Covid, da oggi in vendita “Monopoly Edizione Bergamo”

Le regole del gioco saranno identiche a quelle dell’originale, ma con le vie e i quartieri della città lombarda per offrire un’ opportunità di rilancio commerciale, turistico e di immagine a una delle zone più colpite al mondo dalla pandemia di Coronavirus

Ha conquistato più di un miliardo di giocatori nel mondo in 85 anni. Un’icona per tante persone in 114 paesi nel mondo: il Monopoly. In più di 8 decenni dalla sua nascita arriva un’edizione speciale dedicata alla città che più ha sofferto la prima ondata di Coronavirus in Italia: Bergamo. Un gesto simbolico, oltre a un aspetto puramente ludico, ma anche un aiuto concreto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Giocare e fare beneficienza approfondimento Buon compleanno Monopoly, il gioco in scatola compie 85 anni Da oggi, 20 novembre 2020, è ufficialmente in vendita in edizione limitata “Monopoly Edizione Bergamo” e Winning Moves, su indicazione del Comune di Bergamo e in collaborazione con Finiper, devolverà parte del ricavato delle vendite al Fondo di Mutuo Soccorso, per sostenere il finanziamento di iniziative sociali e culturali strettamente connesse all’attuale emergenza sanitaria.