Natale: 10 idee regalo per lei

Piccoli pensieri o doni importanti per il Natale 2020. Una selezione di regali delle migliori marche, per donne di ogni età

Gioielli, accessori, oggetti per la casa: ecco un’utile selezione di idee regalo tutte al femminile, da scegliere in base al proprio budget e all’età della destinataria. Perché il Natale 2020 sarà insolito, ma potrà essere ugualmente sorprendente.

Guanti lunghi in tricot Fiorella Rubino propone guanti lunghi in tricot color argento al prezzo di 29,00 euro. Per riscaldarsi durante l’inverno, e per aggiungere un dettaglio glamour ad ogni look, i guanti lunghi in tricot di Fiorella Rubino sono l’ideale. Con bordo a coste e riga in lurex, sono proposti in un elegante color argento e hanno una piccola percentuale di tessuto elastico per un miglior comfort.

Anello doppio Fiocco di neve scintillante Pandora tra le novità 2020 propone un anello doppio con fiocco di neve al prezzo di 89,00 euro. Disponibile in sei misure (dalla 48 alla 58), l’anello doppio Fiocco di neve scintillante in argento sterling 925 si ispira alla magia delle feste. I due anelli si uniscono lungo le fasce, mentre un gruppo di fiocchi di neve a forma di stella in pietre incolore li decora.

Bicchiere scritta “Smile” in vetro borosilicato da 380 ml Kasanova propone un bicchiere in vetro borosilicato con la scritta “Smile” a 5,90 anziché 9,90 euro. Il pensiero perfetto per un’amica: il bicchiere in vetro borosilicato da 380 ml con la scritta “Smile”, per ricordarsi di sorridere alla vita. Della stessa collezione fanno parte anche i bicchieri con le parole “Ciao”, “Amore”, “Life”, “Love”.

Borsa a mano in nappa impressione cocco stampa Geo Classic Alviero Martini propone un’esclusiva online, una borsa a mano con stampa Geo al prezzo di 339,00 euro. Acquistabile unicamente online, la borsa a mano in morbida nappa vanta l’inconfondibile stampa Geo Classic di Alviero Martini. Impreziosita dai dettagli dei manici in pelle liscia color cognac, ha una texture a effetto coccodrillo ed è perfetta per accompagnare look eleganti o casual, in ogni stagione.

Thumbs Up - Custodia per AirPod rosa Asos propone una pratica custodia in silicone rosa per gli auricolari, al prezzo di 11,49 euro. Un piccolo pensiero pratico e colorato: la custodia per AirPod rosa in silicone firmata Thumbs Up è compatibile con AirPod di prima e seconda generazione ed è dotata di moschettone. Per essere portata sempre con sé.

Nike Air Max Up Nike propone una speciale versione delle Nike Air, in versione leopardata, a 139,99 euro. La grande unità Air visibile di Nike Air Max Up si ispira al design rialzato di Air Max Dia. Perfetta per una donna sportiva, questa sneakers con stampa leopardata non si adatta solamente agli outfit sportivi: anche con un pantalone elegante è perfetta!

MatteTrance Pavé Celestial Divinity Collection Sephora propone il rossetto di Pat Mc Grath in edizione limitata, al prezzo di 50,00 euro. Disponibile in due tonalità MatteTrance, ciascuna racchiusa in una custodia realizzata a mano ornata con cristalli Swarovski, il rossetto di Pat Mc Grath regala alle labbra un colore ricco di pigmenti e la massima idratazione, minimizzando le imperfezioni.

Agenda classica settimanale Mr Wonderful 2020-2021 con spirale a vista Mondadori propone l’agenda settimanale Mr Wonderful al prezzo di 19,95 euro. Un'agenda che arriva fino a settembre 2021, ampia e divisa in settimane. La proposta Mr. Wonderful per Mondadori è perfetta per le studentesse, le mamme, le donne in carriera. Con divisori mensili, fogli con blocchetti di note adesive, una tasca interna in plastica trasparente per conservare carte e documenti importanti, un righello in plastica e tanti optional, è pratica e divertente.

Instax Mini 9 Clear Purple Monclick propone la macchina fotografica Instax Mini color viola al prezzo di 55,90 anziché 79,90 euro. Disponibile in diversi colori, la macchina fotografica Instax Mini 9 di Fujifilm realizza foto istantanee in formato carta di credito.Tre i filtri colorati inclusi e due gli obiettivi: per selfie e per close-up. Il regalo perfetto per chi ama immortalare i propri viaggi e i propri party.

Piumino oro con orsetti Riservato alle personalità più eclettiche, il piumino con orsetti di Benetton costa 700,00 euro. Il piumino con orsetti in tessuto lucido color oro, con collo a fascetta, apertura a zip e tasche con cerniera lungo i fianchi, e con imbottitura in vera piuma certificata Responsible Down Standard (RDS), è il regalo ideale per le ragazze e le donne dalla personalità eclettica.