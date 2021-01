Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 14 gennaio.

Mercurio nel segno amico dell’Acquario vi rallegra la giornata, specie se siete nati in marzo. Ottime influenze in famiglia, in cui riuscite a ritrovare quiete e armonia. I nati in marzo possono riprendere fiato: è passato un momento che aveva dato loro qualche fibrillazione e ansia da un punto di vista sentimentale. Sul lavoro recuperate un rapporto con un collega con cui avevate avuto tempo fa uno scontro.

Una fase di buon equilibrio psicofisico accompagnata da un ottimo umore vi contraddistingue in questa giornata di metà gennaio, in particolar modo se siete nati nell’ultima decade. La vostra natura operosa, infaticabile, capace di dare aiuto nei contesti più complicati, viene fuori in una questione lavorativa che il vostro partner deve risolvere. Se svolgete un’attività autonoma, a contatto col pubblico, avrete oggi la possibilità di sperimentare una maggiore fluidità e organizzazione pratica negli scambi professionali. Sappiate approfittarne e fatevi guidare dal vostro intuito.

Situazione dei transiti che va sempre più per voi migliorando. Un team favorevole composto da Luna, Mercurio, Giove e Saturno si dispone felicemente per il vostro segno. Una nuova fiamma sta per farsi strada nel vostro cuore. Attenzione, se svolgete una professione che vi porta a maneggiare del denaro, come il commercio e la vendita al pubblico: Nettuno, pianeta della liquidità, in angolo difficile, può non aiutarvi ad essere precisi e non farvi valutare bene le transazioni.

Dopo giorni in cui avete avuto la maggioranza dei pianeti contrari al vostro segno, la Luna si trova oggi nel segno non nemico dell’Acquario. Non vi date pensiero di fronte a qualche silenzio di troppo del vostro partner in questa giornata. Col passare delle ore, questa ombrosità apparente sarà allontanata. Un po’ di apatia e di svogliatezza vi accompagna in ufficio, ma non vi date pensiero più di tanto al riguardo.

Nuovo giorno di alti e bassi. Chi di voi è nato nell’ultima decade assapora il nascere di un grande amore. Scorre in modo un po’ monotono per voi oggi la routine lavorativa. Il fatto che non ci siano grosse incombenze vi rende meno faticoso il vostro restare in ufficio ma, nello stesso tempo, non avere stimoli vi fa sentire un po’ apatici e poco creativi.

Disegno dei transiti planetari sempre molto ben disposto per il vostro segno. Urano e Plutone vi rendono particolarmente lucidi, brillanti e dotati di intuizioni illuminanti nel corso di tutta la giornata. Sensibili alle esigenze dell’altro, anticipate ogni più piccolo desiderio della vostra dolce metà. Siete operosi e non inclini ad alcuna forma di pigrizia: grazie a questo sono in arrivo per voi ottimi risultati anche sotto il profilo economico che non vi dispiacciono affatto.

Si è definitivamente conclusa una fase un po’ difficile o comunque lievemente opaca per il vostro temperamento socievole e brillante. Mercurio in Acquario oggi vi indica la strada su cui muovervi e procedere in campo amoroso, specie se appartenete alla prima decade. Costruite passo su passo il vostro successo personale, specie se la vostra attività è indipendente.

Nettuno vi alleggerisce lo spirito confermando una prima parte dell’inverno in cui avete raccolto successi dopo successi. Plutone benefico per il vostro segno vi propone occasioni di incontro da non sottovalutare in campo sentimentale, con conferme positive che arrivano anche se siete già accasati. È arrivato il momento di gestire i vostri soldi e, eventualmente, collocarli in un investimento opportuno e conveniente.

Momento dinamico come a voi più piace e sicuramente del tutto nelle vostre corde. Giove, Luna e Mercurio nell’Acquario vi preparano una giornata che sarà più fortunata e avvincente della precedente. Un nuovo interesse sentimentale è sorto all’orizzonte: ma voi non potete stare semplicemente “alla finestra”. Fate un lavoro che utilizza sapientemente la parola ? Con Giove favorevole nell’amico Acquario riuscite a ottenere gli effetti desiderati con molta facilità.

A suggellare il vostro momento fortunato ci pensa oggi Venere nel vostro segno e Urano che vi sostiene dall’amico segno del Toro: i doni di questa fase planetaria sono quelli di un umore eccellente, di una sensibilità vivissima e di una bella sintonia con l’ambiente circostante. Trovate in una persona nuova quello che da tempo stavate cercando. Ricevete finalmente una notizia che vi aspettavate da tempo sul posto di lavoro.

A darvi una sferzata di energia e di dinamismo ci pensa oggi una splendida Luna che è ospitata proprio nel vostro segno. Con Nettuno, il vostro pianeta governatore, sempre al vostro fianco dal buon vicino segno dei Pesci, siete decisamente favoriti dalla buona sorte in campo sentimentale; e se volete rinnovare o ridare vita a situazioni amorose rimaste in sospeso, non avrete che da muovervi. Nell’attività odierna andate forte, specie se svolgete una professione che si lega al contatto con gli altri e alla conduzione di un lavoro di una squadra o un’equipe.

Il vostro astro governatore, Nettuno, vi guarda benevolo specie se siete nati nella seconda decade. Un parterre planetario di eccezione è pronto a spianarvi la strada di successi amorosi travolgenti. È arrivato il momento di mettere i vostri soldi al sicuro e provare a effettuare qualche seria forma di investimento, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 10 del mese di marzo.