Il Rinascimento di Dolce & Gabbana, l'Alta Sartoria a Palazzo Vecchio

E’ all’ombra degli affreschi del Vasari che sfilano le creazioni di Alta Sartoria di Dolce Gabbana. La sala di Palazzo Vecchio è il palcoscenico del secondo attesissimo appuntamento della tre giorni della maison a Firenze. Dopo l’esposizione dell’Alta Gioielleria nel chiostro di Santa Maria Novella (LE FOTO), è nel Salone dei Cinquecento che Domenico Dolce e Stefano Gabbana ("Rinascimento e Rinascita", Dolce & Gabbana protagonista a Firenze) hanno presentato sulle note di Pavarotti il nuovo capitolo di “Il Rinascimento e la Rinascita”, progetto in cui moda, arte e cultura si incontrano. Ennesimo omaggio degli stilisti all’Italia.

Monica Bellucci madrina dell'evento, a lei le chiavi della città

Madrina della serata l’attrice Monica Bellucci, da sempre vicina alla maison, ha ricevuto emozionata le chiavi di Firenze dal sindaco Dario Nardella. Il Primo cittadino ha poi sottolineato l’importanza di questo grande progetto per l’intera città e ha ringraziato i due stilisti. “Uomini del Rinascimento di oggi che non si arrendono mai”, li ha definiti Nardella, “uomini che hanno a cuore il valore del fatto in Italia, che significa anche pensato in Italia, immaginato in Italia.”

Laboratori e botteghe artigiane protagoniste insieme alle creazioni di Dolce & Gabbana



E uomini del Rinascimento sono anche i 38 artigiani coinvolti nel progetto: eccellenze italiane che gli stilisti hanno scelto personalmente visitando laboratori e botteghe le cui creazioni esposte a Palazzo Vecchio saranno in mostra dal 6 settembre al 15 ottobre.