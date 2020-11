Oroscopo di oggi 21 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 novembre.

Visione dei transiti planetari che mostra aspetti alternativamente positivi e negativi. Una posizione scomoda di Giove, specie se nascete dal 16 al 20 aprile, può non farvi viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda con la vostra dolce metà. Non vi accanite se scoprite che oggi l’intesa mentale ed emotiva può traballare e si mostra “in salita”. In mattinata la mobilissima Luna nel brillante e vivace segno dell’Aquario vi promette di minimizzare alcune contrarietà e colmare rapidamente alcune distanze. Avrete un’energia di tutto rispetto in campo professionale, che vi permetterà di esprimere il vostro piglio grintoso in modo convincente e produttivo. Fate attenzione a tenere conto però anche delle opinioni e delle esigenze altrui. Plutone e Giove contrari possono farvi venire meno il contributo della sensibilità, nel non considerare i colleghi che non riescono a seguirvi in questa vostra cavalcata. Con il dialogo e la spiegazione paziente si riuscirà ad appianare ogni forma di divergenza. Ipotesi maggiormente valide se apparterrete alla seconda e terza decade.

La Luna è ancora imbronciata, ma Giove, Nettuno, Saturno e Plutone sono le vostre stelle di stabilità e benessere, specie se siete nati dal 9 al 17 di maggio. Uno splendido Urano vi fa intendere alla perfezione con la persona amata, se siete nati in aprile. In serata forse vi scaverete una nicchia di serenità, di coccole e piccoli piaceri gastronomici da condividere in coppia, specie se siete all’inizio di una storia. Uscito definitivamente il Sole, astro della vitalità, dal segno dello Scorpione, ritrovate una maggiore grinta, una carica di energia vitale che mettete in campo nella vostra attività professionale. Le vostre migliori virtù, la pazienza, la calma, la razionale capacità di risolvere le questioni con garbo, sono tutte in evidenza e vi fanno andare avanti guadagnandovi la stima e un consenso generale dei colleghi. Attenzione però alle modalità espressive che oggi tenderete ad usare. Una contrapposizione celeste di Mercurio pone qualche difficoltà di dialogo e, per alcuni, può esporre al rischio di imprevedibili gaffe. Tutto questo con maggiore evidenza se siete nati dal 5 al 12 di maggio.

Gioco astrologico di quest’oggi caratterizzato da alti e bassi, che saprete gestire con il consueto dinamismo e la verve tipica del vostro segno. Una momentanea distanza emotiva dalla vostra dolce metà è solo legata a una questione di cause contingenti. In serata recupererete un’intesa piena e profonda, grazie alla Luna nel segno amico dell’Aquario a infondervi una bella capacità di comprensione. Fase di irrequietezze e di sperimentazione per i single, specie se nati in maggio e se molto giovani. È una giornata un po’ faticosa sotto il profilo lavorativo, in cui non sempre riuscirete a tenere alto il morale vostro e delle persone che vi circondano. Un’aria un po’ pesante sembra aleggiare nelle stanze di ufficio. Il Sole vi rema contro dall’opposto segno del Sagittario. Questa forza planetaria può darvi trepidazioni per scadenze imminenti, nervosismi, qualche momentaneo disaccordo con i colleghi. E il tutto nell’arco dei trenta gradi e dunque di tutte e tre le decadi. Per fortuna, ritornati a casa in serata, vi accorgerete che siete riusciti a realizzare e a ottenere molto di più di quel che avevate inizialmente previsto e in questo modo il vostro animo si rasserenerà completamente.

Venere entra oggi in un punto per voi felicissimo della ruota zodiacale, lo Scorpione. Il prospetto dei transiti vi vede in un umore sereno e anche il vostro benessere generale se ne avvantaggia. Per quanto riguarda la forma fisica c’è da tenere sotto controllo l’apparato digerente, i denti e la spina dorsale. La persona che vi è accanto vi chiede maggiore presenza, impegno, partecipazione, non solo emotiva, con Venere ritornata benefica per voi. Non dimostrate alla persona amata la vostra pigrizia, gli atteggiamenti rilassati e indolenti che vi fanno perdere spesso tanti punti. Piuttosto datevi da fare e dimostrate che siete più bravi di tutti quando volete, e ve la sapete cavare con l’ingegno e una capacità di approfittare dell’imprevisto in cui gli altri hanno tutto da imparare. In serata trovate una completa soddisfazione con Urano positivo dal segno amico del Toro se siete nati nella prima decade. La configurazione generale dei pianeti vi suggerisce di non azzardare mosse troppo drastiche quest’oggi in campo professionale. Specie se siete nati nella prima e terza decade, sappiate dosare i vostri passi e chiedete consiglio a persone amiche, se i dubbi non vi abbandonano.

Nuovo giorno di metà autunno molto attivo per quanto riguarda il settore professionale, che oggi va veramente alla grande. Molto bene anche il settore familiare gratificato da varie positività celesti. La vita pratica forse vi sta tenendo un po’ distanti dalla parte sentimentale della vostra esistenza, cui non state assegnando l’importanza che merita: Luna e Venere contrarie oggi lo ribadiscono. Preoccupatevi di essere presenti con il vostro spirito caloroso e attivo e guadagnatevi il tempo e lo spazio perduti. E l’amore ritornerà presto a occupare il primo posto nella vostra vita. A infondervi una bella grinta ci pensa oggi il vostro pianeta nume tutelare, la stella del nostro sistema planetario, il Sole, sempre nel segno “fratello” del Sagittario. Grinta che dimostrate a tutto campo in ufficio, spendendovi nel far vedere quanto valete, manifestando il vostro piglio direttivo, laddove vi venga richiesto. Se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 10 agosto si annunciano per voi esaltanti novità. Marte, pianeta delle azioni grintose che cambiano la vita, è in angolo favorevole e collabora a proporvi svolte in campo lavorativo; mutamenti in cui vi inserite senza esitazione alcuna.

Giornata che mostra qualche cambiamento planetario, ma che non vi danneggia più di tanto. Il Sole entra in Sagittario e vi rende un po’ meno protagonisti, ma ciò può essere un bene. Continua la fase di armonia e di concordia sul piano dei sentimenti, specie se appartenete alla terza decade. Sapete esprimere il vostro amore con forza persuasiva notevole, datavi oggi da un bel Saturno in transito nel segno concreto e razionale del Capricorno. Urano, nel segno del Toro, favorisce l’organizzazione pratica della vostra attività lavorativa, che viene da voi svolta in maniera eccellente. Specie se festeggiate il compleanno dal 24 al 30 di agosto, metterete a disposizione in ufficio tutta la vostra abilità tecnico – pratica e la capacità di soluzione rapida che avete sempre a portata di mano. Solo coloro che hanno a che fare con il commercio, la vendita, la necessità di trattare col pubblico possono incontrare intoppi e difficoltà. Il Sole e Nettuno sono entrambi infatti in angolo disarmonico e nei segni tecnicamente ostili per voi dei Pesci e del Sagittario collegati con l’attività didattica, le lingue, la trasmissione dei dati.

La Luna in Aquario contribuisce a dipingere una giornata di metà novembre abbastanza soddisfacente. Plutone è sempre nel segno per voi tecnicamente ostile nella ruota zodiacale del Capricorno, può quindi creare qualche difficoltà di comunicazione con la persona che avete accanto. Fate attenzione a non dare nulla per scontato e guardate con attenzione i comportamenti del vostro partner. Se notate qualche accenno di scontentezza, piuttosto che farlo notare agite con la vostra consueta dolcezza e la capacità di coinvolgere emotivamente e mentalmente che, da sempre, il vostro segno sa dimostrare. Evento del giorno è l’ingresso del Sole alle ore 21 e 41, per la precisione, nel segno per voi molto amico del Sagittario, la stella che vi infonde vitalità, che spendete tutta nel dare il meglio in ufficio o dovunque si esprima l’ambito di attività da voi svolta. Molto positivi i rapporti con l’ambiente circostante, dove trovate sempre il talento per inserire l’armonia e, nei casi migliori, la concordia. Per il momento l’effetto più decisivo di questa mutata posizione del Sole la avvertirete se nascete dal 23 al 28 di settembre.

Progetto dei moti planetari estremamente positivo per voi oggi. Solo Urano tende a mettervi qualche piccolo ostacolo, che è giusto uno stimolo e un pungolo per migliorare. Mercurio, Saturno, Plutone, Giove e Nettuno vi sorridono, cosa chiedere di più al cielo? C’è solo da non sprecare tutto questo patrimonio astrale. I pianeti vi invitano a darvi da fare se volete il vero amore. Che si trova a due passi da voi. Uno spirito infaticabile vi attraversa. Plutone vi aiuta a far sì che le vostre iniziative abbiano la giusta collocazione in questa giornata. Il vostro talento creativo, sia che svolgiate un mestiere autonomo, sia che lavoriate da dipendenti, verrà ad ogni modo fuori. La vostra soddisfazione intima infatti si esprime spesso in ciò che fate, in quello che realizzate. In questo momento, il pianeta della realizzazione razionale, Saturno, espande la vostra attitudine a costruire, a seminare, per mettere nuove fondamenta per i progetti a venire. Se nascete dal 9 al 12 novembre, è Nettuno a darvi la fortuna di muovere le pedine giuste. Se invece nascete dal 13 al 17 novembre, sarà Plutone a farvi vedere le prospettive lavorative più congeniali.

Cielo radioso in cui vi inserite con la consueta baldanza, che una Luna Aquario esalta e promuove, specie se appartenete alla prima decade. Siete col cuore ancora libero e alla ricerca del grande amore? Non avete che da muovervi e cambiare spazi e territori per riuscire a incontrarlo. Venere, pianeta del fascino e dell’attrattiva, si trova nella Bilancia amica e vi apre a nuovi ambienti e conoscenze, specie se appartenete alla terza decade. È arrivato alle ore 21 il Sole nel vostro segno che vi galvanizza ancora di più del solito. La stella può infondervi energia, vitalità, capacità carismatiche, che spendete molto bene nella vostra attività lavorativa. Buone prospettive a chi di voi sia coinvolto in posti di comando, di controllo o, in genere, di gestione di situazioni professionali “dall’alto”. In particolare, il momento è molto buono per chi si occupa di guidare il personale. Mercurio, pianeta della comunicazione, dei contatti, della trasmissione dei dati, occupa il buon vicino Scorpione e vi consente una facilità a mettervi in sintonia con l’ambiente professionale. Tutto questo vi caratterizza con più forza se nascete dal 25 di novembre al 5 dicembre.

Si dipinge uno scenario fortemente positivo, tanto in famiglia quanto nelle situazioni attive e lavorative dove si esprime la vostra personalità. Da Nettuno a Plutone, da Giove a Saturno: è tutto un parterre planetario a fare il tifo per voi. Serietà e profondo rispetto caratterizzano il legame di coppia. Nettuno invece vi propone una serata all’insegna della condivisione e dell’emozione con la vostra dolce metà. Lasciate fluire il momento senza cercare di intervenire direttamente sugli eventi: vedrete che tutto scorrerà in modo ancora più armonico di quel che avevate previsto. Un intuito eccezionale vi è offerto oggi da Nettuno, grande coefficiente di sensibilità, nell’alleato segno dei Pesci. Avrete l’occasione di dimostrare all’ambiente esterno dei colleghi, dei collaboratori, dei capi, che ci avevate visto giusto in una questione che, ai più, appariva quanto mai nebulosa. Vi occuperà poi oggi una questione delicata di rapporti interpersonali in seno all’ufficio o all’attività da voi svolta. La risolverete con la vostra consueta pacatezza, il buon senso, la forza della razionalità: tutte qualità che il vostro segno vi infonde.

Con l’argenteo satellite ritornato a sorridervi in congiunzione nel vostro segno, il quadro dei transiti astrali è molto positivo e alcune contrarietà planetarie dei giorni scorsi hanno rapidamente preso il largo. Sole, Luna, Venere e Giove sono dalla vostra parte. Tutte queste forze planetarie vi dicono di dedicarvi di più alla parte sentimentale della vostra vita, cercando di curare il rapporto con la vostra dolce metà. Variate invece le frequentazioni e le comitive di amicizie, se il vostro cuore non è impegnato e desiderate occuparlo. Evento della giornata è l’entrata in un segno amico del Sole alle 21, a elettrizzarvi dandovi ancora più energia e vitalità. L’aspetto si svolge infatti dal segno di Fuoco vostro alleato del Sagittario, fautore di iniziativa, dinamismo, voglia di intervenire da protagonisti. È quello che oggi succederà in ufficio, poiché sarete chiamati a risolvere una questione complicata tra colleghi che avranno avuto un po’ di difficoltà a intendersi. Con la vostra consueta diplomazia, il garbo, la forza della persuasione, arrivate a ottenere una conciliazione che appariva, inizialmente, difficilissima. Questa particolare situazione vi può caratterizzare maggiormente se festeggiate il vostro compleanno dal 21 di gennaio al 2 febbraio.

Nuovo giorno di metà novembre abbastanza positivo con diversi pianeti disposti in angolo magnifico per voi appartenenti all’ultimo, creativo, segno dello Zodiaco. Il Sole dissonante dal Sagittario non turba un quadro benefico. Il pianeta vostro governatore ideale, poiché idealmente domiciliato in Pesci, Nettuno, transita proprio qui adesso, dando alla vostra vita affettiva consistenza e forza di espressione. Se avete una relazione di coppia, organizzate una sorpresa per la persona che adesso avete accanto, che vedrà effetti di soddisfazione completa sulla persona amata. Chi invece tra voi è ancora single, si volge verso nuovi ambienti di amicizie e conoscenze con cui condividere gli stessi interessi. In questi nuovi gruppi il passo per incuriosirvi sentimentalmente di qualcuno sarà breve. Giocate una partita professionale che vi vede intuitivi, scattanti, capaci di anticipare le mosse altrui con invidiabile tempismo. Con la vostra tipica sensibilità riuscite anche a dedicarvi ai colleghi d’ufficio che non se la sanno cavare così bene come voi. E aumentate ancora di più la loro stima, l’affetto, rafforzando i rapporti.