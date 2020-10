Oroscopo di oggi 31 ottobre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 31 ottobre.

Vi dimostrate oggi accattivanti, spiritosi e ilari in diverse circostanze. Avete liquidato un recente incontro, ma dovete ripensare un attimo a come è andata tutta quella storia. Forse vi concedere un’altra chance. Mantenete la calma di fronte ad alcune sciocche provocazioni che possono verificarsi in ufficio e provate a sorridere di chi le ha messe in giro.

Buone combinazioni celesti tra Nettuno e Plutone, rispettivamente nei segni amici di Pesci e Capricorno, vi donano una particolare energia psicofisica su cui oggi potrete contare. Saturno Capricorno benefico per la terza decade taurina, vi invita ad ascoltare le ragioni di chi vi è accanto. Forse la persona da voi amata necessita in questo momento di una vicinanza più assidua. Continuate a fidarvi del vostro fiuto nello svolgimento dell’attività lavorativa e non ve ne pentirete!

Il vostro è segno del teatro per eccellenza e, non certo a caso, nei Gemelli troviamo la celebrazione ideale del pianeta Plutone, corpo celeste del travestimento della realtà. Marte in Ariete vi stringe nel suo appassionante abbraccio e vi promette scintille nel segreto dell’alcova, sia che siate in un rapporto fisso o anche in un legame occasionale. Una configurazione planetaria a voi decisamente propizia vi fa incassare l’approvazione dei capi per la vostra competenza e serietà sul posto di lavoro.

Finale d’ottobre decisamente ok per voi rappresentanti del Cancro, che vi lasciate facilmente catturare dallo spirito di festa di Halloween. Vi caratterizza uno stato d’animo fiducioso e pronto a ricevere benefiche sollecitazioni dall’esterno. Lasciate correre in ufficio se qualcuno ha alzato la voce troppo con voi oggi.

C’è sempre un cielo blu sopra di voi, dal momento che la magica Venere si schiera a vostro favore, dall’amica Bilancia. Coinvolgete la persona che avete accanto nei divertimenti della serata, specie se ne avete l’età e lo spirito giusto. Urano potrebbe provocarvi oggi qualche lieve inciampo nella quotidianità lavorativa. Fate particolare attenzione.

Cielo dei transiti odierni ancora lievemente disturbato dal passaggio di Nettuno in angolo tecnicamente contrario. Niente di grave, in realtà, ma solo contrattempi potranno rendervi più nervosi del solito. C’è la necessità di trovare un dialogo profondo con la persona amata, specie se vi trovate in una storia di lungo corso. La collaborazione in equipe è una delle vostre qualità professionali più apprezzate.

Se avete l’occasione di partecipare alla festa di Halloween, sarete senz’altro gratificati dal vostro charme, dalla signorilità che saprete dimostrare anche dietro travestimenti terrificanti o comici. Mercurio favorisce i ragazzi nell’entrare nei ruoli richiesti. Siete più morbidi e accomodanti del solito con la persona che avete accanto, stupendovi della sua volontà di stare insieme a voi in ogni momento; anche in storie di lunga durata! Se siete nati nella seconda decade del vostro segno, fronteggiate piccoli intoppi in ambito professionale, per via di Marte imbronciato.

Il vostro è il segno che più di tutti impersona lo spirito di Halloween. Con quasi tutti i pianeti in angolo ottimale non vi resta che l’imbarazzo della scelta, se ancora siete cuori solitari e desiderate colmare questo vuoto. Percettivi e sensibili, vi dimostrate comprensivi con un collega che in ufficio è in palese difficoltà.

Gli influssi celesti di Mercurio, Venere e di Marte per il vostro segno si sente in questa giornata che conclude il mese di ottobre. Anche il Sole è positivo dal buon vicino Scorpione: avvertite il bisogno di tenere ben piantati i piedi per terra, di valutare i pro e i contro di ogni situazione, di riflettere prima di agire. Non vi fate prendere da sentimenti di chiusura se la persona che avete accanto vi ha posto regole e paletti che non vi piacciono. Non date peso alle chiacchiere sempre presenti nell’ambiente di lavoro e seguite i vostri compiti in ufficio; non ve ne pentirete.

Conclusione di mese in cui tutti i pianeti girano quasi a vostro favore. Adattatevi alle esigenze del vostro (o, della vostra) partner e vedrete che anche alcuni piccoli problemi di comunicazione esistenti nella coppia si scioglieranno, come neve al sole. Non date peso ad alcuni colleghi che vi rimproverano di aver scansato un impegno; voi sapete che non è vero.

È una giornata che vi vede impegnati, con tutte le vostre energie fisiche e mentali, in nuovi progetti da portare avanti in prima persona. Marte vi promette di poter arrivare a una meta, mentale, fisica, morale, tanto agognata che da tempo vi eravate prefissati, insieme con la persona amata. Venere in Bilancia, propizia al vostro segno, vi favorisce nel gestire alla perfezione i tempi di lavoro senza fatica e nel miglior modo possibile.

Sabato prefestivo che vi vede coccolati e vezzeggiati da molti pianeti. In un certo senso questa giornata di fine mese costituisce il preludio o meglio l’annuncio delle vostre successive fortune, che sperimenterete a partire dal mese di novembre. Siete particolarmente comprensivi verso la persona amata che probabilmente sta attraversando un momento di difficoltà: con impareggiabile dedizione riuscite a minimizzare le sue apprensioni. La tenacia nel perseguire gli obiettivi è il punto di forza di questa giornata. Vedrete presto i primi risultati.