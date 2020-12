Oroscopo di oggi 3 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 dicembre.

Giornata frizzante con varie forze planetarie che remano tutte a vostro favore. Affettività soddisfacente, con Sole e Marte che vi guardano sorridenti aprendovi la possibilità di ottime prospettive sentimentali. Affrontate le giornate lavorative e non con la consueta verve e un carattere espansivo anche se, spesso, vi piace non fare troppo mostra del vostro volto più autentico, ma preferite mantenere un atteggiamento più sobrio.

Il vostro slancio di calore umano è sempre in evidenza quando siete con la vostra dolce metà. Ma quali sono i segni che si armonizzano meglio con il Toro, secondo lo schema delle forze zodiacali? Quelli appartenenti all’elemento Terra magari, con cui si può costruire un futuro insieme. Stesso discorso per il rapporto Toro–Toro che può essendo molto felice sul piano dello scambio passionale ma può anche a volte adagiarsi su sicurezze che non lo fanno evolvere su un piano di profondità emotiva.

Marte in un segno di Fuoco aumenta la voglia di divertirvi con la vostra dolce metà. Ma quali sono i segni che si sposano meglio con le caratteristiche dei Gemelli? Senz’altro quelli collegati con l’elemento a cui appartenete, l'Aria: l’Aquario prima di tutto, così affine a voi per temperamento, e la Bilancia. Entrambi i segni consentono di vivere la coppia sull’onda della socialità, del gioco e della comunanza di interessi culturali, artistici e politici. Siete tra i segni che vivono in modo più spontaneo e naturale le feste natalizie. Pur non dando loro eccessiva importanza, riuscite a trarre dalle celebrazioni di fine anno il meglio che potete.

Cielo che si presenta decisamente favorevole sul piano dei sentimenti. Ma quali sono i segni zodiacali che meglio si legano con il vostro nella dinamica astrologica della compatibilità di coppia? Senz’altro i segni d’Acqua, elemento a cui il Cancro appartiene. Il punto di incontro è offerto dalla forza dell’emotività, del romanticismo e di una visione lirica del legame. Con quel senso di appartenenza familiare che per voi deve essere privilegiato al massimo, siete in grado di portare un’armonia indispensabile in casa, pur non collaborando sempre agli adempimenti di tipo pratico che le circostanze concrete esigono.

Bella giornata che vi offre un'intesa speciale con la persona che avete accanto. I segni con cui vi relazionate meglio sono senz’altro quelli appartenenti al vostro stesso elemento: il Fuoco. L’Ariete e il Sagittario in particolare. In entrambi i casi, pur condividendo uno slancio caloroso eccezionale, il legame può essere offuscato dal fortissimo protagonismo e individualismo presente in tutti e tre i segni. Come vi rapportate alle feste di dicembre? Con la consueta e travolgente voglia di stupire, affascinare, spesso non badando alle spese e agli sprechi. La vostra tendenza ad essere leader emerge potentemente anche in queste occasioni.

Nettuno vi rema contro, rendendovi irrequieti, specie se appartenete alla seconda decade. Niente paura, però: il vostro carattere trova il modo di non farsi scalfire da nessuna complicazione. Non vi fate tentare più di tanto dalla bagarre delle feste natalizie, ma quando ne siete in qualche modo coinvolti siete il segno più capace di dar vita a un’organizzazione perfetta.

Venere in angolo armonico nel buon vicino Scorpione vi sostiene positivamente nella parte sentimentale della vita, che siate single oppure che viviate un rapporto di coppia stabile. Ma quali sono i segni che possono trovare un'unione di mente e di passione più forte con la Bilancia? In prima battuta i segni appartenenti all’elemento Aria: Gemelli e Aquario. Con questi due segni trovate spesso le strade giuste di una comunicazione concorde e amorevole, di rispetto reciproco, di volontà di unione, pur nella distinzione delle due personalità. Vi preparate alle feste natalizie con l’equilibrio, la prudenza razionale e la capacità di creare atmosfere delicate e poetiche che, da sempre, vi contraddistinguono.

Quasi tutti i pianeti vi sorridono. In particolare Venere nel vostro segno e la Luna nel Cancro. Avrete la possibilità di aprire il vostro cuore a chi veramente vi ha toccato le corde delle emozioni. I segni che legano maggiormente con lo Scorpione sono quelli appartenenti all’elemento Acqua, di cui anche voi fate parte: i Pesci e il Cancro. Stare insieme non è difficile in compagnia di due segni così intensamente romantici e sentimentali. Segno tipicamente controcorrente, non vi lasciate prendere dalla giostra delle festività natalizie e, almeno mentalmente, vi tenete saggiamente distaccati e al riparo dalla bagarre che avviene solitamente nel mese di dicembre.



Sipario aperto sul vostro mese preferito, con Mercurio nel vostro segno che vi rende particolarmente attenti e sensibili a tutto quel che vi circonda. L’umore è buono, ma potreste essere decisamente protesi a un notevole attivismo che alla lunga contribuisce a stressarvi. Il Sole ospitato nel vostro segno, più Marte in un punto zodiacale a voi congeniale, rendono la giornata non scontata sul piano sentimentale e, se siete nati nella terza decade, abbastanza stimolante.

Giove nel vostro segno vi vuole affettuosi e romantici con la persona amata se siete nati a gennaio. Ma quali sono i segni zodiacali che viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda col Capricorno? Quelli appartenenti all’elemento Terra, senz’altro: il Toro e la Vergine. Sono entrambi segni con cui potete costruire relazioni stabili, durevoli, capaci di riempire la vostra vita di contenuti affettivi. Vivete le feste natalizie con il giusto distacco, prendendo quel che di buono contengono e possono offrire. La forza della logica di cui siete dotati vi consente di saper discernere, con garbo ed equilibrio, tra i vari aspetti che le feste rivelano.

Vi godete una giornata di decisa sintonia con la vostra dolce metà, specie se avete da poco intrapreso una relazione di coppia. Ma con quali segni tendete maggiormente a sintonizzarvi? Sicuramente i segni appartenenti al vostro stesso elemento, ovvero l’Aria. Con i Gemelli c’è un grande sodalizio che va dal piano passionale a quello intellettuale, dalla comune voglia di gioco alla complicità. Con la Bilancia l’intesa è incentrata sulla pura gioia di essere insieme. Il rischio viene da una mancanza di un romanticismo autentico, che a volte può rivelarsi nel connubio tra segni d’Aria.

Questa giornata vi scopre in armonia con la vostra dolce metà, malgrado alcuni contrattempi che avete dovuto fronteggiare nei giorni scorsi. Luna e Venere tra Cancro e Scorpione guidano i vostri passi oggi. E proprio i segni d’Acqua come il vostro, Scorpione e Cancro, si sposano bene con le attitudini, le pulsioni e le inclinazioni del romantico segno dei Pesci. Vi legate infatti molto bene a questi due segni, sulla base della vostra carica emotiva e passionale, senza scordare un tocco di poesia, per voi sempre indispensabile per dirvi innamorati. Siete abbastanza soddisfatti dall’arrivo delle feste, che trovate stimolanti.