Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 gennaio.



Vi trovate in una fase di stasi e anche di relativa quiete, che non guasta se vivete una relazione stabile. Chi si incontra in questa giornata avrà sempre l’appoggio della Luna, astro della partecipazione emotiva, e godrà di una particolare raffinatezza nell’approccio e nel modo di proporsi. Non date peso alle chiacchiere che si fanno su colleghi che sono giunti a lavoro da poco. Voi siete abituati a non farvi condizionare dai pregiudizi.

Con Saturno contrario è possibile che le vostre ansie possessive sulla persona amata aumentino. Tenete fermo il timone dell’autocontrollo e non fatevi dominare dall’emotività. Se proprio non ce la fate, provate a instaurare un dialogo aperto e che metta in un angolo la vostra diffidenza preventiva. Se svolgete una professione che ha a che fare con il pubblico, Plutone vi consente di operare oggi con la massima efficienza, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 16 del mese di maggio.

Nuove relazioni d’amore iniziate da poco hanno l’occasione di crescere e di prosperare. Le storie di lunga data invece godono di una fase di gioiosa intesa reciproca che porta a ritrovare il senso del rimanere insieme all’unisono e vivere nella serenità della normalità, compiendo un cammino comune. Il vostro di solito è un segno che lavora con la comunicazione, settore dove dimostra di essere un fuoriclasse, senza ombra di dubbio.

Venere è in angolo negativo e pure la Luna è in posizione sfavorevole fino al pomeriggio. Come risultato abbiamo che oggi è più in evidenza la parte passionale dell’amore su quella emotiva e romantica. Ma sicuramente a un segno a volte un po’ troppo "lirico" come il vostro non può che fare bene tutto questo. Riceverete significativi apprezzamenti per l’attività svolta in questi ultimi giorni, specie se festeggiate il compleanno nella seconda decade.

Siete innamorati da poco tempo? Vi dedicate a questo sentimento con dedizione e grande generosità, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 18 al 22 del mese di agosto. Le coppie di lunga durata allontanano invece il rischio della noia, organizzando una prossima gita fuori porta. Riuscite a smaltire una grande quantità di lavoro, non preoccupandovi più di tanto di chi è pigro, ozioso e sfaticato vicino a voi. In particolar modo se festeggiate il vostro compleanno a luglio.

Plutone, il pianeta che simboleggia lo slancio passionale, continua a darvi sostegno, specie se appartenete all’ultima decade della Vergine. Lo slancio di cui disponete in questo momento vi permette incontri abbastanza soddisfacenti, soprattutto se fate parte del sesso maschile. La vostra abilità tecnologica consente la risoluzione rapida di un problema informatico in ufficio. Non bisogna mai dimenticare che siete i figli di Urano, il dio di quei computer dove voi riuscite sempre a mettere mano con abilità.

Ritrovate la sintonia amorosa grazie a una bella iniezione di passionalità che Giove, ospitato nel segno dell’Acquario, vi dona, specie se siete nati nella prima decade. Chi di voi è nato invece nella terza decade sottopone il rapporto di lunga durata a un bilancio, spinto anche da Plutone, adesso imbronciato dal Capricorno. Sul lavoro ci vorranno tutta la vostra forza morale, l’energia combattiva, la competenza e il talento che saprete mostrare per sistemare una questione professionale in ufficio.

Una nuova fiamma vi accende giorno e notte. Plutone vi promette di tenere viva questa passione, specie se appartenente alla terza decade. E non manca neppure la nota di poesia che solo i grandi amori portano con sé. Concentrati al massimo per ottenere risultati di rilievo sul lavoro, scoprite di avere un’energia davvero eccezionale. È la fortunata combinazione di Venere e Plutone nel segno amico del Capricorno, con Nettuno nei fedelissimi Pesci, a far sì che la strada che avete di fronte sia spianata.

L’espansività caratteriale che vi contraddistingue è un ingrediente fondamentale della vostra fortuna nella seduzione e nella conquista. Se siete single, mettete in atto questa vostra dote e lanciatevi verso territori inesplorati con la vostra tipica vitalità. Un grosso impegno in ufficio vi tiene un po’ “sull’attenti” quest’oggi. Fate attenzione a come vi muovete poiché, probabilmente, vi sentirete sempre più giudicati e valutati ad ogni passo che farete. Questo proprio perché questo incarico è abbastanza gravoso ma vi può dare anche effetti positivi, qualora l’esito sia soddisfacente, per il prossimo futuro.

Anche voi potete ammorbidirvi e cedere alla tentazione del sentimento. Una persona conosciuta da poco vi ha toccato il cuore: non chiudete le porte, se scoprite che avete di fronte qualcuno di timido o impacciato, ma comunque molto interessato a voi. Un’operazione economica di un certo peso vi tiene impegnati. L’investimento che state per realizzare è però di tutto rispetto e si rivelerà abbastanza fruttuoso nel futuro.

Momento abbastanza positivo per le relazioni amorose, sia che vi troviate in coppia o che vi muoviate per cercare la vostra anima gemella. Nettuno, il corpo celeste vostro nume tutelare, si muove in angolo armonico e vi consente di ottenere l’appagamento dei vostri desideri, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 12 del mese di febbraio. Sappiate osare, se appartenete alla seconda decade. Studiate un piano d’azione con la vostra capacità di lucida strategia e la calma necessaria per affrontare una questione pratica piuttosto seccante in ufficio. Nei prossimi tre-cinque giorni riuscirete poi a concludere tutto alla perfezione.

Giove vi permette di essere passionali, decisi nel rapporto e disinvolti sotto tutti i punti di vista con la persona amata. Chi di voi è ancora un cuore solitario, non disperi. I transiti planetari stanno creando le condizioni perché novità di grande respiro vi tocchino. Scoprite, con il vostro tocco di genio, l’escamotage che ci vuole per dare una svolta concreta a un'incombenza lavorativa; questo impegno vi aveva condizionato nei giorni scorsi e ora vi sentite notevolmente alleggeriti.