 al 6 ottobre. In amore Venere transita in angolo armonico con Acquario e di conseguenza proprio oggi non mancherà un afflato emotivo di rara potenza verso il partner, che sia occasionale o stabile. Ne sentirete gli effetti specialmente se siete nati tra il 23 e il 29 settembre. Se invece siete single farete successi strepitosi! In ambito lavorativo assumete un piglio di comando per risolvere questioni su cui nessuno mette mano. Il Sole vi farà promotore di un attivismo volto a rivelare conseguenze positive per voi e per tutto l’ambiente, specie se siete nati tra il 9 e il 16 ottobre.

L’alleanza tra Plutone e Nettuno regalare aspetti molto belli per quanto riguarda le esperienze affettive, sentimentali e familiari, specie se siete nati tra il 10 e il 16 novembre. Capitolo sentimentale: si diradano alcune nebbie che vi avevano tenuto un po’ in sospeso in ambito affettivo. La vostra relazione stabile troverà diversi stimoli e nuova linfa vitale. Se siete single non chiudetevi in casa, anzi, frequentate nuova gente. Lavorativamente è una giornata in cui tutto sembra remare a vostro vantaggio, dai rapporti con i colleghi a quello con il capo. Approfittate per darvi dare fare nei progetti in cui credete di più.

Firmamento astrale rischiarato da ottimi aspetti planetari. In particolare Sole e Luna daranno benessere psicofisico, lucidità mentale e capacità di mantenere il garbo in ogni situazione. In amore ci saranno novità buone sotto il profilo dello spazio affettivo e di quello erotico, sia in caso di relazione stabile che di avventura. Soprattutto i nati dal 12 al 15 dicembre avranno un momento fortemente passionale. L’efficienza lavorativa e il rispetto per il lavoro altrui non si discutono. Non cadete nelle polemiche troppo sterili dell’ufficio.

Giornata decisamente positiva per i Capricorno. Plutone si rivela costruttore di fortuna e amplificherà la vostra dimensione emotiva. In amore ci sarà un momento particolarmente gioioso e propizio. Sappiate proporzionare però le vostre ambizioni alle vostre reali possibilità di ottenere successo. Lavoro: non vi lasciate scappare una buona occasione che vi capita a livello professionale, specialmente se siete dei liberi professionisti e se festeggiate gli anni tra il 10 e il 14 del mese di gennaio.

Cielo molto positivo e fortunato. Nettuno vi darà forza di persuasione, calore umano, fascino specialmente se siete nati tra il 13 e il 19 febbraio. In famiglia tutto a gonfie vele, in amore sarete molto ricettivi nei confronti del vostro partner. Siate bravi soprattutto nell’ascolto, anche perché avete Mercurio a vostro favore in tal senso. In ambito lavorativo se svolgete mansioni nell’ambito del commercio dovreste usare la massima attenzione: Luna e Nettuno occupano segni in conflitto tra loro (Pesci e Sagittario), quindi occhio a manovre potenzialmente azzardate.

Costellazione astrale molto positiva e fortunata. Diversi pianeti strutturano il vostro segno, come Giove, Nettuno e Venere. Daranno un influsso positivo e benefico, specie se siete nati nella prima decade. In amore sarete guidati positivamente dal vostro sesto senso e riuscirete a percepire con grande maestria il vero carattere di una persona che vi sta particolarmente a cuore. Se siete ancora in cerca dell’anima gemella non è escluso che possiate trovare canali di comunicazione speciali. Lavorativamente la Luna in Sagittario vi contrasta se siete nati nella seconda decade, provocandovi alcuni incidenti di percorso in ufficio. Il vostro ottimismo farà minimizzare ogni inciampo.