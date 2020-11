Giochi con me? La non violenza si impara da piccoli

Non c'è un'età giusta per imparare a conoscere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. E nemmeno per sapere che la violenza va sempre condannata. Per questo abbiamo scelto, tra i libri per bambini, cinque storie che raccontano proprio come si combattono gli stereotipi e come si rispettano gli altri. A partire dalle donne.

QUANDO IL LUPO ASSAGGIO' LA BAMBINA di Arianna Papini Ed. Lapis A volte gli animali mordono, a volte lo fanno i bambini. L'incontro, la diversità, i desideri, le città troppo strette per i sogni, gli animali sempre più distanti, la paura, la riconquista dello spazio e del tempo nella natura... Una fiaba contemporanea in cui l'incontro della bambina con il lupo diviene, da evento spaventoso e temuto, opportunità di crescita. (montaggio clip Davide Sanson Chinarello, voce Caterina)

LA CASA DI UN ALTRO MONDO di Malgorzata Strekowska-ZarembaEd. Mondadori Una favola di denuncia intrisa di poesia, che affronta con coraggio argomenti dei quali è difficile sia parlare sia tacere. «Non sto scherzando! Spiare la Casa è pericoloso! Devi giurare che non riderai e che non rivelerai a nessuno ciò che ti dirò e mostrerò!» proruppe la bambina, tutto d'un fiato. Poi chiuse svelta la bocca, per impedire al cuore di balzarle via dal petto appresso alle parole, perché senza cuore non si può mica vivere, no?» Quando Daniel conosce Marysia, una strana bambina dagli occhi che brillano come specchi, lo capisce subito: quegli occhi raccontano una storia fuori dal comune. Nascosta tra i cespugli, Marysia sta spiando una casa dall'altra parte della strada, il che potrebbe sembrare un passatempo come tanti, e perfino un po' noioso, se non fosse che lei lo prende in maniera terribilmente seria. E, per giunta, sembra avere paura di quel posto pieno di magia cattiva - così racconta - che può trasformare le persone in mostri. All'inizio per gioco, Daniel decide di capire cos'è che terrorizza e attira tanto la sua amica, ma scopre cose incomprensibili, o addirittura ostili. Quella casa, in apparenza simile a tutte le altre, in realtà è la casa di un altro mondo e fa di tutto perché nessuno venga a conoscenza dei suoi segreti.

GIUSTO O SBAGLIATO, QUANDO SCEGLI DECIDI CHI SEI di Chiara Valentina Segrè e Marco Annoni Ed. Lapis Un pianista afroamericano diventa "amico" di 200 membri del Ku Klux Klan e li convince ad abbandonare l'organizzazione razzista. Una ragazza apre una biblioteca in un bar di Tripoli per salvare i libri dai roghi degli estremisti islamici. Un medico, padre di Piero e nonno di Alberto Angela, falsifica identità e cartelle cliniche di molti cittadini ebrei per salvarli da una legge ingiusta. Vi sembra incredibile? Eppure sono tutte storie realmente accadute e tante altre ne troverete in questo libro, ambientate in diverse epoche storiche e Paesi del mondo. Storie che nascono da scelte coraggiose di ragazzi e ragazze, uomini e donne che hanno deciso di costruire un futuro migliore, anche quando sembrava impossibile, con il dialogo, la non violenza, la cooperazione. Ma non solo. Scoprirete in che modo la scienza indaga il comportamento umano e animale, tra guerre di scimpanzé, esperimenti e fatti bizzarri. Da Malala a Daryl Davis, da Abu Malek a Carlo Angela, 12 storie vere e 10 parole chiave per riflettere sulle azioni e sulle scelte "etiche" che tutti noi possiamo compiere per vivere meglio con noi stessi e con gli altri.

GUERRIERI DI SOGNI di Viviana Mazza Ed. Mondadori Tredici emozionanti storie vere, di ragazze e ragazzi di tutto il mondo, narrate dalla voce incisiva e vibrante di Viviana Mazza, con le raffinate illustrazioni di Paolo d'Altan.



Il suo volo era appena iniziato, e l'avrebbe portata in territori inesplorati, ma Maud sapeva con certezza una cosa: la sua vita non era il prodotto delle circostanze ma delle sue decisioni, umili e gioiose, e del duro lavoro, consumato nella notte, mentre il resto del mondo dormiva. Se pensi all'anno prossimo coltiva il riso, se pensi ai prossimi dieci anni pianta alberi, ma se pensi ai prossimi cent'anni scommetti sulle persone , dice un proverbio cinese. Ed è proprio ciò che fanno i protagonisti di questo libro. Scommettono su se stessi, mettendosi in gioco per realizzare i propri sogni. Dal piccolo Wang Fuman, che in Cina percorre ogni giorno a piedi, nel gelo, la strada per andare a scuola, a Emma, che negli Stati Uniti combatte contro la libera vendita delle armi, dopo avere perso i suoi compagni di scuola durante una sparatoria; da Negin, che in Afghanistan studia per diventare direttore d'orchestra anche se nel suo paese la musica è considerata immorale, alla piccola Nojoud, sposa bambina yemenita, che si ribella e chiede il divorzio. Fino a Yacoub, profugo in Italia, che sta cercando da anni di ritovare sua madre. Loro, come tutti gli altri protagonisti di questi racconti sono sognatori e guerrieri, sono il nostro futuro. Tredici emozionanti storie vere, di ragazze e ragazzi di tutto il mondo, narrate dalla voce incisiva e vibrante di Viviana Mazza, con le raffinate illustrazioni di Paolo d'Altan.