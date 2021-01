Oroscopo di oggi 1 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 1 gennaio.

Il 2021 si apre con aspetti favolosi. Non è facile amalgamare l’ambiente familiare con la coppia. Plutone, Sole e Mercurio nel segno del Capricorno, pur in angolo dissonante, vi stimolano a trovare un’armonia che riesca a gestire parenti e componente prettamente sentimentale della vostra personalità. A rendervi merito in campo lavorativo ci sarà un fausto Saturno, che darà grossi colpi di fortuna alla prima e seconda decade nel 2021. Sappiate essere all’altezza.

È un gioioso Urano a porgervi il suo augurio per un 2021 colmo di soddisfazioni che toccheranno l’ambito professionale. Pienezza emotiva e partecipazione completa alla vita di coppia: sono queste le parole che vi caratterizzano nel giorno di Capodanno se avete una persona amata accanto. Nettuno occupa il segno alleato dei Pesci e vi invoglia godervi i sentimenti nella dimensione intima, privata, nel comfort che può offrire il nido. È Urano a darvi manforte in campo lavorativo quest’anno. La sua azione si esplicherà principalmente sui nati nella seconda decade promettendovi, sia pure con un impegno considerevole, di ottenere luminosi successi.

È una regale Luna in Leone il pianeta che inaugura uno scintillante 2021, accompagnando le vostre scelte, sempre segnate dalla gaiezza quest’anno e dalla volontà di emergere. Novità sentimentali che si sono create negli ultimi giorni si confermano in questa giornata di festa. Chi vive relazioni di lungo periodo assapora una fase di generale rinnovamento. Nettuno vi ha messo senz’altro sotto pressione lo scorso anno, ma ora, superati a pieni voti tutti gli esami, vi avvierete verso un percorso in discesa dove troverete sicuramente minori difficoltà e rigidità da parte dell’ambiente esterno.

È la Luna, la vostra fedele dea protettrice, a porgervi il suo augurio in questo fortunato 2021. Una straordinaria voglia di tenerezza aiuta il vostro rapporto sentimentale a crescere. Se avete da poco iniziato una relazione di coppia, questa si svilupperà con grande slancio, sarà protetta dalla fortuna, avrà l’occasione di sedimentarsi. Troverete splendidi modi per esprimere il vostro amore. Giove sarà il portentoso vostro amico per favorire i successi professionali in questo nuovo anno. In maniera più palpabile se siete nati dal 21 al 25 di giugno.

È un cielo benefico a porgervi il suo augurio per un 2021 ricco di soddisfazioni, di novità entusiasmanti, di possibilità di proiettare la vostra esistenza più lontano. Una nuova fiamma prende sempre più colore, vivacità, riscalda il vostro cuore. Sappiate coltivarla e metteteci tutto il vostro impegno, la costanza, l’impareggiabile generosità. È ancora una discreta configurazione celeste, specie se appartenete alla seconda decade, a far sì che il vostro orizzonte lavorativo si schiarisca e si arricchisca sempre più di risultati che andrete conseguendo di giorno in giorno in questo bel 2021. Se svolgete una professione di tipo autonomo avrete modo di rinnovare l’immagine della vostra azienda o dei vostri progetti a lunga scadenza, dando a loro un appeal giovane e fresco.

Il bel team Sole – Mercurio – Plutone nel segno amico del Capricorno vi porge il suo augurio per un 2021. Mercurio illumina il cammino di chi tra voi Vergine festeggia il proprio compleanno dal giorno 2 al 13 del mese di settembre. Nuovi amori sorgono all’orizzonte di chi, da tempo, li sta cercando. Urano vi spalleggia per tutto il 2021 in campo professionale consentendovi successi a ripetizione, in particolar modo se avete abbracciato un’attività di tipo autonomo.

È una splendida Venere in Sagittario, vostra madrina ideale, a salutare l’inizio di questo 2021 e per augurarvi ogni bene. Giove si trova nel segno amico dell’Aquario e vi apporta buoni influssi in campo affettivo. Sarete stimolati a trovare sintonie più intense e profonde con la vostra dolce metà, se siete in una coppia stabile. Se invece il vostro cuore è libero, incontrerete qualche difficoltà in questa prima giornata dell’anno nel raggiungere emotivamente chi vi interessa. In ambito professionale vi si aprono nuove strade d’azione in questo 2021. Saturno si muove per farvi emergere, specie se avete abbracciato la libera professione.

Uno splendido Nettuno ospitato nel segno amico dei Pesci vi porge l’augurio più propizio, fortunato e prezioso per questo 2021. Plutone vi guarda sornione specie se siete della terza decade. È tutto un affollarsi di flirt, di amori che ritornano (anche antichi), per scaldarvi il cuore. Diversi sono i corpi celesti che contribuiscono a rendere sicuro il vostro successo in ambito lavorativo per questo anno 2021. Tanto per citare solo i più lenti e distanti: si va dal bel Nettuno in angolo armonico dal segno dei Pesci, specie se appartenete alla seconda e terza decade, a Giove sempre in Pesci se siete nati dal 23 al 25 di ottobre, a Plutone dal segno amico del Capricorno, specie se appartenete alla terza decade.

È una magica Venere il fortunato corpo celeste che, transitando nel vostro segno vi dà il buon anno in questo primo giorno del 2021. Il transito di Mercurio vi rende saggi in amore, allontanandovi da alcune stravaganze e follie, che voi, rappresentanti del segno più avventuroso e dinamico dello Zodiaco tendete a fare. Curate con decisa dedizione la vostra dolce metà. Un fausto Saturno dall’amico Aquario vi accompagna benefico nel 2021 nel vostro percorso professionale, specialmente se avete abbracciato un’attività autonoma.

Inizia il vostro nuovo anno in compagnia di Plutone, Mercurio e Sole in Capricorno. Urano è pienamente a vostro favore e vi rende amabili con la persona con cui avete scelto di stare assieme. Vi sentite in armonia con l’ambiente e trasferite anche a chi avete accanto il vostro benessere. I single trovano ampie conferme del loro fascino, muovendosi in ambienti nuovi e diversi. È sempre Urano, pianeta del lavoro, che vi fa attrezzare adeguatamente con rigore ai cambiamenti professionali che l’anno porterà con sé.

L’augurio di un anno frizzante, benefico, colmo di novità specie di carattere amicale, ve lo porge il team fortunatissimo, Giove – Saturno in congiunzione col vostro segno. Siete in cerca dell’anima gemella? Nettuno vi spalleggia dal buon vicino segno dei Pesci, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 13 febbraio. Il vostro cuore si colma di gioia con l’improvviso arrivo di un nuovo interesse sentimentale. Una solida organizzazione, l’efficienza e il saperci fare vi aiutano nel gestire le situazioni lavorative, non sempre semplicissime, che si presenteranno quest’anno.

I pianeti vostri ideali governatori, Giove e Nettuno, pianeti che portano ottimismo, metamorfosi, voglia di cambiare la propria vita e di migliorarla, vi danno il loro augurio più fervido per questo 2021. Mercurio e Plutone in compagnia del Sole vi guardano di buon occhio in questa prima giornata del nuovo anno. Se avete una relazione stabile i due pianeti che esaltano la sintonia sentimentale provvederanno a rinforzare il legame che si arricchisce di nuova linfa, di nuovi e profondi momenti di condivisione con la persona che avete accanto. È sempre Nettuno il vostro paladino celeste per questa nuova annata. Il pianeta blu dello Zodiaco si occuperà di dirigere le vostre azioni lavorative in maniera coerente e di inserire sempre quel pizzico di fantasia.