Oroscopo di oggi 21 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 21 gennaio.

Nella prima metà della mattinata sarete molto percettivi, sensibili, nulla sfuggirà alla vostra attenzione. Se siete ancora single dimostrerete coraggio e iniziativa nel lanciarvi, con cuore impavido, nella conquista di chi vi ha fatto letteralmente perdere la testa nei giorni scorsi. Disciplinati, rigorosi e rispettosi: queste sono le vostre parole chiave in ambito professionale. E in ufficio avrete proprio modo di mettere in pratica questi vostri valori.

Si innalza il livello della vostra percettività e ha modo di esprimersi in maniera più netta il vostro fiuto per le buone situazioni finanziarie e per gli investimenti, sia in mobili che in immobili. Perciò non perdete tempo e mettete i vostri risparmi in una possibilità di investimento che vi ha convinto. Con la dea delle emozioni, la Luna, al vostro fianco, vi iniziate a intenerire di più con la persona che vi sta accanto.

Molto buona la forma psicologica e lo stato d’animo complessivo. C’è aria di frizzante sfida e di divertimento nella componente passionale della vostra vita oggi, e su questo sono avvantaggiati molto di più i single rispetto a chi invece ha una storia di lunga durata. Un’ottima prospettiva di guadagno si fa strada, grazie a una proposta arrivata da un amico competente in ambito finanziario.

Il cielo si va lentamente schiarendo per voi, a cominciare dal pianeta vostro autentico nume tutelare, la Luna, che è entrato nel Toro e vi rasserena l’animo, contribuendo ad alzare il livello del tono e dell’umore. Fase di stabilità e serenità per chi ha una relazione stabile. Vi viene proposto un affare di tipo economico che sembra molto promettente, con la possibilità di investire i vostri risparmi.

La disposizione dei pianeti oggi mostra quasi tutti i corpi celesti in angolo dissonante. Per fortuna si tratta di una configurazione temporanea e che sarà soltanto da stimolo per arrivare dove vi siete prefissati, mettendoci un po’ di impegno. Il duetto formato dal Sole e da Mercurio nel segno dell’Acquario vi consente, se supererete alcuni limiti di tipo caratteriale che vi riguardano, di vivere l’amore nella forma disinvolta e comunicativa che a voi più piace. Ottenete splendide conferme della vostra abilità direttiva in campo professionale.

Moti planetari che vi vogliono letteralmente “coccolare” quest’oggi, permettendo il successo di molte vostre mosse e iniziative. Un momento di bilancio positivo sulla vostra vita affettiva vi aspetta. Plutone nel segno del Capricorno, vostro alleato fondamentale sulla ruota dello Zodiaco, vi apre la strada verso collaborazioni lavorative che possono avere un notevole impatto sull'evoluzione della vostra carriera di liberi professionisti in futuro.

La felicissima posizione di Giove nel segno amico dell’Acquario vi solleva da alcuni momenti di incertezza, di imprevisti e di nervosismo, che vi avevano caratterizzato ultimamente, specie se festeggiate il compleanno nella prima decade. Il pianeta vostro nume tutelare, Venere, continua la sua danza nel segno del Capricorno, stimolandovi ad agire nel sedurre chi vi piace. Riuscite a mettere a segno un importante successo professionale: godetevene tutti i meriti.

Uno dei pianeti vostri numi tutelari, Mercurio, è ospitato nel segno dell’Acquario e vi pone di fronte a scelte da compiere e alla decisione su quali comportamenti tenere con alcune persone. Avvenimento celeste che vi tocca da vicino è il buon rapporto sia con Venere in Capricorno che con Nettuno nel segno dei Pesci. Questa congiunzione dà un grosso valore al vostro segno e fornisce occasioni di incontro folgoranti per tutti i single. Un investimento economico, con la possibilità di destinare i vostri risparmi a un affare promettente, vi alletta.

Sciogliete molti dubbi e incertezze che, in campo familiare, vi avevano condizionato nei giorni scorsi. Si alza il sipario di nuove conoscenze, che offrono nuove possibilità per tutti i single del vostro segno, specie se appartengono alla prima decade. Fiutate un buon affare, con la vostra tipica capacità di trovare fruttuose forme di investimento, e questo vi spinge anche a coinvolgere una persona di fiducia in questa operazione.

Incontri inaspettati caratterizzano questa giornata di buon umore, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 25 al 31 del mese di dicembre. Nettuno molto benefico nel segno dei Pesci vi assicura un momento di intimità molto soddisfacente con la persona amata. La Luna, molto amica del vostro segno nel Toro, vi porta a valorizzare le vostre risorse e vi consente di seguire una proposta di affare che sembra proprio fatta apposta per dare buoni frutti.

Date corso a tutte le vostre iniziative, senza farvi fermare da nulla e da nessuno. Venere e Giove, costantemente benefici per il vostro segno, vi allietano la vita affettiva, in special modo se siete nati dal giorno 2 al 9 del mese di febbraio. Vi arrivano a ripetizione conferme positive sul vostro modo di agire strategico e razionale, a cui non manca un pizzico di voglia di scommettere, in campo lavorativo, specie se avete scelto di abbracciare una libera professione.

Ancora un’altra giornata in cui tutti i pianeti sono in angolo favorevole per il vostro segno. La sintonia che stabilite con la persona amata è frutto del vostro senso di adattabilità, della comprensione e della capacità di lasciare spazio e libertà. La Luna nel segno degli investimenti economici, il Toro, vi sfida ad avvicinarvi a un affare che sembra estremamente fruttuoso per voi.