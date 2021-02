Oroscopo del 4 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Plutone in Capricorno in angolo dissonante per voi. Dalla vostra ci sono tuttavia il Sole e Venere, oltre che Nettuno e Mercurio. Sicuramente sfrutterete le zone erogene – come capo, nuca e tempie – del vostro partner. Grande attenzione anche per le gambe e all’impianto muscolare, che può risultare opportunamente stuzzicato o messo in risalto. Lavorativamente plutone vi strapazza un po’, specie se appartenete alla terza decade. Voi però tenete duro con spirito indomito. Magari qualche screzio o qualche momento difficile potrà esserci ma portate pazienza. Se fate parte della seconda decade invece la situazione lavorativa sarà molto positiva.

Transiti benefici per il cammino di oggi. Un illuminato Plutone in Capricorno fa la sua parte rendendovi saggi e razionali, specie rispetto a questioni complicate. Anche se il Sole si muove in angolo contrario riuscite a tenere testa alle noie e alle seccature quotidiane. Le zone erogene del vostro segno sono sicuramente collo, nuca e capelli, così come anche le mani, la schiena e le spalle. In tema di lavoro ci sarà un passaggio professionale che vi toccherà particolarmente da qui a non molto, specie se festeggiate il compleanno tra il 4 e il 9 del mese di maggio. Ora è giunto il momento di darvi da fare!

Iniziate questa giornata in forma, dalla vostra parte ci sono infatti Venere, Giove, Saturno, Mercurio, il Sole e Urano. Avrete vitalità, intelligenza, benessere psicofisico e sensibilità. Grandi gioie dalla vita familiare. Attenzione però perché i nati in giugno – con Nettuno contrario – non dovranno creare gaffe in famiglia. Le vostre zone erogene sono le spalle, le braccia e le orecchie, importantissimo inoltre il contatto con la pelle nel segno amico della Bilancia, così come anche la zona del plesso solare. Lavorativamente parlando troverete la giusta dimensione in ufficio e un legame con un collega molto caro si rafforzerà al fine di creare una sincera amicizia.

Transiti planetari tutto sommato positivi a eccezione di Plutone, che si trova in angolo decisamente contrario se siete della terza decade. Attenzione a essere moderati e calmi nell’ambito della vita familiare, mostrando equilibrio e compostezza. In amore, zone erogene importantissime saranno il petto, il seno, il ventre ma anche i piedi. Al lavoro sarete un po’ stanchi, specie se siete nati tra il 9 e il 14 luglio. Fate un piccolo sforzo per recuperare energie e tenere botta. Cedere alla pigrizia è il vostro difetto universale ma basta poco per cambiare le cose!

Cielo sereno variabile. Saturno e Giove con il Sole e Urano orbitano in angolo sfavorevole, potrebbero esserci mancati appuntamenti e disaccordi ma non prendete troppo sul serio le situazioni per non mostrare intolleranza verso il prossimo, soprattutto se siete nati nella prima o nella seconda decade. Le vostre zone erogene risiedono nella zona del cuore, del petto e del plesso solare, così come le gambe. In associazione con l’Ariete, però, anche il capo, le tempie, la nuca e la muscolatura. Capitolo lavoro: settimana impegnativa ma darete il meglio di voi, sia da dipendente che da autonomo. E specialmente se festeggiate gli anni dal 18 al 23 agosto.

Plutone e Marte vi darà influssi benefici e buona condizione psico-fisica. A remarvi contro è solo Nettuno che provocherà qualche nervosismo di tanto in tanto, specie se appartenete alla terza decade. Se fate sport, non sforzatevi troppo. A livello di zone erogene assumono importanza le mani, il basso ventre, la schiena, i glutei, le spalle, la nuca, il viso e il collo, specie in rapporto con Capricorno o Toro. Al lavoro c’è grande energia vitale, possedete molte frecce per il vostro arco. Siete grintosi e – specie se festeggiate gli anni nella terza decade – potrete scalare vette professionali importanti.

La magica presenza di Venere nel segno amico dell’Acquario vi prometto un aumento di sensibilità, intuito e quasi preveggenza. Avete di fronte una fase risolutiva della vostra vita, specie se appartenete alla seconda decade. Dalla vostra parte avete anche il Sole, Saturno, Giove e Mercurio. Le vostre zone erogene riguardano la pelle, la zona dei reni, dei fianchi, la parte adiacente dei glutei e – in armonia con Gemelli – le orecchie. Il lavoro vi vedrà protagonisti con un’organizzazione mentale notevole che creerà ordine e programmazione. Riuscite molto velocemente dove altri non ce l’hanno fatta.

Cielo nuvoloso. In Acquario Saturno vi obbliga a venire allo scoperto e tenere il vostro atteggiamento cauto. Vi abituate allora a essere trasparenti, limpidi e tranquilli rispetto al prossimo. Zone erogene? Petto, seno, alto ventre e piedi, in armonia specialmente con Cancro e Pesci. Lavorativamente ci saranno occasioni: uno strepitoso Plutone è pronto a crearvele, specie se siete nati nella decade terza. Ci saranno nuovi lavori o migliorate prospettive lavorative.

Ottime possibilità di riuscita in ogni campo, grazie a i numi celesti magnifici di oggi. Luna, Sole, Plutone, Giove, Venere, Saturno e Mercurio si troveranno tutti in segni amici o fidati. Solo Nettuno darà un po’ di contrasto. In amore le vostre zone erogene risiederanno nelle gambe, nel plesso solare ma pure in capo e muscolatura generale. Al lavoro giornata decisamente buona: portate a termine iniziative lasciate in sospeso in precedenza senza per questo fare troppo sforzo o fatica.

Aspetti gloriosi dai transiti per il vostro segno anche se una quadratura celeste Saturno Urano dissonante vi blocca in generale. Attenzione agli scatti di nervi in famiglia e con il partner: mantenete il controllo, specie se festeggiate gli anni tra il 23 e il 29 del mese di dicembre. Le zone erogene del vostro segno sono la schiena, i glutei, le cosce e, in associazione con Toro e Vergine, rispettivamente collo, capelli, mani e basso ventre. Il lavoro vi vede protagonisti nel nuovo mese grazie allo splendido apporto di Saturno (specie se fate parte della prima decade). Avrete un ruolo assicurato in primo piano in campi che riguardano tecnologia e sistemi informatici. Non immergetevi troppo nel lavoro però, come ricorda Nettuno in angolo armonico per le persone che festeggiano gli anni dal 9 al 12 gennaio.

Panorama dei transiti abbastanza positivi. Giove benedice il cammino, specie se siete nati dal 2 al 9 febbraio e quindi proprio in questi giorni. Nettuno e Venere vi guardano con sguardo complice vi promettono ottimi rapporti da familiari, amici e conoscenti. In amore, le vostre zone erogene saranno spalle, schiena, orecchie, tutta la pelle ma anche le mani. Si presenterà una bella opportunità lavorativa che coglierete, mettendo in moto la vostra creatività, questo specialmente se siete nati dal 17 al 19 febbraio.

I moti planetari vi favoriranno in linea di massima. Marte, Giove, Plutone e Saturno stazionano in segni amici e anche la Luna sarà attrattore di buona sorte, se siete nati dal 22 al 27 febbraio. Ciò che avverrà ora avrà conseguenze ottime in futuro. In amore le zone più intriganti da sfiorare e toccare saranno i piedi, il petto, il seno, l’alto ventre ma anche collo, nuca e attaccatura dei capelli. Qualche piccolo nervosismo a livello lavorativo dovuto alla Luna, specie se festeggiate a marzo il vostro compleanno. Tuttavia ogni cosa si supererà grazie alla capacità di farvi scivolare da dosso ogni seccatura.