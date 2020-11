Oroscopo di oggi 9 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 9 novembre.

Pimpanti e in ottima forma psicofisica: così vi vuole la Luna ancora nel Leone che continuerà a inviarvi iniezioni di buonumore per buona parte della giornata (resta nel segno fino al pomeriggio inoltrato). Vi lanciate alla conquista di nuovi amori. Marte è il vostro paladino e vi spinge a non aver paura di nulla e ad accettare nuove sfide sentimentali. Domani tirerete fuori tutta la vostra diplomazia, la capacità di mediazione che pure possedete, senza scordare la volontà di mettere da parte i protagonismi e le tendenze all’esasperazione dei contrasti.

Arrivate col fiatone alla conclusione della giornata per ragioni di vario tipo. Tenete sempre uno sguardo puntato sulla vostra possessività, che in questo periodo può essere in agguato. Fate un bilancio sulle ultime settimane lavorative in questa giornata scoprendo che è positivo, mostrando soddisfazioni consistenti per quanto avete prodotto, sia pure con fatica.

La Luna nel segno amico del Leone per buona parte della giornata vi dona sensibilità, intuito, una brillantezza di spirito costante, che vi giocate in tutti gli ambienti dove siete invitati e in cui esibite la vostra personalità un po’ teatrale. È così che in serata forse avrete la necessità di condividere un'intimità col vostro amore un momento piacevole e raccolto. Riuscirete a condurre in porto le vostre iniziative più ambiziose, portando a compimento molte incombenze lasciate in sospeso.

Portate oggi costantemente in tasca il vostro buonumore. La Luna, vostra governatrice fondamentale, vi sorregge: siete sempre lucidi, intuitivi, attenti a tutto quello che si svolge attorno a voi. Nettuno e il Sole, il primo in Pesci e il secondo in Scorpione, allietano la sfera emotiva. Se siete ancora single non statevene ad aspettare il principe o la principessa azzurri! Oggi comprendete che avete lavorato bene durante tutta la giornata e ora meritate il vostro ambito ozio serale, la fase di riposo che, per il vostro segno, è davvero sacra.

Il pianeta dei sentimenti, Venere, continua a transitare nel segno amico della Bilancia, producendo una maggiore sensibilità, empatia, volontà di armonizzare la vita familiare, specie se siete nati nella seconda decade. La Luna per buona parte della giornata nel vostro segno vi dona piccole e grandi soddisfazioni erotiche e affettive. Impegno, costruzione paziente, tenacia. Queste sono le parole chiave che vi consentono di giungere al successo.

La Luna rientra nel pomeriggio nel vostro segno e vi garantisce una fase di benessere, di relax, di condivisione con l’ambiente familiare o amicale. Vi intendete alla perfezione con la persona che avete accanto, ma quest’oggi probabilmente c’è la necessità di creare un’atmosfera particolare, forse romantica, dando un contorno diverso al vostro rapporto di coppia. Fate un bilancio sul vostro lavoro.

Quadro dei transiti planetari che vede Venere in splendido aspetto per il vostro segno, specie se festeggiate il compleanno dal 27 settembre al 5 ottobre. Il pianeta della salute e della bellezza vi rallegra lo spirito, strappandovi un po’ a quella costante seriosità che a volte vi contraddistingue. Luna e Mercurio, entrambi in aspetto positivo per il vostro segno, vi aprono a momenti di delicato scambio affettivo con la persona amata, specie in serata e se siete nati nella prima decade. Riordinate mentalmente quanto avete realizzato negli ultimi giorni in ufficio.

Volate sulle ali di nuovi splendide mete da raggiungere, appoggiati da una razionalità prodigiosa che un bel Saturno vi infonde, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 20 novembre. Vi godete la compagnia della persona che avete accanto con la serenità e la consapevolezza che gli influssi felicissimi di Plutone e Nettuno vi donano. Siete liberi professionisti e lavorate con grande fervore? Dopo un po’ di fatica in più, arrivate a chiudere i vostri impegni lavorativi.

La gioia di vivere che contraddistingue il vostro segno vi accompagna con forza per tutta la giornata. Un bel Marte in Ariete continua a sorreggervi e vi dona una grazia sbarazzina che permette conquiste rapide e gratificanti flirt. I risultati che state raggiungendo vi spianano la strada verso conquiste lavorative di prim'ordine.

Siete benedetti dalla Luna nel segno amico della Vergine dal pomeriggio, luminare che vi dona proprio quel che ci vuole per questa giornata, un fermento di idee in movimento da applicare alla vita reale. Un intenso bisogno di intimità con la persona amata vi caratterizza in serata. La serietà con cui conducete e trattate i rapporti nell’ambiente vi consente di ottenere sempre più stima e consensi: sia i vostri capi che i vostri colleghi vi restituiscono un’immagine morale di razionalità e di efficienza operativa costante.

Non badate ai piccoli nervosismi e i contrattempi che ancora possono caratterizzare questa giornata. Non date peso neppure a qualche piccolo malumore del vostro partner, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 14 di febbraio. In serata ogni nube dovrebbe sparire definitivamente dal vostro orizzonte affettivo. Avete abbracciato la libera professione? Lasciatevi alle spalle qualche malumore passeggero con i capi o con persone prepotenti con cui avete avuto a che fare di recente.

Prosegue un momento discretamente felice per voi pesciolini. La vostra dedizione affettiva è tale che siete capaci di risolvere, con garbo e anche con serena velocità, una questione privata e pratica della persona che avete accanto. Arrivate alla conclusione della giornata con una certa stanchezza, specie se festeggiate il vostro compleanno in febbraio.