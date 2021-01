Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 4 gennaio.

Primo lunedì dell’anno che vede in primo piano i rapporti in famiglia. C’è da risolvere una questione di ordine pratico che riguarda la vostra vita di coppia e in particolare la famiglia del partner. Venere vi obbliga a interessarvi da vicino prendendo in mano la situazione e, con il vostro piglio dinamico, riuscendo a trovare la quadratura del cerchio. Ricominciate il tran tran in ufficio con il vostro senso del dovere che vi porta più stanchezza di quanto avevate preventivato; Mercurio vi tiene il broncio ancora per poco.

Registrate una perfetta forma psicofisica. Scoprite di poter viaggiare all’unisono con la persona amata. Non vi lasciate prendere da gelosie immotivate, però. Il duo celeste composto da Saturno e Giove in Aquario vi stuzzica, specie se nati dal 21 al 26 di aprile. Per fortuna la razionalità di cui lo Zodiaco vi ha dotati, è la vera guida che vi consente di superare ogni incertezza. Procedete all’organizzazione delle vostre situazioni professionali con tutta l’energia di cui sapete dar prova.

Giornata di vivaci scambi e di complessiva armonia con le persone a cui voi volete bene. La programmazione di un prossimo viaggio nei mesi venturi, che avevate pensato di mettere in cantiere con la persona amata, sta presentando più inconvenienti e inciampi del previsto. È possibile che in ufficio oggi possiate sentire momenti di insofferenza alla routine. Non ci date peso, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 12 del mese di giugno.

Avete la necessità di chiarire alcune situazioni lasciate in sospeso tra voi e la persona che avete accanto. Mercurio in angolo contrario vi suggerisce rigore negli affetti, ma Urano positivo è la capacità di trovare genialmente il punto di incontro tra ragione e sentimento. Un Nettuno in angolo positivo dai Pesci vi rende decisi e combattivi in campo professionale. Non vi lasciate soggiogare da niente e nessuno: siete imbattibili, ogni mossa che fate centra l’obbiettivo.

In questo primo lunedì dell’anno abbiamo un quadro planetario tutto sommato positivo. Una splendida configurazione planetaria con Marte e Venere positivi realizza un’intesa di primordine con la vostra dolce metà. Venere stimola il gusto per l’avventura e le scappatelle per i nati nella terza decade del segno. Ritornate in ufficio mettendo in campo la vostra tipica energia volitiva, correndo in anticipo sui tempi previsti. I vostri capi vi tengono un po’ sotto pressione? Dimostrate con il vostro esempio quanto siete efficienti e insostituibili.

Profilo dei transiti estremamente benefico e positivo. Mercurio vi dona una vita sessuale molto vivace e soddisfacente, specie se siete nati dal 16 al 22 di settembre. Sia che abbiate un rapporto fisso oppure coltiviate una relazione occasionale, vivrete momenti indimenticabili. Colpi di fulmine e inizio di nuove storie per i nati in agosto con Urano Toro super favorevole. Ritornare al lavoro non vi dispiace, di certo. Da bravo segno di Terra, operoso e infaticabile quale voi siete, vi dedicate con particolare cura a ogni impegno la vostra attività odierna vi presenti.

Qualche piccola turbolenza in ambito sentimentale si verifica in serata, specie se intrattenete una relazione cominciata da poco tempo e appartenete alla terza decade. Marte e Plutone sono imbronciati in questa giornata di gennaio? Niente paura, la vostra freschezza, il senso dell’umorismo, la bontà d’animo, vi aiuteranno a superare il momento. Un gruppo di pianeti in Capricorno (Plutone, Mercurio e il Sole) vi fanno ritornare al lavoro con un po’ di fatica. I vostri capi chiedono troppo da voi? Mostrate i risultati eccellenti del vostro impegno precedente, della vostra competenza, del talento da voi dimostrato.

Nuovo giorno di gennaio che segna la ripresa dell’attività consueta e si distingue per essere molto fortunato. Siete single? Non vi chiudete alla possibilità di entrare in nuove comitive di amici che possono riservare sorprese allettanti. Plutone vi dona un fascino irresistibile negli incontri occasionali, specie se siete nati in novembre. Ritornate al lavoro in perfetta forma: non vi abbandona l’allegria e la voglia di ritrovare i vostri colleghi, con Mercurio molto positivo.

Ripresa della normale attività che non vi affatica o vi annoia: il primo giorno di routine dell’anno piuttosto vi trova in allegria e vi fa sentire in pace col mondo. Giove in angolo molto positivo con il vostro segno dall’amico Aquario stimola molto il vostro lato avventuroso e in special modo se festeggiate il compleanno nella prima decade. Sia che siate single oppure abbiate un legame stabile avvertirete un impulso di conquista e di “ricerca del nuovo” in amore. Lanciatevi pure. Lasciate perdere qualche chiacchiera di troppo che circola proprio il primo giorno lavorativo dell’anno in ufficio. Mercurio vi aiuta a minimizzare.

C’è la necessità di conciliare le ragioni della famiglia d’origine con quelle della coppia. Inviti in casa di genitori e parenti prossimi possono intralciare la possibilità di condurre in modo autonomo il legame a due. Con Mercurio e Luna al vostro fianco la ragione si coniugherà felicemente col sentimento e anche il vostro partner troverà la maniera giusta per affiancarvi nel gestire la situazione con garbo ed equilibrio. La carriera sta per prendere il volo. I pianeti del successo, Urano e Plutone, sono in ottimo aspetto nel vostro segno e promettono faville.

Se siete cuori solitari, è in arrivo una nuova fiamma che vi riempie di entusiasmo e di voglia di impegnarvi in questa nuova storia. Ne potrete sentire maggiormente l’influenza se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 2 al 10 del mese di febbraio. La ripresa lavorativa non vi pesa minimamente anzi, non vedevate l’ora di rimettervi in attività dopo le ferie natalizie. Nuove programmazioni sono nella tabella di marcia che vi si presenta davanti. Se siete nati in febbraio e svolgete una professione autonoma, vi attendono novità di discreto rilievo.

Si conferma oggi un 2021 particolarmente felice e fortunato per quasi tutti voi Pesci. Un sentimento che state coltivando da poco comincia a diventare una storia vera e seria. Chi di voi invece è in una coppia stabile, con Giove molto positivo dal buon vicino Aquario, riesce a trovare situazioni e elementi che vivacizzano il rapporto, tanto da tenere costantemente lontana la noia. Riprendete la routine in ufficio senza sentire minimamente il peso della fatica o della monotonia e, anzi appassionandovi alle questioni professionali che vi ritrovate sul tavolo della vostra scrivania.