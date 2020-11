Oroscopo di oggi 1 novembre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 1 novembre.

Festività di Ognissanti che vede la prestigiosa presenza di Marte nel vostro segno, capace di esaltare la grinta, che, in voi è decisamente forte. Se appartenete alla terza decade oggi Saturno nel segno del Capricorno vi stimola a mettere in chiaro alcuni patti, specie se avete da poco cominciato una nuova storia d’amore. Se avete abbracciato una libera professione il vostro lavoro non si ferma nemmeno in questa giornata di vacanza.

Siete super protetti dal potentissimo accordo celeste formato da Giove, Urano, Saturno, Plutone e Nettuno, insieme questi pianeti vi consentono di scommettere in vari campi della vostra vita. Sentite il bisogno di condividere la vostra placidità e quiete con la persona amata, rifuggendo in questa giornata di festa dalle distrazioni mondane. Appartenete al segno che forse è il più indefesso lavoratore dello Zodiaco. Difficile, se avete abbracciato la libera professione, riusciate a stare fermi con le mani in mano nelle giornate di festa come quella di oggi.

Un gioioso Urano nel segno amico, buon vicino del Toro, vi invita a una giornata di festa vivace, dove la vostra prontezza di spirito avrà sempre una parte fondamentale. Godete di un momento particolarmente entusiasmante in cui la corresponsione amorosa sarà una delle vostre soddisfazioni principali. Imprenditori, liberi professionisti, i “creativi” e gli artisti in genere, possono usufruire oggi dei buoni influssi provenienti sia da Marte che da Urano.

Giornata di festa che vi appare un po’ caotica e forse non tanto soddisfacente per il vostro spirito pacato e bisognoso di relax. Siete veri “cuori affamati” di emozioni e nessuno può metterlo in dubbio; fate attenzione, però a come esprimete i vostri sentimenti quest’oggi. Se avete scelto di svolgere un lavoro autonomo, il giorno festivo non vi trova nello stato d’animo giusto per la vacanza.

Un parterre planetario d’eccezione accompagna questa vostra giornata di Ognissanti. Una bella intuizione vi sorregge sostenendo sempre le scelte che farete e che si riveleranno particolarmente vincenti. Vi lasciate andare al caldo abbraccio dei sensi, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade del vostro segno. Siete pieni di idee, di nuove iniziative, di tanti progetti da giocarvi, specie se avete abbracciato una libera professione.

Una folta schiera di pianeti in Capricorno e Toro vi rende gioiosa questa giornata di Ognissanti. In particolare Giove e Plutone favoriscono la comunicazione tanto in ambito sociale e mondano quanto nel contesto familiare e privato. Dovrete portare pazienza se appartenete seconda decade del vostro segno. Nettuno in Pesci può temporaneamente bloccare alcune vostre iniziative di coppia.

Siete uno dei segni che più di tutti sa lavorare con entusiasmo, la fatica raramente vi pesa, specie se svolgete una libera professione.

Venere e Mercurio, in transito nel vostro segno, inaugurano novembre ravvivando lo spirito. C’è qualche piccolo inciampo nella comunicazione con la vostra dolce metà quest’oggi, specie se festeggiate il compleanno dal 10 al 17 di ottobre. È quanto mai opportuno non irrigidirsi e lasciare libertà di espressione e di opinione a chi vi vuole bene. Se fate una professione di tipo artistico, creativo, collegata con i mass media, non smettete di essere efficienti neanche in questa giornata che, in teoria, è di vacanza.

Nel momento più bello dell’anno, quello in cui normalmente festeggiate il vostro compleanno prosegue la fase fortunata voluta da Plutone, nume tutelare del vostro segno. Ci sono da far vedere i vostri talenti di programmazione e di organizzazione alla persona che avete adesso accanto: sentite il bisogno di andare avanti, di costruire un solido legame e dunque vi muovete con queste vostre doti affinché quanto avete in mente si realizzi. Creativi, dinamici, brillanti: è impossibile che una buona percentuale di voi non sia coinvolto in un lavoro da libero professionista.

Un bel gruppo di pianeti veloci vi allieta questa giornata di Ognissanti. In particolare il vostro nume tutelare, Giove, nel buon vicino Capricorno da più di un anno ormai, vi spalleggia guidandovi verso un futuro abbastanza soddisfacente. È un momento sì per l’amore, dato che molti pianeti sono in ottimo aspetto col Sagittario. La vostra tendenza a proiettarvi negli ampi spazi e rischiare vi può senz’altro condurre ad abbracciare una professione autonoma.

La vostra dote migliore è la razionalità e oggi vi accompagna nel risolvere qualche piccolo inciampo che potrà costellare la vostra giornata. In questa giornata di novembre in cui si celebra la festa di Ognissanti sentite il desiderio di intimità con la persona amata, specie se siete nati in dicembre. Il vostro è uno dei segni più capaci di abbracciare una libera professione e mettersi in proprio. Un bel Giove, in tal caso, vi aiuta a trovare nuove tattiche di promozione.

Un momento gioioso caratterizza questa giornata di Ognissanti per molti di voi Aquario. Venere, Mercurio e Marte sono sorridenti e vi spingono a giocare bene le vostre carte in ogni campo! Riuscite a coniugare l’armonia di coppia con quella all’interno del clan familiare, vostro con quello della persona che avete accanto. Nel vostro segno così libertario non è raro incontrare persone che hanno deciso di abbracciare una libera professione o scegliere un lavoro creativo o artistico. In tal caso e, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 18 di febbraio, avrete modo di giocare nuove carte per migliorare considerevolmente la vostra carriera.

L’autunno porta novità entusiasmanti per voi e questo primo giorno di novembre lo testimonia. Plutone in splendido aspetto vi riscalda il cuore se siete in coppia e festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 16 di marzo. Appartenete a uno dei segni più liberi e capaci di assumersi rischi per ciò che concerne il lavoro, la volontà di abbracciare una libera professione. Nettuno, promette un miglioramento che adesso può quasi dirsi inimmaginabile, specie se nascete in marzo.