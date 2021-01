Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 26 gennaio.

Un parterre planetario vi sorregge in modo potente: dal Sole a Giove a Mercurio nel frizzante e nello stesso tempo comunicativo Aquario. Avrete la possibilità di manifestare il vostro Io esuberante, specie se appartenete alla prima decade. Momento sì per la vita sentimentale gratificato da Saturno e Giove, nel segno buon amico dell’Aquario, a suggellare un punto d’arrivo, poiché gli sforzi che avete compiuto per arrivare dove siete non sono certo costati poco. Infaticabile è la vostra partecipazione nel far sì che nulla possa nuocere al rapporto che state costruendo, agendo in prima persona nel risolvere, con successo, varie situazioni materiali rimaste in sospeso. Quest’oggi vi immergete in un’atmosfera che il Sole rende poetica colmandovi di serenità emotiva. Un bell’Urano nell’amico Toro vi rende discretamente abili nel bricolage e nella soddisfazione degli hobby che possono riempire il tempo libero, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 26 al 31 di marzo. Quali sono i vostri interessi e passioni extra lavorative? Gli uomini la pesca, le donne la gastronomia, in particolare la creazione di squisite prelibatezze dolciarie.

Quadro abbastanza gioioso e fortunato. Da Venere che occupa felicemente per voi il segno del Capricorno, favorendo la terza decade, da Nettuno alla Luna in Cancro, bendisposti sempre per la seconda decade e Plutone che glorifica la terza, non vi potete davvero lamentare. Mentre il fortunato team Marte - Urano transita nel vostro segno, siete consapevoli della relazione che state costruendo con la vostra tipica pazienza, indirizzando la vostra esistenza verso un nuovo cammino; vi lasciate cullare dall’armonia che respirate oggi grazie a un’aria nuova che vi accompagna. Festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 14 del di maggio e siete felicemente coniugati? Il team Nettuno - Plutone vi infonderà una grande gioia, riempiendovi presto il cuore con la notizia di un lieto evento. Vi dedicate ai vostri interessi e passioni preferite? Sicuramente, per un segno come il vostro, così edonistico, la gastronomia è tra le principali. La buona cucina prende tutti: uomini e donne del segno, tutti variamente coinvolti nella creazione di pietanze indimenticabili. In grande evidenza la classica, saporita, cucina italiana.

Moti planetari tutto sommato benefici quest’oggi, gratificati dalla presenza di un bel Mercurio, vero vostro nume tutelare. Scintillanti del vostro charme più autentico, calcate le scene del vostro rapporto sentimentale nella maniera spigliata che vi contraddistingue. Non sarete mai troppo seri: la vostra simpatia farà capolino a ogni buona occasione, stemperando, con la freschezza del sorriso, il tratto di ufficialità di alcune situazioni. Il Sole renderà visibile la complicità con la persona che vi accompagna. Tutto questo apparirà più centrato se festeggiate il vostro compleanno dal 28 di maggio al 5 di giugno. Oggi è la giornata migliore per dedicarsi ai propri interessi, alle passioni preferite, agli hobby. Quali sono questi piccoli divertimenti per voi, per potere riempire il tempo libero? Senz’altro il bricolage in casa, specie per gli uomini. Per le donne, ci può essere il giardinaggio, con la cura delle piante di balconi e terrazzi.

Configurazione di questa giornata di fine gennaio molto positiva per voi cancerini, figli della Luna, che si trova oggi nel vostro segno. Un’aria di ottimismo, di fiducia nelle vostre possibilità vi investe, permettendovi di procedere spediti verso la realizzazione delle vostre iniziative. Luna, Marte, Urano, Nettuno spianano i vostri passi. Siete entrati da poco in una relazione sentimentale? Il team fortunato formato da Luna e Nettuno in Pesci, pianeti d’Acqua, vi fa da pilota ideale nel condurvi verso un rapporto da sogno che sta dimostrando di fluire senza intoppi. Spalleggiati da un team così potente, potrete toccare con mano alcune vostre mete che vedrete presto coronate dal successo. Tutto questo appare più centrato e in evidenza se festeggiate il vostro compleanno dall’11 al 14 luglio. Chi di voi è single e appartiene alla prima e alla terza decade, non si tiri indietro di fronte a inviti di persone nuove. È possibile che nascano nuove conoscenze. Quali i vostri hobby e interessi privilegiati cui dedicarvi nei momenti in cui avete maggiore tempo libero? Senza dubbio la lettura e la scrittura.

Moti planetari che mostrano influenze contraddittorie sul vostro cielo quest’oggi, ma, in linea di massima, è la positività a prevalere. Marte, Saturno, Giove, Urano, Sole e Mercurio sono negativi, mentre la Luna è decisamente positiva. Il vostro carattere, fiero e volitivo, ha tutto il modo di esprimersi di fronte a qualche piccolo imprevisto, superandolo in concomitanza di lievi intoppi nel modo di comunicare col vostro partner. È Marte a rendervi particolarmente ribelli di fronte ad alcune piccole imposizioni. Un dialogo aperto, garbato, vi aiuterà a minimizzare ogni divergenza. La vostra libertà di spirito risolverà poi in seguito ogni problema, grazie alla pazienza e alla generosità che vi predispongono a un radioso orizzonte di coppia, conquistato nell’indipendenza e nell’autonomia. Tutto questo in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal 17 al 23 di agosto. Giornata in cui vi dedicate a coltivare i vostri interessi privilegiati. Ma quali sono gli hobby giusti per voi leonini? A volte il piacere di curare le piante in case e, se ne avete, anche i piccoli amici, i fidati animali domestici, in particolare i gatti.

Un cielo radioso accompagna questa giornata, con pianeti del calibro della Luna, di Urano, di Plutone e di Venere a sostenervi. Nettuno vi contrasta ancora un poco, con qualche piccolo nervosismo in serata, che sarà tuttavia superabilissimo. Siete da poco entrati in una nuova relazione sentimentale? Da voi condotto come un esperto direttore d’orchestra, il rapporto si rivela, specie se appartenete alla terza decade, un’autentica sinfonia. Il legame che state costruendo ha la firma, l’espressione, del vostro carattere inimitabile. Una passionale Venere nel segno del Capricorno vi invita a compiere un viaggio di piacere in cui l’unione sentimentale si collegherà al felice linguaggio dei corpi. Il vostro è il segno che dimostra un’abilità manuale superiore agli altri. Non a caso, proprio il pianeta delle mani, Urano, si trova simbolicamente esaltato nel vostro segno. Tanti gli hobby che potete seguire usando, spediti, la destrezza manuale. Dal bricolage al giardinaggio, dalla cucina alla riparazione degli oggetti che non funzionano più in casa.

Disegno dei transiti odierni abbastanza positivo. Dalla vostra avete Saturno, Giove e il Sole. Vitalità, generosità, creatività non vi faranno difetto per tutta la giornata e le metterete a disposizione dell’ambiente dei familiari e degli amici fraterni. Siete alla ricerca della vostra anima gemella? Giove, dal segno amico dell’Aquario, è al vostro fianco dotando la vostra avvenenza di un rilievo gioioso e sfolgorante, sia che apparteniate al gentil sesso, sia che siate uomini. A far da controcanto, sarà il vostro carattere amabile con chi verrà a contatto con voi. Un rapporto di unione perfetta tra due metà complementari, ecco l’ideale traguardo cui voi volete tendere, verso cui Venere, vostra madrina ideale, vi farà presto giungere. In special modo se appartenete alla prima decade. Quali sono gli interessi specifici, gli hobby, le passioni, che vi fanno riempire il tempo libero di questa giornata di fine gennaio? L’arte e la pittura, da praticare e osservare. Non vi dispiace neppure deliziarvi della bellezza di una chiesa antica, di un chiostro e, se è possibile, di un museo.

Movimenti planetari che vi predispongono a una giornata soddisfacente, specie se appartenete alla seconda e terza decade. Venere dal buon vicino Capricorno è la vostra protettrice oggi. Siete cuori solitari? Non vi chiudete nella timidezza e accettate ogni invito che vi venga rivolto. La Luna in Cancro è l’artefice del vostro stile inconfondibile, mentre Nettuno lo è del vostro estro, della capacità di stupire. Fatevi avanti con chi vi ha interessato o, soltanto per il momento, incuriosito. Se saprete bene giocare le carte che il destino sta mettendovi ora in mano, potrete dedicarvi presto a un’unione corrisposta e appassionata. Chi di voi invece abbia una relazione fissa, guardi in prospettiva e organizzi un prossimo viaggio per quando sarà possibile: darà modo alla storia di volare ancora più in alto e creare una connessione, già dalla fase della programmazione. Tanti i vostri interessi, le vostre passioni, gli hobby che potreste seguire oggi, se avete un po’ più di tempo libero da colmare. A casa ci si può dedicare alla lettura di un buon libro, preferibilmente un giallo, vera croce e delizia di ogni Scorpione che si rispetti.

Costellazione dei transiti odierni governata da buoni aspetti tra il Sole e Mercurio nel segno dell’Aquario, con un frizzante Giove in aggiunta, specie se appartenete alla prima decade. Riuscite a trovare la tipica modalità espansiva e ottimistica per imporvi in modo bonario sull’ambiente circostante. Buone le indicazioni in famiglia dove sarete al centro di confidenze e di consigli utili da fornire ai vostri parenti. La solare esuberanza è il tratto del vostro carattere più seducente, ed è con questa vostra indole che riuscirete a incantare le persone che vi piacciono maggiormente. I vostri incontri di oggi, se siete single, si svolgono su un tono di entusiastica partecipazione e di spigliata socievolezza, spesso in situazioni imprevedibili e impensate. Mercurio è paladino di un’intesa tra i novelli fidanzati che miscela un eros scoppiettante con un identico modo di pensare, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 12 di dicembre. Quali sono i vostri hobby, gli interessi, le passioni che vi toccano maggiormente? Senz’altro il cinema e la musica essendo voi i figli di due pianeti che corrispondono alla perfezione a queste due arti.

Scena astrologica che propone transiti positivi, guidati da Marte e Urano, vostri numi tutelari, che fanno sì che il vostro carattere, sempre così organizzato, logico, coerente, abbia la forza e l’occasione di esprimersi. In particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 30 dicembre. Al vostro fianco ci sono anche i due pianeti che girano lentamente lo Zodiaco per molti anni, Nettuno e Plutone. Per la persona che vi ha toccato il cuore usate tutta la vostra razionalità e, con amorevole cura, predisponete ogni dettaglio affinché questa giornata da passare assieme alla vostra dolce metà sia positiva. La vostra febbrile opera di preparazione sta dando infatti i suoi frutti. Creatività, un tocco di genio, la classe che da sempre vi contraddistingue, si danno la mano nel mostrare quel che siete stati in grado di realizzare. Plutone nel vostro segno è l’anima geniale che rivela il segreto di un’intesa di totale successo. Vi dedicate oggi ai vostri passatempi preferiti: la lettura di un buon libro, la visione di un film dell’ultima stagione che vi siete persi.

Siete un po’ affaticati oggi per via di qualche problema pratico, ma poi brillantemente risolvete ogni contrarietà grazie a un ottimo intuito, che Mercurio vi regala. La vita familiare vi dona le soddisfazioni più belle, quelle che vi danno ottimismo e gioia di stare al mondo: in particolare il divertimento che ricavate dai vostri bimbi piccoli, se siete genitori, oppure dai nipotini, se siete zii o nonni. Venere e Nettuno, benefiche dai buoni vicini segni del Capricorno e dei Pesci, vi rendono espansivi, generosi con la persona che vi sta accanto. Riuscite a inserire nella sfera dei vostri rapporti affettivi più stabili, quelli più radicati e antichi, il compagno o la compagna di vita che avete al vostro fianco adesso. E questo è per voi un grande elemento di trionfo e di vero successo. Nella quiete della giornata, scegliete quali sono i vostri passatempi preferiti, quelli che si legano maggiormente alla vostra natura. Per le donne Aquario non si esclude l’interesse per il giornalismo, il cinema, il teatro. Gli uomini, invece, possono spostare la loro attenzione su vari ambiti: dal giardinaggio al bricolage casalingo, dalla cucina alla cura degli animali domestici.

Giornata che mostra ottimi auspici dovuti alla posizione di Luna, Venere e di Giove tutti benefici, specie se siete nati nella prima decade. Non alzate i toni, in particolare in famiglia, se non tutto va come voi desiderereste, e fate buon viso a cattivo gioco. Anche nel settore delle amicizie cercate di non prendere posizioni troppo nette quest’oggi, che riguardino le idee politiche o questioni ideologiche. Diradate le nebbie di qualche inconsistente paura, sapete proporvi e dichiararvi con chi vi fa battere il cuore. Avete il patrocinio di Plutone, con la sua grinta, e anche quello della Luna, nell’amico Cancro, in tutta la sua ineffabile grazia. L’eleganza squisita con cui vi proporrete si coniugherà con l’affabile sensibilità dimostrata dalla persona che vorrete conquistare. Avrete la vittoria tra le mani e dovrete ringraziare la dolcezza combinata con l’audacia. Quali sono i vostri hobby con cui colmate il tempo libero, quali le passioni cui vi dedicate? Senz’altro la musica e la danza, prerogative in cui il vostro segno si trova al top. Ma a queste possiamo aggiungere anche la lettura di un pezzo di buon giornalismo.