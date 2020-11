Si chiama "Enit e l'Italia. Una gran bella storia" ed è la mostra che per la prima volta presenta un archivio in uno spazio espositivo digitale in 3D senza la collocazione fisica di un luogo. Lo fa Enit-Agenzia Nazionale del Turismo aprendo virtualmente le porte del proprio archivio storico con migliaia di ritrovamenti in un'esposizione globale totalmente digitale, sottotitolata anche in inglese. LE FOTO