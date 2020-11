Oroscopo del giorno, le previsioni dell’8 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo dell’8 novembre.

Quadro dei transiti abbastanza positivo. Ancora oggi la Luna vi dona un aspetto radioso. Con l’arrivo della stagione fredda tuttavia è possibile si acuiscano alcuni malanni di stagione per i nati dal 4 al 10 di aprile. In particolare, per quanto riguarda le emicranie dovute al notevole carico di stress. Marte, signore ideale del segno, corrispondente alla muscolatura, può inoltre far sì che si verifichino strappi muscolari e tensioni in questa zona del corpo. Chi di voi festeggia il compleanno nella seconda decade potrebbe risentire dell'arrivo di Venere nel segno della Bilancia, punto opposto nella ruota zodiacale. I nati in aprile complice Marte e Luna benefici sentono che l’aria sta cambiando e vivono un alleggerimento nelle ultime tensioni avvenute nella coppia. Attenzione però a non voler comandare e dirigere ogni cosa in prima persona, come spesso tendete a fare, specie se siete nati nella terza decade. Urano, pianeta dell’attività concreta, vi permette un’ascesa professionale di tutto rispetto, specie se festeggiate il compleanno dal 26 al 30 di marzo.

Giove positivo dal segno del Capricorno può allontanare alcune noiose infreddature di stagione. Il Sole, attualmente nel segno dello Scorpione, può esporvi ai raffreddori, specie se siete nati dal 3 al 7 maggio. Essendo il vostro un segno governato da Venere, pianeta che corrisponde alla gola, alle tonsille, al collo, siete particolarmente esposti in questa zona del corpo. Anche Giove, essendo il pianeta corrispondente alla faccia, agli occhi, al naso, alla bocca, può rendere questi punti dell’anatomia umana vulnerabili. Il pianeta dell’espansività umana, Giove dal Capricorno, risplende per voi e vi fa avvicinare con tutto il calore e lo slancio di cui disponete alla persona amata. Sappiate goderne appieno, specie se siete nati nel mese di maggio. Non manovrate grosse somme di denaro e non procedete a investimenti di sorta. Il Sole in angolo disarmonico non vi porta tanta fortuna. Rinviate a qualche giorno qualsiasi operazione in tal senso.

Luna, Venere e Marte sono i vostri potenti alleati. Sprigionate la vostra simpatia divertendovi e riuscendo a regalare un sorriso a tutti col vostro senso dell’umorismo. Ai Gemelli si collegano gli organi della respirazione, i polmoni e i bronchi. A queste parti del corpo vanno aggiunte le braccia e le spalle: non a caso gli sport preferiti del segno sono tutti quelli collegati agli arti superiori, il tennis, il pingpong, il canottaggio, il tiro con l’arco, il golf. Nettuno dissonante per seconda decade può esporre molti nativi del segno a raffreddori e influenze. Il pianeta dell’eros e della sessualità, Marte, è in splendida posizione, specie se nati dal 7 al 12 giugno: fate attenzione, però a non chiedere troppo alla persona amata e mantenete i vostri passi felpati, se la relazione d’amore che vivete è ancora al suo esordio. I rapporti di lungo corso vivono invece una fase di completezza e di fiducia nel futuro. Irrequietezze e successi effimeri, gratificanti per la vanità per tutti i single. Fate un mestiere collegato con la comunicazione? Avrete dalla vostra una bella efficienza nel gestire scambi e informazioni con grande rapidità.

Il Sole, il vostro prezioso nume tutelare, vi garantisce un momento di distensione che prelude a una notevole serenità e armonia con l’ambiente, specie se siete nati in luglio. I vostri punti “forti – deboli” nell’anatomia umana collegata con il linguaggio dello Zodiaco sono l’apparato digerente, lo stomaco, il basso ventre, la zona dell’ombelico. A questi punti aggiungiamo la zona del petto. Di solito i nativi del segno devono essere attenti a non stressare troppo lo stomaco con alimenti pesanti, poiché possono andare incontro a gastriti. Mettete a posto una questione che era rimasta in sospeso nei giorni scorsi con la persona che vi si accompagna. Nettuno in splendida posizione, specie se appartenete alla seconda decade, vi dona gli strumenti utili per arrivare a sciogliere ogni dubbio e ritrovare fiducia e concordia. L’intuizione, prerogativa nettuniana per eccellenza, avrà un ruolo determinante e vi consentirà fulminee trovate. Successi erotici di tutto rispetto per i single. Non vi preoccupate se ricevete alcune critiche sul lavoro, se anche oggi lavorate. Con in tasca la vostra competenza procedete spediti verso l’efficienza professionale.

Avvertite un’aria di nervosismo con il Sole nel segno per voi contrario dello Scorpione da un bel po’ di tempo ormai. In famiglia vi si chiederà più impegno, specie se crescete bimbi piccoli o se avete genitori anziani da seguire. La zona del cuore, dell’arterie, della circolazione sono i punti zodiacali anatomici del Leone. Esternamente, invece, è tutta la parte del plesso solare ad appartenere al vostro segno. Importante per voi tenere sempre sotto controllo, con una vita sana da un punto di vista fisico e alimentare, cuore e circolazione, e non abusare delle vostre energie, che non sono inesauribili. Venere vi guarda sorridente. Appassionati e coinvolgenti, vivete una stagione felice per quanto concerne i vostri legami amorosi. Chi invece è single scopre che una persona conosciuta qualche mese fa gli fa battere il cuore. Non c’è una spiegazione razionale, dovete soltanto trovare in voi la risposta. Lavorate anche oggi? Arrivate sul posto di lavoro dotati del vostro entusiasmo che contagia anche i colleghi. Il buon legame che Venere Bilancia forma rispetto al vostro segno costituisce per voi l’elemento fortunato per farvi avanzare nella carriera, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade.

Un bel Giove nel segno amico del Capricorno vi ravviva la giornata. Mai come oggi le intuizioni che avrete si riveleranno azzeccate. Specie nelle questioni di ordine pratico e nell’organizzazione del quotidiano vi mostrerete vincenti, impareggiabili. Nel corpo umano il vostro segno corrisponde alle mani, ma anche alla zona dell’intestino, al basso ventre. È importante per voi cercare di mantenere l’apparato gastroenterico sempre in perfetto funzionamento: è quella infatti la zona del corpo dove maggiormente siete sensibili secondo il linguaggio dello Zodiaco. Siete in cerca dell’anima gemella? La Luna nel vicino Leone, magico astro dell’intuizione, satellite della percezione di tutto quel che si nasconde dietro le apparenze, vi aiuta a individuare chi ha un debole per voi da tempo. Specie se siete nati in settembre con l’appoggio di Urano, sarete particolarmente fortunati nello scoprire che non è così difficile dichiararvi abbandonando la vostra proverbiale timidezza. Un ottimo Sole vi rende arguti nel capire chi vi vuole addossare fatiche in più oggi, se pure di domenica lavorate. Trovate l’escamotage giusto senza sforzarvi troppo per non farvi incastrare.

Venere, in ottima congiunzione col vostro segno, vi fa allentare qualche nervosismo che avevate provato nei giorni scorsi, specie in famiglia e nei rapporti interpersonali. Le parti del corpo secondo lo schema zodiacale che corrispondono alla Bilancia sono la pelle prima di tutto, poi tutti gli organi filtranti, come il fegato, i reni, il pancreas, la cistifellea. A questi possiamo aggiungere la vescica. È possibile che siate particolarmente sensibili in queste zone del vostro organismo, per cui dovrete fare particolare attenzione. Venere continua a favorirvi aprendovi a una bella stagione di successi amorosi specie se siete single e nati nel mese di settembre. Ricordatevi che la perfezione non esiste e che la bellezza di un rapporto spesso è qualcosa che va oltre la pura unione formale. Chi ha una relazione di lungo corso potrà vivere un momento di grande fusione sia da un punto di vista passionale che mentale. Siete al lavoro pure oggi? Attenzione se fate un lavoro che si occupa di transazioni economiche. La configurazione astrale vi suggerisce di tenere sempre un comportamento prudente negli scambi di denaro e con i clienti.

Grazie a Saturno risolvete qualche lieve scompiglio in famiglia specie se avete bimbi piccoli da crescere. Niente paura, dalla vostra parte avete tutto l’intero Olimpo planetario pronto a sorreggervi, troverete dunque la soluzione più efficace e conveniente per mettere a posto ogni cosa con il minore sforzo possibile. È la zona finale dell’intestino che corrisponde al segno dello Scorpione. Spesso e volentieri il vostro segno va soggetto a interessamenti in queste zone del corpo. Non date più di tanto peso a malumori della vostra dolce metà quest’oggi. Con la seduzione, i modi suadenti di cui siete capaci, riuscirete a non far scalfire il rapporto minimamente. Se siete in cerca del grande amore e festeggiate il compleanno in novembre, tenete gli occhi ben aperti poiché occasioni fortunate di incontrarlo si possono presentare con discreta facilità: un magico Sole nel vostro segno lavora per voi. Lavorate anche di domenica? Se siete nel commercio, nella vendita, nella pubblicità, gli astri raccomandano oggi prudenza. Un Urano nel segno collegato al denaro e alle transazioni finanziarie può rendervi poco lucidi.

Nuovo giorno di inizio novembre che vi vede nel vostro pieno entusiasmo, dotati di calore umano e di spirito volenteroso, come solo voi sapete fare. Riuscirete ad armonizzare la vita familiare, tenendo contemporaneamente le redini delle situazioni che potrebbero sfuggirvi di mano con fermezza di polso. Venere nella Bilancia vi sorregge con la sua lucidità, il rigore e la forza logica. Nel linguaggio dello Zodiaco le gambe appartengono al segno del Sagittario: occorre sempre tenerle in forma e in allenamento. E negli sport collegati agli arti inferiori, come l’equitazione, la bicicletta, siete davvero i migliori. Una bella capacità di controllare le situazioni emotive troppo esplosive vi viene regalata oggi da Venere in Bilancia e da Marte in concomitante aspetto positivo dall’Ariete. Riuscite a tenere testa alle complicazioni e agli ostacoli del cuore, voltando poi le difficoltà a vostro completo vantaggio. Lavorate anche di domenica? Un bel Mercurio in Bilancia è il paladino delle vostre imprese professionali che porterete a termine con un piglio decisionista vincente. Se siete nati dal 24 al 29 novembre aspettatevi riconoscimenti e avanzamenti di carriera.

Giove, pianeta espressione della gioia di vivere, è nel vostro segno. L’aria attorno a voi cambia e anche il vostro umore si alza, ravvivandosi. Le parti del corpo umano che secondo il linguaggio zodiacale appartengono al Capricorno sono lo scheletro (le vertebre lombari, centrali cervicali), i denti, le ossa e, per finire tutta la parte posteriore del corpo, compresi i glutei. Non è infrequente che voi possiate soffrire di qualche dolore articolare e, con l’arrivo della stagione fredda, chi è avanti negli anni, può risentire di problemi come l’artrosi. Marte si mostra imbronciato, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 13 di gennaio. Ancora qualche nube passeggera può insidiare il vostro quadro sentimentale, ma niente paura, il cielo è sul punto di rischiararsi e di mostrarsi a voi sorridente. Sia che siate in coppia sia che vi troviate in cerca dell’anima gemella, avrete tra qualche settimana modo di scoprire momenti di armonia con chi più amate. Lavorate pure di domenica? Attenti affinché tutto quel che si svolge nel luogo dove lavorate vada nel migliore dei modi: avrete la possibilità oggi di essere apprezzati per la vostra razionalità, l’essere previdenti, la serietà senza cui l’ingranaggio intero non potrebbe andare avanti.

Continua un cielo propizio e benefico per voi. La Luna tuttavia insidia una completa armonia che sarebbe stata perfetta e, trovandosi dissonante nel segno del Leone, vi invita ad essere più presenti o costanti nel settore familiare, specie se siete nati in gennaio. Il vostro savoir-faire riuscirà poi a farsi perdonare eventuali manchevolezze. Le zone del corpo umano che appartengono all’Aquario sono tutte interne. Riguardano i processi circolatori, la circolazione venosa in particolare. Da tenere sotto stretto controllo per il vostro benessere è dunque questo apparato del corpo umano. La verve, il brio di cui fate sfoggio, affascinano molte persone. Se siete single potrete contare su un appeal vincente, che vi fa conquistatori senza troppa fatica e conquistatori di ostinati cuori solitari. Se invece siete in coppia, fate attenzione a non stuzzicare le gelosie della vostra dolce metà con atteggiamenti troppo espansivi in campo sociale e mondano. Lavorate pure di domenica? Vi relazionate con i vostri colleghi con la simpatia e il senso dell’umorismo che mai manca e vi contraddistingue.

Profilo dei transiti di questa domenica che si presenta eccellente, senza alcun pianeta ostile. Urano ancora in Toro vi rallegra lo spirito e vi permette di vedere spesso il bicchiere mezzo pieno. Gli organi del corpo umano che secondo il linguaggio dello Zodiaco appartengono ai Pesci sono i piedi e la circolazione linfatica. Attenzione a tenerli ben protetti e nella stagione fredda che si è appena aperta. Corsa, podismo, pattinaggio, danze di tutti i tipi e calcio sono sotto il governo del vostro segno: a voi scegliere quale di queste attività più vi aggrada. Riuscite a combinare il vostro spirito sensibile e delicato con la capacità di serietà e concretezza nel portare avanti la relazione di coppia. Se siete nati dal 18 al 20 di marzo avrete l’occasione, complice il fortunato passaggio di Saturno nel segno del Capricorno, di realizzare con successo le vostre mete sentimentali o progetti di coppia a lungo tenuti nel cassetto. Matrimoni, convivenze, acquisti di case e, per chi ha questa intenzione, mettere al mondo un figlio, vedono il favore del cielo. Lavorate anche questa giornata domenicale? La comprensione di un collega in difficoltà caratterizza oggi la vostra attività professionale.