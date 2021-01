Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 10 gennaio.

Avvertite oggi un po’ di stanchezza come indica Venere che si dispone in Capricorno a disturbarvi un po’ nell’umore, specie se siete nati nella prima decade. Niente di grave, ci vuole ben altro per scalfirvi. Il clima familiare potrà non essere dei più congeniali alla vostra natura espansiva e ci potrebbe essere qualcuno in casa che mostra un’insolita freddezza. Giove in Acquario vi illumina di fascino. Cercate tuttavia di non mostrare atteggiamenti troppo puntigliosi con la vostra dolce metà quest’oggi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno in aprile. È necessario essere molto cauti e diplomatici per non arrivare a piccole divergenze. Giove nel segno dell'Acquario vi favorisce anche se decidete di tentare la fortuna al lotto, alle scommesse o al Totocalcio. Se siete nati nel 1926, nel 1938, nel 1950, nel 1961-62, nel 1973, nel 1985, nel 1997 o nel 2009, avrete la possibilità di vedere la dea bendata agire direttamente con il puro scopo di favorirvi.

Venere nel segno del Capricorno favorisce un clima sereno in casa e nella cerchia delle amicizie da voi abitualmente frequentate. Potete risolvere con diplomazia, garbo, buon senso alcune questioni rimaste in sospeso quest’oggi. Uno dei vostri pianeti prediletti, Venere, è in angolo favorevole e vi fornisce la giusta capacità di venire incontro alla persona amata. Avrete così un momento di fusione emotiva ma anche razionale con la vostra dolce metà come non sperimentavate da tempo, specie se siete nati nella terza decade. Plutone vi dona i suoi favori, specie se siete nati nella terza decade. Potete tentare la sorte al gioco se siete nati nel 1926, nel 1938, nel 1950, nel 1961, nel 1973, nel 1997 e nel 2009: potete stare sicuri che la dea bendata toccherà beneficamente i vostri destini, non necessariamente facendovi vincere al gioco, ma anche solo regalando un momento sereno.

Giornata che vede brillare Giove dal segno amico dell’Acquario, segno dei rapporti interpersonali: questo transito vi predispone felicemente al buonumore e all’armonia familiare se siete nati nella prima decade. Nella sintonia mentale e di progetti comuni riuscite a rafforzare il vostro rapporto di coppia quest’oggi. Un viaggio lungamente atteso e programmato insieme alla vostra dolce metà si potrà materializzare nei prossimi mesi, specie se festeggiate il vostro compleanno in maggio. Saturno spiana i vostri passi permettendovi di creare una magica alchimia di intesa in serata. Successi esaltanti per i single nati in giugno. In 1uesta giornata potreste tentare la fortuna al gioco. Il pianeta della buona sorte, Giove, può favorirvi, sia pure accettando qualche sfida. Questo se siete nati nell’anno 1926, nel 1938, nel 1950, nel 1961–62, nel ’73, nel 1985, nel 1997 e nel 2009. In tutti questi casi il momento fortunato per voi sarà ancora più esaltante.

Quadro astrale con un po’ di alti e bassi. Venere, nume tutelare del Cancro, vi può far avvertire queste variazioni del tono e dell’umore. Il vostro temperamento spesso definito lunatico può emergere in modo netto oggi, in famiglia e nel circuito delle frequentazioni amicali, specie se siete nati in giugno. Non vi date pensiero più di tanto se non sentite una piena sintonia questa giornata con la persona che avete accanto: si tratta di distanze emotive passeggere che tra un paio di giorni scompariranno. Grande successo per quelli che si vogliano mettere alla prova nelle avventure e nei flirt, specie se nati nella terza decade. Ve la sentite di tentare la sorte al gioco? La fortuna può riservarvi maggiori chance se avete Giove nell’Acquario, e quindi se siete nati nel 1926, nel 1938, nel 1959, nel 1961–62, nel 1973, nel 1985, nel 1997 e nel 2009.

La Luna in Sagittario vi regala una giornata di equilibrio e di generale benessere psicologico. Il vostro temperamento solare, così magnanimo e coinvolgente, avrà modo di esprimersi in famiglia e nelle frequentazioni amicali, specie se siete nati in luglio. Sentite che la persona che adesso vi fa battere il cuore ha bisogno del vostro appoggio, della vostra comprensione, di tutto il vostro aiuto. Senza esitazioni vi dedicate alla soddisfazione di questa sua momentanea necessità e ciò non vi pesa affatto. Una Luna splendente e generosa spiana i vostri passi. Molti di voi hanno il temperamento del giocatore che tenta la fortuna. La buona sorte tende a favorirvi di più se possedete proprio il pianeta della fortuna, Giove, nel punto dello Zodiaco dove ora sta transitando, l’Acquario. E questo accade se siete nati nel 1926, nel 1938, nel 1950, nel 1961–62, nel 1973, nel 1985, nel 1997 e nel 2009.

Nuovo giorno di gennaio che trascorrete in discreta tranquillità in compagnia dei vostri affetti più sinceri. Attenzione a non praticare sport particolarmente impegnativi se siete nati in agosto. Una stupenda Venere vi concede grandi successi in amore, specie se ancora il vostro cuore è libero e se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. I single della terza decade, con Plutone sorridente, vivono momenti esaltanti di conquiste. Vi piace tentare la fortuna al gioco? Se siete nati sotto il segno della Vergine, ma avete Giove nel segno dell’Acquario, potrete approfittare di un apporto in più da parte della fortuna.

Ritorna la Luna a favorirvi dal Sagittario e fa aumentare sensibilità, intuito, attenzione per chi non se la passa tanto bene. Il vostro sentimento umanitario tende a espandersi. Ottime le indicazioni in campo familiare, settore dove siete al centro di confidenze, scambi, capacità di creare sinergie tra i vari componenti. Il vostro cuore vi chiede di ascoltare le sue ragioni. E, come spesso dicono i poeti, le sue ragioni sono diverse da quelle che vi suggerisce la fermezza razionale, da sempre al vostro fianco. Se siete nati nei primi giorni di ottobre non prendete decisioni azzardate. Se invece siete nati nella prima decade, Saturno al vostro fianco fa sì che abbiate la strada aperta per realizzare i vostri sogni d’amore. Di tanto in tanto vi lasciate conquistare dal gusto di tentare la sorte al gioco. Se nel vostro quadro astrale Giove occupa il segno dell’Acquario, la fortuna ha più modo di esprimersi. Accade se siete nati nel 1926, nel 1938, nel 1950, nel 1973, nel 1985, nel 1997 e nel 2009.

Panoramica zodiacale rallegrata da corpi celesti benevoli per il vostro segno, che gode così di un parterre planetario che gli sorride quasi interamente. Dal Sole a Venere presenti in segni amici a Nettuno e Plutone in angolo armonico, è tutto uno scintillio di favori celesti. La Luna vi consente una vita affettiva scoppiettante, dove sarà impossibile annoiarsi. Giove e Marte vi provocano ma solo a scopo di mettere un po’ più di pepe nel ménage di coppia se siete nati in ottobre. C’è una prevalenza della parte erotica su quella emotiva, che si manifesta in special modo se siete nati nella seconda e terza decade. È proprio il caso di tentare la fortuna se alla vostra nascita Giove si trovava nello stesso dell'Acquario. Questo accade se siete nati nel 1926, nel 1938, nel 1950, nel ’62, nel ’72, nel 1985, nel 1997 e nel 2009.

Cielo che si schiarisce dalle nubi dei giorni scorsi. In famiglia il clima diventa sereno e voi vi dedicate ai vostri cari con tutto l’entusiasmo e la generosità di cui siete capaci. Giove nel segno amico dell’Acquario apre il cuore ai sentimenti, specie se siete nati in novembre. Che siate in una relazione di lungo periodo, oppure che vi troviate in un rapporto che state costruendo pazientemente, gli astri vi assicurano naturalezza e capacità di esprimere quel che provate, ottenendo un considerevole successo. La Luna nel vostro segno consente successi amatori di tutto rispetto ai single di novembre. In questa giornata festiva potreste tentare la sorte al gioco. Attualmente Giove, il vostro astro governatore, transita nell’amico segno dell’Acquario e nel caso lo abbiate in questa posizione nel vostro tema di nascita, la fortuna vi sorriderà il doppio.

Urano, vostro nume tutelare, combinato con Venere, continua la sua fortunata sosta in un punto dello Zodiaco per voi benefico e vi stimola ad adattarvi a situazioni familiari e interpersonali in modo agevole. Dalla vostra parte avrete pure Nettuno, il pianeta della flessibilità, della capacità di rivoltare le situazioni, anche negative, specie se appartenete alla seconda decade. C’è bisogno di tutta la vostra buona volontà, forza di comprensione e tenacia per non scombinare troppo una situazione affettiva che è disturbata quest’oggi da interferenze esterne, in special modo se appartenete alla terza decade. Ottime prospettive, grazie a Venere benefica, per chi nasce nella prima decade. Se vi sentite nello stato d’animo giusto per sfidare la sorte al gioco, controllate se avete anche Giove, il pianeta della fortuna, nel segno dove ora sta transitando, ovvero l’Acquario: succede per i nati nel 1926, nel 1938, nel 1950, nel 1961–62, nel 1973, nel 1985, nel 1997, e infine nel 2009.

Giove nel vostro segno vi aiuta a smussare con garbo e delicatezza una situazione di attrito creatasi tra alcuni componenti dell’habitat familiare, specie se nati nella prima decade. La Luna entrata nel segno amico del Sagittario vi dona amabilità e generosità. Combinate la capacità di essere espansivi con il senso della misura e la vostra capacità di conquista ottiene successi inaspettati. Che vi troviate in una coppia stabile, o che stiate rodando un legame da poco cominciato, gli astri vi daranno oggi grandi possibilità di farvi valere in amore. Anche Saturno sarà al vostro fianco, specie se siete nati in gennaio. Avete la voglia di provare la sorte al gioco? Gli astri vi porgono una mano dal cielo, a maggior ragione se avete Giove nel vostro stesso segno, dove l’astro della fortuna sta transitando proprio adesso.

Diversi pianeti sono in angolo favorevole per voi Pesci. Solo la Luna in Sagittario vi tiene un po’ di broncio, specie se siete nati in febbraio. Sappiate maneggiare con cura i rapporti con figlie e figli, sorelle e fratelli. In generale state buoni e calmi in famiglia. Plutone in ottimo aspetto vi dona un appeal erotico smagliante, nel caso festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 17 di marzo. Se non fate troppi voli con la fantasia, potete cogliere successi a piene mani e sentirvi appagati delle vostre capacità di seduzione. Appartenete a un segno di Giove, pianeta della fortuna e, mai come adesso, potreste beneficiare di successi al gioco. Se oltre ad essere Pesci vantate anche la collocazione di Giove nel segno dell’Aquario, dove adesso il pianeta sta transitando, la mano della buona sorte si poggia su di voi in modo più benevolo.