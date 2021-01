Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 gennaio.

Momento di sintonia con la persona che avete accanto: una vibrante Venere in Sagittario cui si somma la Luna in Leone, vi consentono di esprimere i vostri sentimenti con la tecnica del linguaggio non verbale, senza neanche proferire parola. Vi intendete infatti prontamente, quasi con la sola forza del pensiero. Un intuito eccezionale vi aiuta a sciogliere una questione che in apparenza sembrava un enigma se lavorate pure oggi. Colleghi e capi vi manifestano una sentita stima e soprattutto vi invogliano a continuare a servirvi di questa vostra splendida facoltà.

Sapete quale è il film che forse vi corrisponde al meglio nel panorama cinematografico dei classici di tutti i tempi? Si tratta forse dell’Otello del geniale regista americano Orson Wells del 1952. Diretto e interpretato dallo stesso Wells, non stupisce che il cineasta fosse proprio del Toro, segno del cinema. E pure sotto il segno del Toro pare fosse il drammaturgo primo creatore dell’opera, William Shakespeare. Attenzione a come spendete o investite il vostro denaro in questa giornata.

Il genere cinematografico più adatto a voi è sicuramente quello della commedia brillante. Si suggerisce ad esempio il bel film Tamara Drewe - Tradimenti all’inglese del 2010, di Stephen Arthur Frears, che, nato a Leicester, appartiene proprio al terzo segno dello Zodiaco: quello dei Gemelli. Trovate in questo sabato se lavorate, un escamotage per risolvere un inghippo piuttosto spinoso che vi era capitato in ufficio nei giorni scorsi. I colleghi vi ringrazieranno poiché avete dato una grande mano anche a loro.

C’è la necessità di avvicinarvi e avere un dialogo aperto con la persona amata in questa giornata. Consigliato, nel caso non abbiate altri impegni, un film come I ponti di Madison County, del 1995 girato del regista Clint Eastwood è proprio nelle tematiche care al Cancro, in cui una donna è costretta a scegliere tra l’amore e la famiglia. Nel film spicca l’interpretazione di una straordinaria Meryl Streep, celebre cancerina. Sentite un po’ di fatica in ufficio se pure oggi lavorate e dovete fare appello a tutta la vostra pazienza per andare avanti verso la chiusura.

Grande capacità di ascolto: è questa la chiave oggi della vostra espressione affettiva. La mettete in luce con tutto il vostro impegno, la dedizione, la volontà di saper amare meglio degli altri. Il film che si adatta alle tematiche e simbologie leonine è il capolavoro The Queen del 2006, girato dal bravissimo Stephen Frears, film in cui dà una prova d’attrice di primordine la strepitosa leonessa Helen Mirren. Non fate mosse troppo azzardate nella gestione del denaro e non ascoltate proposte di investimento di cui potreste pentirvi. Una posizione celeste di Saturno dissonante non vi fornisce il giusto fiuto. Provate a sentire consigli di persone competenti prima di muovervi ed agire.

Plutone vi è amico dal segno del Capricorno e vi induce a osare in campo affettivo. Non vi tirate indietro, specie se nati in agosto, ora avete tutte le carte in regola per agire. Il romanzo storico è il genere cinematografico a voi più congeniale. Il capolavoro “C’era una volta” tratto da un racconto di Giovambattista Basile e ambientato nell’Italia del sud del diciassettesimo secolo per la regia dell’inimitabile Francesco Rosi diretto ormai più di cinquanta anni fa, nell’anno 1967, mostra la vicenda di una umile serva che si fa regina, in linea appunto con le caratteristiche di elevazione sociale rappresentate dal segno della Vergine. La vostra professionalità è molto apprezzata se lavorate in questo sabato di inizio anno 2021 in ufficio.

Mercurio vi spinge ad agire con prudenza nel proporre un’iniziativa alla vostra dolce metà (forse un viaggio o una gita fuori porta). Il genere cinematografico che meglio si confà alla Bilancia è senz’altro la commedia sentimentale. Tra i classici, immortali capolavori del cinema di tutti i tempi, non possiamo non ricordare “I Girasoli” del maestro Vittorio de Sica, girato nel 1969 e interpretato dall’inimitabile Marcello Mastroianni, appartenente proprio alla Bilancia, qui in tandem con una sua partner costante in tantissimi film, la straordinaria Sofia Loren. Lasciate correre una polemica tra colleghi e non vi pentite di aver saputo disinteressarvi intelligentemente a queste chiacchiere fugaci nel vostro ambiente di lavoro, se anche questo sabato lavorate.

Vediamo quali sono i generi più in affinità con lo Scorpione secondo lo schema dello Zodiaco. Sicuramente il genere della spy - story, il thriller, il poliziesco, il film che racconta di malavita. Classico ad esempio il riuscito Romanzo criminale girato nel 2005 e interpretato da ben due talentuosi attori Scorpione: Kim Rossi Stuart e Riccardo Scamarcio. L’amore non è fatto solo di eros: la Luna Leone contraria vi obbliga oggi a mettere fuori la vostra capacità di essere teneri e dolci col partner. È vero che il vostro portafoglio adesso non è così vuoto, ma fate attenzione a non sperperare troppo: Urano in Toro il segno del denaro vi fa dare una saggia regolata.

L’atmosfera familiare vi vede pimpanti e protagonisti di iniziative, accolte positivamente dall’ambiente circostante. Quale il genere cinematografico tipico, quello che meglio si confà al segno del Sagittario? Ma senz’altro il film d’azione. Impossibile non ricordarsi della trilogia di Indiana Jones, tutti del regista americano Steven Allen Spielberg. E il regista non poteva che essere Sagittario. Sabato particolarmente soddisfacente sul piano sentimentale ed erotico. E questo tanto se intrattenete una relazione fissa oppure se vi è capitato di recente un incontro occasionale. Fate tesoro di quel che avete realizzato di recente e vi preparate per una bella escalation nella carriera.

Quali sono i generi cinematografici in sintonia con il vostro segno? I film thriller psicologici, i gialli senz’altro, le accurate rievocazioni storiche. Uno dei classici del cinema di tutti i tempi, che si confà con la ricerca spirituale tipica del vostro segno e di cui Saturno è governatore, può essere Il nome della rosa della rosa di Jean – Jacques – Annaud. Per voi i sentimenti sono sinceri, veri, asciutti. Lo dimostrate così oggi e incassate l’approvazione del partner per un vostro comportamento tenuto in famiglia. Attenzione a non strafare. È vero che siete i più bravi, ma tenetevelo per voi nell’ambiente dove si svolge la vostra attività, se anche questo sabato lavorate.

Vediamo quali sono i generi cinematografici che si sposano meglio con le caratteristiche del vostro segno. Senz’altro la fantascienza di tipo psicologico, i temi sociali, le battaglie civili e politiche. In The Prestige del 2006 diretto da Christopher Nolan troviamo un fortissimo Christian Bale, attore inglese, Aquario esemplare e geniale. Si richiede da parte vostra pazienza e capacità di comprensione verso la persona amata: La Luna contrapposta dal Leone vi obbliga benevolmente a non imporvi più di tanto, specie se appartenete alla seconda decade. C’è bisogno di tutta la vostra diplomazia per risolvere una questione delicata tra colleghi in ufficio, se anche questo sabato lavorate.

Senz’altro la commedia romantica e sentimentale è uno dei generi a voi più congeniali. Ma i Pesci corrispondono anche allo spazio profondo, alla fantascienza e all’infinito. Quale il film che meglio rappresenta le caratteristiche del vostro segno da questo punto di vista? L’immaginifico, filosofico, 2001 Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick. Uno dei protagonisti che interpreta l’astronauta Frank Poole è Gary Lockwood, attore americano, Pesci. Vi godete una speciale sintonia col vostro partner complice un buon aspetto del Sole Capricorno che vi fa teneri, ma nello stesso tempo fedeli e costanti nell’affettività. State attenti a non lanciarvi in spese pazze che un aspetto celeste vi può provocare quest’oggi. Saturno vi invita alla prudenza.