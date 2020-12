Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 18 dicembre.

Dedichiamoci al sentimento dell’amicizia. Quali sono i segni con cui potete maggiormente sviluppare questa splendida relazione umana, che sempre si nutre di valori affettivi profondi, disinteressati? L’Ariete stesso, ma anche il Leone e il Sagittario. Poi anche i due segni dell’elemento Aria: i Gemelli e l’Aquario. Giove in angolo disarmonico ancora per qualche giorno vi pone qualche piccolo contrattempo in ufficio, specie se siete della terza decade, niente paura, supererete gli ostacoli come al solito, grazie alla vostra indomita energia ogni contrarietà.

Prospetto astrale sereno – variabile per voi quest’oggi. Quali sono i segni che si legano meglio al Toro? Prima di tutto i due segni d’Acqua: Cancro e Pesci. Poi anche i segni limitrofi di Ariete e Gemelli. Capricorno e Vergine possono legare bene, ma il Toro può avvertire limiti a una loro visione troppo materialistica della vita. Non date peso oggi a un rimprovero di un superiore e continuate per la vostra strada. I fatti tra qualche tempo vi daranno ragione.

Molto stretto il rapporto con l’Aquario, segno simile al vostro. Più equilibrato, ma lievemente distaccato, invece, quello con la Bilancia. I due segni di Fuoco con cui condividete buoni rapporti astrologici, l’Ariete e il Leone, apportano calore umano e generosità in un segno un po’ freddino come il vostro. Riuscite oggi a concludere in modo efficiente tutti i vostri impegni. E vi attendete legittimamente ottime gratificazioni che possono arrivarvi da un punto di vista economico.

Quali sono i segni con cui legate nei rapporti di amicizia? Prima di tutto i vostri alleati primaverili, il Toro, i Pesci, molto simili a voi sul piano caratteriale. Poi anche gli autunnali Vergine e Scorpione con cui si stabilisce un forte legame intellettuale. C’è aria di rinnovamento in ufficio prima della chiusura natalizia. Vi si chiede maggiore impegno e vi si strapazza un po’ più del solito? Non vi adombrate, presto avrete la ricompensa, non solo in termini morali, di tutte le vostre fatiche attuali!

Quali sono i segni con cui potrete condividere un legame di amicizia? Senz’altro i due segni d’Aria che sono vicini al vostro per mentalità e temperamento, i Gemelli e la Bilancia. La loro freschezza di carattere, lo spirito sempre brillante, garantisce un’intesa di ottimo profilo. Ci sono mutamenti che vi vedono protagonisti nel vostro lavoro, sia che abbiate abbracciato la libera professione sia che svolgiate un’attività dipendente. Mercurio ha in serbo per voi una fase di successi.

Quali sono i segni che meglio si legano al vostro sulla ruota dello Zodiaco? Quelli di Terra, come Toro e Capricorno, ma anche la stessa Vergine. Sappiate pazientare poiché il cielo sta predisponendo per voi mutamenti straordinari che vi faranno presto arrivare in alto nella carriera professionale, sia che lavoriate in proprio sia che siate dipendenti.

Quali i vostri migliori amici? Senz’altro si legano bene a un segno pacato e razionale come il vostro i due segni calorosi e entusiasti di Leone e Sagittario. Il vostro capo vi strapazza un po’ di più del solito questa giornata? Non vi innervosite e lasciatelo sbollire. Tra non molto riceverete attestati di stima e di fiducia anche per la pazienza che avrete saputo dimostrare.

Quali sono i segni con cui vi legate maggiormente in queste relazioni amicali? Senz’altro i due segni d’Acqua, il Cancro e i Pesci. Con i due segni di Terra, Capricorno e Vergine, trovate ottimi spunti di associazione, specie da un punto di vista intellettuale e della consonanza delle opinioni. È un ottimo momento: il vostro lavoro, oltre a darvi gratificazioni morali, è sul punto di darvi anche congrui afflussi economici che attendevate da tempo.

Quali sono i segni che si legano meglio sotto il profilo amicale con il vostro? Prima di tutto i segni di Leone e Bilancia, che vi danno stimoli considerevoli sul piano attivo, creativo, personale. È possibile che in questi due segni abbiate trovato il classico “amico del cuore”. Il senso di responsabilità notevole che avete saputo dimostrare sul lavoro vi spiana la strada di successi che non avevate previsto. Sono adesso in arrivo meritati guadagni.

Quali sono i segni dello Zodiaco si legano meglio con il vostro in questo sentimento puro e disinteressato? Principalmente i due primaverili, il primo di Terra del Toro, come il vostro, e quella d’Acqua dei Pesci. Vivete una fase molto impegnativa, ma anche molto costruttiva sul vostro orizzonte lavorativo. Se siete nati nella prima e terza decade siete nel mezzo di svolte molto significative.

Con quali segni meglio vi rapportate, voi Aquario? Decisamente con Sagittario e Gemelli, segni di comunicazione e vivacità, che introducono elementi di divertimento, avventura e gioia di vivere. Vi assiste una capacità tecnologica molto buona per risolvere una questione informatica in ufficio. I vostri colleghi vi ringrazieranno per l’abilità che avrete dimostrato.

Dedicandoci oggi al sentimento di amicizia, vediamo quali sono i segni che si legano meglio con il vostro. Con i quattro maschili - Capricorno, Leone, Scorpione e Ariete - trovate spunti ed elementi di unione. Un intuito eccezionale grazie a Giove molto positivo, per qualche giorno ancora in Capricorno, vi assiste oggi sul lavoro, specie se appartenete alla terza decade. Lo stesso fiuto lo userete anche in una circostanza economica.