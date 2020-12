Oroscopo di oggi 11 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 dicembre.

Si alza il sipario su un nuovo giorno di dicembre che vi vede presi da mille interessi e da una frenesia organizzativa tipica del periodo pre-natalizio. Particolarmente vicini alla vostra dolce metà, riuscite a organizzare il weekend trovando le occasioni più congeniali a voi due. Sul lavoro siete presi dall'abituale routine e avvertite un po’ di stanchezza. Non fate delle questioni di principio su una faccenda che si potrà risolvere facilmente, in special modo se siete nati nella terza decade.

Configurazione di pianeti particolarmente stimolante per voi in questa giornata di dicembre. Un grande progetto con la vostra dolce metà occupa tutti i vostri pensieri. Saturno vi obbliga a dare svolte di maturità a tutti i vostri interessi affettivi. Venere, entrato da qualche tempo nel segno contrapposto al vostro dello Scorpione, tende però a contrastarvi. In questo periodo a sentirne marcatamente gli effetti saranno i nati dal giorno 6 al 10 del mese di maggio.

Profilo dei transiti abbastanza luminoso quest’oggi. Chi di voi è in una coppia stabile progetta, con discreto successo, i prossimi momenti di evasione natalizia insieme alla sua dolce metà. Marte favorevolissimo vi aiuta a concludere le vostre operazioni in ufficio con molta facilità e rapidità. L’intuito vi assiste nel trovare soluzioni spesso geniali, con grande apprezzamento delle persone che vi circondano: colleghi, collaboratori e anche elementi esterni alla vostra attività professionale.

Prosegue questa settimana dicembrina che vede arrivare un po’ di stanchezza: niente di grave, giusto alti e bassi da superare. Non date peso a qualche malumore passeggero del vostro partner, si tratta solo di nervosismo dovuto a sue questioni personali. Sul lavoro c’è la necessità di cooperare tra colleghi, di aiutarsi nelle faccende che implicano scambio relazionale, intesa e lavoro nel gruppo.



Panorama dei transiti benefico e positivo grazie a Sole e Mercurio in Sagittario che vi spalleggiano a dovere. Mercurio, Sole e Marte sono in un’angolatura astrologica ottimale per tutti voi. Grazie a questo spira ad esempio un’aria di armonia all’interno del vostro ménage di coppia, con effetti molto gradevoli. Sul lavoro avete abbracciato un’attività autonoma? Prospettive molto positive si verificano oggi per voi in campo professionale.

C’è la necessità in questa giornata di dicembre di chiarire con la persona amata, senza far passare altro tempo, alcune questioni delicate lasciate in sospeso che riguardano e coinvolgono i rapporti con le rispettive famiglie d’origine. Sul lavoro invece un bel Plutone nel segno combattivo del Capricorno vi sostiene nel non farvi scavalcare oggi nell’attività professionale, in particolar modo se siete nati nella terza decade.

Indicazione astrale decisamente positiva con quasi tutto l’Olimpo planetario che ha intenzione di favorirvi. Con la Luna nel segno amico e buon vicino dello Scorpione l’aria cambia, se siete in cerca della vostra metà ideale. Le capacità di conciliazione di cui lo Zodiaco vi ha dotati vi tornano particolarmente utili quest’oggi, se siete alle prese con un’importante questione lavorativa da risolvere con i vostri colleghi attraverso un accordo generale.

Sta arrivando per voi un bel momento in cui la passionalità si sposa con la voglia di tenerezza e di sentimento. Se siete nati dal giorno 31 del mese di ottobre al 6 del mese di novembre, avrete così modo di rivoluzionare completamente in senso positivo la vostra vita affettiva. Va avanti anche la vostra ascesa professionale, grazie alle ottime combinazioni astrali che il cielo di questo mese ha predisposto per voi: sfruttatele fino in fondo.

Il momento è così propizio che se siete in cerca ancora della vostra anima gemella, dovrete praticamente solo tendere il braccio e cogliere la prima mela che vi capiti a tiro. Siete nel mondo degli affari, del commercio, della vendita? Le caratteristiche del vostro segno zodiacale vi sostengono come non mai, per dare slancio e vigore a tutte le vostre nuove iniziative o per attività che si sono già avviate.

Configurazione astrale strepitosa in questo periodo di fine anno. Una momentanea fase di malumore o di noia col partner abituale non vi deve dare pensieri in questa giornata di dicembre, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella terza decade. Siete coinvolti in un’attività autonoma? Giove, Saturno, Plutone e Luna vi danno la tenacia per perseguire i vostri scopi professionali, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade.

Complementarietà di intenti insieme alla fortuna di viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda sono gli ingredienti del rapporto di coppia che state vivendo adesso. Marte vi rende seducenti in compagnie di amici nuovi, dove è probabile per voi riuscire a incontrare la vostra anima gemella, se siete dei cuori solitari. Svolgete una libera professione? Nettuno e Saturno vi fanno andare avanti con grande rapidità e con l'abilità di saltare gli ostacoli che trovate sul vostro cammino.

Se siete in un rapporto di coppia logorato dal tempo, Luna, Giove, Venere e Nettuno vi daranno le occasioni giuste per venirne fuori. Se invece i vostri sentimenti sono ancora intatti, vi daranno la forza per rinnovare e far risorgere passione, desiderio e volontà di venirsi incontro. Al lavoro sarete particolarmente sospinti da un atteggiamento grintoso, che mira soprattutto a chiedere agli altri il rispetto che meritate.