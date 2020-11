Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 novembre.

Marte continua a darvi manforte trovandosi in congiunzione col vostro segno, specie se siete nati nella seconda decade. È il momento per chi di voi ha il cuore libero di lasciarsi andare ai corteggiatori o alle corteggiatrici che lo assediano. Fate attenzione invece ai colpi di fulmine che possono capitarvi in questa giornata, specie se siete nati nella seconda decade. Non è il caso di dare corda a chi vuol creare inutili polemiche. Cercate di risolvere ogni cosa con la vostra capacità di mediazione e anche con la noncuranza che ci sapete mettere.

I vostri rapporti sentimentali sono favoriti dalla forza creativa, dal desiderio di imprimere una metamorfosi e da un senso di miglioramento delle condizioni della vostra coppia in generale. Successi per i single in cerca di avventure. Avvertite una fase di stanchezza in ufficio. Il Sole non vi sostiene, trovandosi nel punto opposto al vostro. Potreste anche non possedere la pazienza proverbiale che tante volte vi sorregge.

Non è escluso che il vostro cuore sia soddisfatto nelle situazioni meno convenzionali e più insolite che riusciate a immaginare. Per i single grande gusto per l’avventura erotica, specie se sono nati in maggio. Una grande energia vi assiste oggi in ufficio per farvi compiere le più ardite imprese. Con Luna e Marte al vostro fianco, potrete giocarvi belle chance che avevate messo da parte, quando non vi sembrava proprio potesse essere il momento. Cercate e ottenete la collaborazione di un vostro collega, che è poi anche un vostro sincero amico. Il suo consiglio si rivelerà prezioso.

Godete dei magici influssi di un romantico Nettuno in Pesci. Chi di voi festeggi il suo compleanno dal giorno 9 al 13 del mese di luglio potrà avvertirne direttamente gli effetti, sia che abbia una relazione durevole o che sia in cerca dell’anima gemella. Marte e Saturno insieme possono oggi darvi qualche piccola incomprensione con i colleghi, anche i più fidati, nel vostro ufficio, specie se appartenete alla seconda e terza decade cancerina. Cercate di usare il vostro tatto, la classica diplomazia che possedete e lasciatevi scivolare di dosso alcune provocazioni che pure potrebbero farsi sentire.

Una persona che tanto vi aveva interessato e che aveva ricambiato il vostro sguardo è tornata a incrociare i vostri passi. Date fondo alla vostra abilità per rintracciarla, anche con scuse divertenti e provate ad agganciarla. Vi imponete con la vostra bravura, che, in ufficio, nessuno osa mettere in discussione. Venere e Luna in angolo completamente favorevole vi donano la naturale sicurezza in voi stessi e il necessario controllo emotivo per passare qualsiasi tipo di esame.

Non vi preoccupate se qualche innamorato o innamorata potrebbe non essere proprio quel che voi avevate previsto, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di settembre. Nettuno è pur sempre il pianeta dell’adattabilità alle situazioni e, dal momento che transita in angolo sfavorevole al vostro segno, è possibile abbia un po’ cambiato, per così dire, le carte in tavola. In ufficio sarà sempre Plutone a farvi muovere con disinvoltura e serena sicurezza nei vostri mezzi: avete la chiara consapevolezza di essere giunti a un punto di svolta. Tutto questo in particolar modo se siete della terza decade.

L’alleanza tra la Luna e Venere vi dona una splendida carica vitale quest’oggi e vi permette di lanciarvi in iniziative amatorie che hanno il pregio di tirar fuori il vostro entusiasmo gioioso e naturale. Con la Luna entrata ieri nel vostro segno avete dalla vostra un’intuizione fenomenale per muovere le pedine giuste, che vi porteranno alla concretizzazione delle vostre ambizioni professionali. Non vi manca anche un grintoso Sole, tutto dalla vostra parte. Sarà lui a far maturare le scelte giuste per tagliare i traguardi sperati. Fate solo attenzione a non apparire rigidi e tutti d’un pezzo.

Se festeggiate il vostro compleanno nella seconda e nella terza decade, avete in buona sostanza l’occasione di giocare alcune carte che difficilmente vi verranno di nuovo date in mano dalla sorte. Sappiate valutare bene con intelligenza anche le vostre mosse. Non solo il Sole nel vostro segno ma anche Nettuno e Plutone lavorano per voi, per farvi lanciare in progetti di ampio respiro, specie se avete abbracciato la libera professione. Lo stesso Sole dà una grossa mano ai nati in novembre in generale, mentre Nettuno e Plutone promettono ogni sorta di benedizioni dal cielo per i nati nella seconda decade.

Un Marte sbarazzino eccita il vostro gusto per l’avventura, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 12 del mese di dicembre. La conquista, come sempre, entusiasma il vostro temperamento infuocato e oggi potete attingere a questa vostra risorsa a piene mani. Fate attenzione a non alzare troppo la posta e a lasciarvi aperta una via di fuga. Un fiuto particolarmente efficace vi consente di capire che un affare propostovi da un amico è particolarmente vantaggioso. La vostra intuizione finanziaria vi dice di attivarvi subito, tuttavia è più saggio chiedere in giro altri consigli e attivare altri canali di informazione.

Continua a risplendere per voi la forte e armonica positività di Plutone in congiunzione nel vostro segno donandovi una capacità di sedurre eccezionale. Chi di voi invece abbia ancora il cuore libero si predisponga a una stagione di successi in cui sarà impossibile mantenersi single. Preparatevi a piccoli contrattempi malgrado tutto sembri filare liscio come l’olio. La vostra proverbiale capacità di tenere testa agli imprevisti vi sorreggerà alla grande, permettendovi di farvi scivolare da dosso ogni situazione noiosa o seccante, in ufficio, senza la minima difficoltà.

Configurazione dei pianeti che dà risalto alla parte attiva della vostra esistenza, malgrado la parte emotiva non sia certo lasciata lì a dormire. Siete in un momento decisamente significativo da un punto di vista professionale, avendo i pianeti del lavoro e della carriera tutti in ottima posizione. Se svolgete un’attività autonoma, preparatevi a una fase di raccolto, di provvidenziale conferma di quanto avete seminato in precedenza, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 16 al 19 del mese di febbraio e poi ancora dal giorno 4 al 14 del mese di febbraio.

Giove, Saturno, Nettuno e Plutone sono pronti a sorridervi e a dirvi di osare perché adesso non avrete ostacoli. Continua la bella fase espansiva nel campo dei sentimenti e della vita erotica. Se avete una relazione di lungo corso è possibile la vediate rinascere, scongiurando il rischio della monotonia. Qualche seccatura e presa di posizione di un collega (che non capite), può interessarvi in ufficio, ma ormai siete abbastanza abituati. Portate pazienza e non vi farete scalfire da nulla.