Oroscopo di oggi 5 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 dicembre.

Tutto scorre in casa e fuori, ma non avete ora il tempo che vorreste per coltivare le vostre durature amicizie. Giove, Saturno e Plutone vi guardano imbronciati e vi obbligano a essere più prudenti e misurati con la vostra dolce metà. In questo sabato dicembrino potreste dedicarvi, in assenza di lavoro, a vedere o a rivedere una pluripremiata serie televisiva. Si tratta dell’avvincente “Chernobyl” che racconta fedelmente la tragedia che si verificò nel 1986. Ne è stato ideatore geniale un rappresentante del vostro segno, l’Ariete, Craig Mazin.

Quadro dei moti planetari abbastanza positivo; c’è da fare attenzione solo a non esagerare nei piaceri gastronomici se siete nati tra il 28 aprile e il 5 maggio. Appoggiati dal pianeta del sogno, Nettuno sempre al vostro fianco, potrete scoprire un partner particolarmente affettuoso e ben disposto con voi. O comunque incontrare, se siete single, persone molto gradevoli. Nel relax del weekend gli astri suggeriscono con Giove, pianeta della televisione, di vedere se ve la siete persa, o rivedere e rigustare la pluripremiata serie tv Chernobyl.

Non vi lasciate frastornare più di tanto se la persona amata fa i capricci, saranno la vostra simpatia e il senso dell’umorismo a far passare ogni variabilità umorale. Nella quiete del sabato di dicembre gli astri vi consigliano di godervi una celebrata serie tv. Si tratta di Chernobyl in cui troviamo un grandioso Stellan Skarsgård proprio appartenente al vostro segno dei Gemelli e che interpreta magistralmente nel film Boris Evdokimovič Ščerbina.

Si aprono scenari estremamente accattivanti. In famiglia regna l’armonia, specie se siete della seconda decade. Venere e Urano che continuano a dimorare felicemente nel segno amico dello Scorpione e del Toro vi rendono amabili e comprensivi. Se siete in cerca dell’anima gemella è possibile che le conquiste, anche involontarie, oggi vi possano sorprendere! Chernobyl la serie televisiva che ha ricevuto tantissimi premi in particolare il Golden Globe 2020 potrebbe tenervi di fronte al video per questa sera. Il vostro sentimento di partecipazione emotiva alle vicende che si raccontano nel film ne sarà risvegliato.

Poche contrarietà celesti si prefigurano oggi. Fase particolarmente appagante con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla prima decade. Se siete invece nati nella seconda decade, è il Sole, nel segno del Sagittario a darvi manforte; il luminare vi stimolerà a comunicare in modo chiaro e attento con chi avete accanto. Questo sabato potreste vedere la serie tv Chernobyl che descrive la famosa catastrofe nucleare. Un interprete d’eccezione appartiene al vostro segno: Con O'Neill che impersona nella fiction Viktor Petrovyč Brjuchanov.

Vergine

Quadro dei transiti planetari che manifesta alti e bassi quest’oggi. La vostra calma nell’affrontare le difficoltà e la capacità di gestire le incombenze quotidiane con grande fermezza vi fanno apprezzare molto dalla persona che avete accanto. Se ne avete l’occasione gli astri consigliano stasera la visione dell’apprezzata serie tv Chernobyl. Appartiene al vostro segno della Vergine Jared Harris uno degli interpreti della fiction: impersona Valery Legasov.

Nuovo giorno di dicembre che mostra qualche piccola contrarietà specie in casa, ma voi riuscite a governare tutto con maestria. Tenete il timone del vostro controllo in famiglia dove si respira un po’ di aria di maretta. Il vostro nume tutelare, Saturno vi guarda imbronciato: ma, niente paura. Vedrete che niente di grave potrà succedere. Se vi piacerà rivedere o guardare per la prima volta una pluripremiata serie tv, ecco a voi Chernobyl, davvero da non perdere. Nella fiction troviamo il bravissimo Barry Keoghan attore irlandese appartenente alla Bilancia interpreta Pavel.

Molti pianeti sono in angolo per voi favorevole e per tutte e tre le decadi dello Scorpione. A fare eccezione e tenervi un po’ il broncio c’è solo Urano e per gli amici scorpioni della prima decade. Molte porte sentimentali vi saranno aperte: sappiate apprezzare quel che il cielo vi sta donando. I vostri gusti drammatici e controcorrente non possono perdersi una serie tv esemplare trasmessa negli ultimi tempi. Si tratta di Chernobyl, fiction in cui Karl David Sebastian Dencik, attore svedese appartenente allo Scorpione, interpreta Michail Gorbaciov.

Nuovo giorno di dicembre abbastanza soddisfacente con prospettive future di ampio respiro, specie in ambito attivo e pratico. Il Sole vi dona slancio e voglia di novità. Il senso dell’avventura è teso al massimo e, se siete in coppia, dovete tenere sotto controllo la tendenza a evadere e a sconfinare. Questo più in evidenza se siete nati tra il giorno 23 e il 28 del mese di novembre. Se decidete di passare la serata di fronte alla tv questo sabato, gli astri vi consigliano la serie tv Chernobyl apprezzatissima da pubblico e critica. Il regista appartiene proprio al Sagittario, è Bo Johan Renck, svedese.

Profilo di inizio dicembre che vi vede alle prese con un aspetto dissonante di Marte: fate attenzione a non usare toni troppo forti in famiglia con chi non vuole sentire oggi le vostre ragioni, specie se siete nati dal 7 al 13 gennaio. Non date peso a qualche nervosismo che si verifica nel vostro ménage: è solo un momento passeggero che si risolverà nei prossimi giorni. Se avete voglia di capire di più sul famoso disastro nucleare russo del 1986, guardatevi o rivedete Chernobyl, dove incontrerete la bravissima Jessie Buckley, Capricorno, interpreta una delle protagoniste della seria, Ljudmila Ignatenko.

Gioco dei transiti tutto sommato positivo specie da un punto di vista delle amicizie che saranno vivificate da novità molto entusiasmanti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 15 febbraio. Mercurio, Marte e il Sole vi permettono di relazionarvi con la vostra dolce metà in modo sensibile, equilibrato, caloroso e sincero. Nella quiete del sabato i moti zodiacali vi consigliano di dedicarvi alla visione di una bella serie televisiva se l’avete persa o la vogliate rivedere. Si tratta di Chernobyl una delle produzioni televisive che sono state più premiate.

Firmamento di dicembre abbastanza luminoso per voi, in cui a risaltare beneficamente su tutti gli altri aspetti è la vita familiare. La vostra tendenza a essere teneri e sensibili è esaltata al massimo in questa giornata e trova il completo gradimento della persona che avete accanto, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 10 al 14 di marzo. Lo Zodiaco vi suggerisce di seguire un’appassionante serie tv questo sabato di inizio dicembre. Si tratta della celebre Chernobyl dove splende il talento di un attore Pesci: si tratta di Paul Ritter e interpreta Anatolij Stepanovič Djatlov.