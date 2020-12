Dolce & Gabbana, villa a Stromboli venduta per 6 milioni di euro

La cessione a un imprenditore italiano della splendida struttura che negli anni ha ospitato numerose star internazionali non sarebbe però un addio definitivo dei due stilisti alle Eolie, visto che risulterebbe avviata una trattativa per acquistare una nuova villa nell'isola di Salina

La villa si trova vicinissima al mare. Nata dalla fusione di tre abitazioni tipiche delle Eolie, è stata interamente ristrutturata secondo il gusto dei due ex proprietari. La proprietà si estende per oltre 500 metri quadrati, di cui 235 di interni con sette suite, ognuna di un colore diverso, e circa 300 di aree verdi. Nella struttura i due stilisti hanno ospitato negli anni nomi importanti dello star system nazionale e internazionale, come le amiche Naomi Campbell e Madonna.

La "Casa dei selvaggi"

L'edificio, che Stefano Gabbana e Domenico Dolce, avevano ribattezzato la "Casa dei selvaggi", era stata da loro acquistata negli anni Novanta da un artista svizzero. Per i due stilisti si tratta quindi di un addio all'isola di Stromboli che però non sembra voler essere un saluto definitivo alle isole Eolie. I due, infatti, nei giorni scorsi avrebbero già avviato una trattativa per acquistare una villa in un'altra isola dell'arcipelago, quella di Salina.