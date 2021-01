Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 gennaio.

Non ricercate la perfezione in amore perché non esiste. Il legame che avete stabilito adesso con la vostra dolce metà è talmente autentico, genuino e appassionante da non dare adito a dubbi, esitazioni, bilanci. Seguite la voce del vostro cuore e di altro non vi curate. Se siete in cerca dell’anima gemella, invece, fate un lavoro su voi stessi per adattarvi a quello che il presente vi propone, senza ricercare l’ideale che, spesso nella realtà effettiva, non esiste. Vi ricreate con la visione di un buon film, magari un classico del genere western che tanto si confà al vostro segno guerriero e avventuroso. Oppure anche una serie tv d’azione in cui non vi annoiate.

Momento di fusione emotiva, grazie a un incontro che si è creato di recente e vi ha permesso di liberare le vostre pulsioni più genuine. Chi di voi vive una relazione di coppia stabile, si gode una giornata nel comfort della propria dimensione affettiva. Il genere di film commedia o di ambientazione storica vi può interessare e lo potete seguire in serata, magari un classico che sceglierete con la vostra tipica precisione e accuratezza per gli attori, la validità del regista, la scenografia e la fotografia.

Non ci sono nubi all’orizzonte e vi potete godere in serenità la dimensione sentimentale, se possedete un affetto stabile. Nel caso il vostro cuore sia ancora libero, invece vi dedicate alla conquista di nuovi amori con il tipico gusto del gioco, del flirt, dell’avventura, che vi contraddistingue. Favoriti in particolar modo i Gemelli che festeggino il loro compleanno dal giorno 27 del mese di maggio al 4 del mese di giugno. Potete passare la serata guardandovi un bel film classico, magari del genere della pellicola d’azione, tipo spy story alla 007, oppure meglio la sempre convincente commedia all’italiana. Ad esempio un film con il Gemelli, degno esponente del vostro segno, Alberto Sordi, geniale interprete del cinema italiano.

Un nuovo amore vi sta coinvolgendo anima e corpo. La vostra indole sensuale e avvolgente per tanti versi, è stimolata al massimo. Cercate di mettere un freno razionale a tutto questo slancio e datevi tempi più lenti per conoscere, rapportarvi, approfondire questa relazione che vi ha invaso così tanto i sensi. Chi di voi gestisce invece un affetto stabile da tempo, si vede giungere inaspettati momenti di tenerezza. Se vi dedicate alla visione di un film lo fate per assicurarvi una serata piacevole e all’insegna della passione per il cinema, magari con i vostri familiari più stretti. Quali i generi cinematografici che vi possono interessare di più? Senz’altro la commedia romantica, ma non vi dispiacciono pure i film di ambientazione storica, i kolossal e le grandi trasposizioni in costume.

Attenzione alle interferenze che possano provenire dall’esterno alla vostra coppia: a volte la vostra adorabile ingenuità non si rende conto di cosa sta accadendo intorno a voi e trova che ognuno possa agire per il bene. Se siete single, vi dedicate con successo alla conquista di una persona che vi aveva giorni fa prima solo incuriosito, poi stupito. Inutile dire che otterrete un successo che appariva garantito fin già dall’inizio. Quale migliore occasione dell'weekend per guardarvi un bel film? I generi eroici - epici, del tipo il classico Cleopatra o Spartacus, fanno proprio al caso vostro, appartenendo voi a un segno solare e dominatore. Ma vi possono anche interessare le pellicole frizzanti, ma che abbiano una argomentazione profonda e di intenso valore emotivo, come il bellissimo The Marigold Hotel.

Con Luna e Nettuno in angolo negativo avete la necessità o meglio l’urgenza di dedicare più spazio ai sentimenti. In particolare se appartenete alla seconda decade, avrete modo di avvertire che il vostro partner vi richiede un’intensità e un impegno emotivo maggiore. Sappiate darlo. La scelta di trascorrere la serata concedendovi la visione di un buon film non vi dispiace. Quali sono i generi che vi fanno appassionare di più? Il genere thriller e lo psicologico, senz’altro, tipo classico alla Hitchcock.

Il cielo vi è propizio, soprattutto se volete mettervi in gioco in nuove esaltanti conquiste sentimentali e se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Se invece siete in coppia, potete godervi questa giornata in compagnia di amici o parenti simpatici, che si inseriscono agevolmente nell’armonia del vostro ménage coniugale. Contro la monotonia che può arrivare la sera, vi deliziate a guardare un film del vostro genere preferito: la commedia brillante o il genere avventuroso. Un esempio su tutti, il film girato nel 2010. È "Mangia, prega, ama", del regista Ryan Murphy, con l’interpretazione della bravissima Julia Roberts affiancata dai talentuosi Javier Bardem e James Franco.

Trovate, con il vostro garbo e quella forza persuasiva e comunicativa che solo voi possedete, la possibilità di aggiustare serenamente ogni intoppo o fraintendimento. Continua una fase di piena corrispondenza emotiva, tanto con il partner fisso quanto con quello eventualmente occasionale. La sintonia che riscontrate o riscoprite a tutti i livelli con la vostra dolce metà è senz’altro da attribuirsi al buon effetto di passaggio di Plutone, in special modo se appartenete alla terza decade. Vi ritagliate una serata di relax guardandovi un buon film di uscita relativamente recente. Il genere brivido, fantascienza, horror vi vede appassionati fruitori. Un suggerimento speciale per voi? Memento di Christopher Nolan, del 2000, con Guy Pierce e Carrie -Anne Moss.

Date aiuto alla persona che avete accanto, in difficoltà di salute forse per qualche acciacco di stagione, per rapporti difficili con la famiglia d’origine o contrasti in un’amicizia di vecchia data. La Luna in Pesci vi tiene un po’ sulle corde, in particolare se siete nati nella seconda decade. Scegliete di trascorrere la serata in compagnia di un buon film, magari un classico. Quale è il genere che fa maggiormente al vostro caso? Ma, senz’altro quello d’avventura, seguito dal film d’azione. Un tipico western vi appassiona sempre: tipo "Ombre rosse" o "Sentieri Selvaggi", sempre molto avvincenti. Per i film d’azione potrebbe andare alla perfezione "The Bourne Identity" con Matt Damon, del 2012.

La romantica e sensuale Venere è in congiunzione nel Capricorno, e malgrado le vostre eterne resistenze, tende a rendere lirico il sentimento d’amore. Uno stato d’animo ricettivo e accogliente con la persona amata vi caratterizza, dandovi manforte per dimostrare, esprimere in modo non verbale, dichiarare la vostra affettività al partner. I single del vostro segno trovano occasioni di incontro e di flirt, grazie a nuove conoscenze, in casa di amicizie di vecchia data. La serata vi concilia la visione di un buon film magari un classico. Il genere che vi corrisponde secondo le indicazioni zodiacali è il film psicologico - introspettivo, il giallo, il noir. Tra i tanti si può inserire "Il cigno nero" di Darren Aronofsky del 2010 con Mila Kunis, Natalie Portman e Vincent Cassel. Per un classico giallo come non raccomandare "Il delitto perfetto" di Alfred Hitchcock del 1954, con Grace Kelly e Ray Milland?



Sentite un bisogno di allegria, di festosità, di seduzione, se il vostro cuore è libero. La parte più sbarazzina e vivace si trova in questa giornata in fortissimo fermento. Vi muovete nelle direzioni più diverse e con le modalità più estrose. La fortuna appoggia le vostre mosse, in special modo se siete nati nella prima e nella terza decade. La serata di quest’oggi invita a trascorrere un momento di buon cinema in compagnia delle persone a cui voi tenete. Non avete in realtà un genere particolare su cui poter fare riferimento, il vostro è un segno talmente versatile da potersi adattare a varie creatività. Per l’aspetto sociale e politico, però un film che vi potrebbe molto piacere potrebbe essere "Il diritto di contare" del 2016, diretto da Theodore Melfi, con Taraji Henson.

Affabilità e senso di accoglienza: con queste qualità riuscite a sedurre in modo squisitamente garbato anche i 'cuori di marmo' più incalliti. La vostra natura così delicata, gentile e capace di entrare nella vita delle persone cui tiene, in punta di piedi, riesce a vincere in modo anticonvenzionale sugli accaniti e più banali conquistatori di sempre. Quali sono i film che potete guardarvi stasera comodamente seduti in poltrona secondo i generi che vi appartengono (sentimentale e fantascienza?). "Non lasciarmi" del 2010, diretto da Mark Romanek con Carey Mulligan, Andrew Garfield, Keira Knightley, quindi "Inception" del 2010 di Christopher Nolan con Leonardo di Caprio e Marion Cotillard. Infine, il bellissimo e classico "Filadelfia" di Jonathan Demme del 1993 con Tom Hanks e Denzel Washington.