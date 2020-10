Oroscopo di oggi 27 ottobre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 27 ottobre.

L’aria del pieno autunno vi scopre allegri e pronti a immergervi entusiasticamente nel quotidiano quest’oggi. Saturno dissonante porrà giusto qualche piccolo contrattempo e malumore se siete nati nella terza decade. Intoppi passeggeri potranno creare un lieve nervosismo, superabile con uno stato d’animo fiducioso che vi predisporrà generosamente a organizzare e condividere con familiari e amici un’atmosfera di letizia. Fase distensiva invece per quanto riguarda il fitness: Giove non favorisce una forma fisica al massimo delle vostre possibilità. Un ottimo aspetto celeste di Marte per tutta la giornata riscalda i vostri cuori, rinsaldando i legami stabili e facendo fiorire le nuove passioni. Per la terza decade, attenzione ai colpi di fulmine che abbagliano e fanno perdere la testa. Un bell’Urano dal segno buon vicino del Toro vi propone un’inattesa svolta nell’ambito lavorativo se festeggiate il compleanno dal 26 al 31 di marzo. Ascoltate i consigli di una persona cara: vi guideranno a compiere le mosse giuste.

Urano aumenta il guizzo delle idee brillanti, la volontà di muovervi, agire, fare. A controbilanciare questa positività lo Zodiaco piazza Mercurio che vi rema contro. Potreste essere invogliati a chiedere moltissimo al destino: cercate di moderare i vostri desideri e provate a vedere quel che di concreto e di insperato si è già realizzato per voi. La Luna molto bella promette un’agilità mentale che vi rende più vivaci del solito. Non abusate delle vostre energie, se siete della terza decade. Per riconquistare pienamente chi amate dovete ricorrere a una vostra dote tipica: il calore umano. Il team Luna - Nettuno vi consente di attingere alle risorse di slancio e simpatia che assicurano una meritata vittoria, specie se appartenente alla seconda decade. Avrete presto ragione su tutto quel che vi siete proposto. E riconquisterete con grande facilità chi amate. Nel lavoro il vostro carattere accomodante è scambiato per debole, ma non è così. Non vi irritate nell’ambiente di lavoro se qualcuno vi dipinge come non siete.

Non vi manca la vostra abituale freschezza, l’ironia, i motti di spirito: ingredienti essenziali della vostra simpatia in questo momento un po’ complicato della vostra vita, sia in campo familiare che professionale. Il team Luna - Nettuno contrario dal segno dei Pesci propone, specie se appartenete alla seconda decade, cambiamenti non sempre desiderati. Marte continua tuttavia a sostenervi e vi infonde fermezza di polso e rapidità d’azione in ogni cosa che fate. Riguardo al fitness, per la seconda e terza decade è consigliabile riguardarsi dai mali di stagione che, in questa settimana, potrebbero riaffacciarsi. La prima decade invece, più protetta dai transiti, gode di una fase di vigore e benessere. Innamorati ardenti vi vogliono Marte e Urano che, in aspetto fortunato, vivificano i legami di coppia già consolidati, mentre promettono incontri folgoranti per chi è ancora single. In particolar modo se siete nati nella prima e seconda decade. I rapporti con i superiori possono risentire di qualche insofferenza e, per qualcuno, anche di facili incomprensioni. La vostra attitudine all’ascolto e alla mediazione può aiutarvi a semplificare i problemi.

Orizzonte limpido in questa giornata di metà autunno, con pianeti che illuminano il vostro cammino in modo deciso e favorevole come il Sole, Nettuno, Mercurio e la Luna e altri che seminano dubbi e incertezze. La dimensione affettivo – familiare vi sostiene, aiutandovi a gestire circostanze non sempre facili in ambito pratico, economico, professionale. Ottimi i consigli che proverranno da parenti affettuosi e amicizie fidate. È necessario che il vostro fisico si ritempri dopo le fatiche recenti che alcuni aspetti stressanti vi hanno provocato. Prediligete le attività più morbide come l’aerobica e lo yoga. Se appartenete alla seconda decade, Nettuno e Luna stimolano in voi un bisogno di evoluzione nel rapporto d’amore. Per le altre decadi la configurazione generale dei pianeti vi invita a focalizzare meglio desideri e necessità del partner. Urano e Luna, se nascete nella prima e seconda decade, vi favoriscono nelle ristrutturazioni e revisioni in ambito professionale, che il vostro carattere cauto e conservatore non sempre apprezza. È necessario, per ora, seguire le decisioni degli altri.

Alcuni corpi celesti tendono a inserire qualche nuvola in un cielo sereno, stabilizzato dalla positività del vostro carattere ottimista e solare. In primo piano saranno così le nuove mete da perseguire, gli orizzonti che si aprono davanti a voi, ponendovi di fronte a nuove sfide, spesso appassionanti. Chi appartiene alla terza decade può dirsi baciato dalla buona sorte. Freschi e scattanti, potete misurarvi sia in discipline sportive tradizionali che in attività ricreative anticonvenzionali. Siete amanti perfetti quest’oggi, ma non completamente soddisfatti, per merito di Urano e Mercurio dissonanti dai segni del Toro e dello Scorpione. Fate attenzione a prestare ascolto alle richieste della persona che vi è accanto, specialmente se avete una relazione di lunga durata. I nati nella prima e terza decade, malgrado una strada piuttosto in salita, vedono riconosciuti i risultati del loro lavoro in modo considerevole. Per la seconda decade registriamo una fase di “punti messi a segno” in ufficio. Chi svolge una professione a contatto col pubblico è in un momento di crescita.

Profilo celeste costellato da aspetti abbastanza positivi che vi portano in direzione di un accrescimento del vostro benessere fisico, mentale, spirituale. Il Sole e Mercurio dal segno dello Scorpione si alleano per inviarvi un influsso di salutare gioia di vivere: ne risente al meglio la facoltà di comunicazione con il mondo circostante insieme alla capacità di interagire, di essere capiti dalle persone che più vi stanno a cuore. Per quanto riguarda il fitness siete dei veri specialisti nel tenervi in ottima forma, ora però con la Luna contraria potreste ricadere in un eccesso di zelo ed esagerare in diete stravaganti e in attività fisiche che vi fanno molto faticare. Riuscite a coniugare la forza del desiderio con la tenerezza del sentimento. Plutone e Urano possono darvi una mano sia nel creare i legami di coppia che nel migliorare quelli già esistenti. Mercurio in felice aspetto vi spalleggia nel chiudere una faticosa incombenza professionale che vi aveva tenuto in tensione ultimamente. Se siete nati nella prima decade avrete modo di ricevere riconoscimenti che vi riempiranno di soddisfazione.

L’indicazione astrologica di questa giornata di fine mese manifesta aspetti che sembrano neutralizzarsi a vicenda: come risultato non ci sono grandi entusiasmi e il quotidiano tutto sommato scorre tranquillo. Mercurio, specie se siete nati dal 24 al 29 settembre, vi garantisce una tenuta della razionalità. Giove, Saturno e Plutone in Capricorno stimolano cambiamenti che coinvolgono, oltre alla dimensione lavorativa anche quella emotiva e familiare, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza e seconda decade. Per quanto riguarda l’efficienza fisica, il pianeta dello sport, della muscolatura e dell’attività agonistica, Marte, continua a non esservi alleato: dosate bene le energie. Sempre Mercurio felicemente amico del vostro segno vi rende focosi con la persona amata, specie se siete nati nella prima decade, ma attenzione a non abbandonarvi a un’impetuosità che, di solito, non vi appartiene. Successi folgoranti per i single. C’è aria di riorganizzazione in ufficio e sicuri sono i cambiamenti che verranno attuati quanto prima. Saturno e Plutone vi rendono incerti sul modo di agire, ma sarà la vostra infallibile logica a farvi scegliere la strategia migliore.

Fase frizzante in cui i transiti ottimali dei pianeti lenti sono enfatizzati da buoni aspetti offerti da Luna e Venere. Alcuni lievi dissapori in famiglia o nella cerchia degli amici di sempre vengono prontamente minimizzati o, addirittura, completamente annullati. La vostra sicurezza, assicurata dall’appoggio di Mercurio in congiunzione, specie se appartenete alla prima decade, riuscirà poi a neutralizzare gli screzi che ancora potrebbero insorgere, ritornando a una serena normalità. Vi preparate poi al weekend frequentando luoghi in cui il fisico si ritempra. Luna e Venere tra Pesci e Vergine, positive per il vostro segno vi rendono amabili in generale e, se siete single, potete contare sul vostro fascino ammaliatore per conquistare chi più vi piace. Momento di intimo confronto intellettuale e pacato invece per chi è in coppia: corroborerà ancor di più l’unione. Nel lavoro fidatevi senz’altro e contate sull’appoggio di un collega che vi vuole far progredire nella carriera. Luna e Plutone, entrambi in buon aspetto, vi rendono sinceramente benvoluti.

Quasi tutti i pianeti sono in questa giornata d’ottobre vostri alleati e vi fanno sentire in piene forze. Le vostre intuizioni possono non andare a segno come spesso succede, ma non ci sono problemi: con la freddezza della logica, specie se appartenete alla terza decade, riuscirete a risalire all’origine profonda di ogni problema. In serata vi potete abbandonare ai piaceri della buona tavola, da perfetti buongustai quali voi siete. Marte positivo non vi fa dimenticare il moto che tanto vi rigenera, specie se appartenete alla seconda decade. La vostra naturale simpatia coinvolge e diverte la persona amata. Il team Luna - Nettuno, però, specie se siete nati in dicembre, vi invita a dosare molto bene le parole e le battute: potrebbero non essere comprese da chi amate come voi intendete. Un processo di razionalizzazione costruttiva è fondamentale per le nuove strade che stanno per aprirsi nel settore professionale. Marte nell’Ariete vi sta predisponendo ad occupare ruoli di potere, specie se svolgete un lavoro di comunicazione o legato alla moda, al design, al cinema.

Quadro astrale che si inaugura con la Luna transitante in un segno vostro amico, i Pesci: centrali saranno le tematiche familiari e le questioni patrimoniali. Anche l’organizzazione del prossimo weekend vi vede coinvolti con amici e parenti vicini o anche più lontani. Se siete nati nella prima decade, Urano in felice posizione vi fa prendere le giuste decisioni: attenzione a dare spazio a tutti i componenti della vostra cerchia di affetti. Un fausto Urano nel segno del denaro, il Toro, vi onora con meritati guadagni che giungono dal lavoro. Se vi piace lo sport Plutone vi sostiene. Ammorbiditi dal passaggio della Luna nel segno amico dei Pesci, oggi vi sentite pronti per far largo ai sentimenti. I single incalliti provano seri dubbi sulle loro scelte recenti di solitudine e rifiuto dell’amore e si lanciano, con successo, in coraggiose avventure. Non se ne pentiranno. Con la chiusura di fine mese non mancano le fatiche per questioni da risolvere e scadenze che dovete rispettare. Se siete nati nella prima decade, vivrete i cambiamenti in atto e traendone, tra qualche tempo, considerevoli vantaggi.

Una bella grinta vi accompagna per tutta questa giornata. Marte, in ottimo aspetto per il vostro segno, è una carica di energia, soprattutto mentale, essenziale e preziosa, per far fronte a tutti gli impegni previsti. I progetti di ampio respiro. specie se festeggiate il compleanno nella seconda decade, sono imminenti, ma richiedono ancora una più ferma elaborazione e una intelligente programmazione. Dedicate con successo molta attenzione al fisico e alla vostra forma esteriore, specie se appartenete alla terza decade. Controllate però la salute: sono in arrivo i classici malanni di stagione. Pianeti imbronciati in Scorpione e Toro consigliano agli Aquario di riguardarsi. Saturno stabilizza le storie d’amore per i nati nella terza decade, promettendo stabilità, continuità e durata. Magiche e impreviste atmosfere nel bel mezzo della serata, con un cielo che vivifica le emozioni. Marte, in fausto aspetto specie se festeggiate il compleanno dal 4 al 10 di febbraio, vi aiuta ad approfittare razionalmente di circostanze favorevoli sul lavoro, per riuscire a compiere un salto in avanti nella vostra carriera.

Il vostro buon carattere in questa giornata è messo in luce dal transito benefico della Luna. Il luminare notturno regalerà emozioni tanto nel settore familiare e privato, quanto in quello sociale e professionale. Gli intoppi non mancheranno, e non si risolveranno del tutto alcune questioni rimaste aperte in campo economico, ma il buonumore vi aiuterà a stemperare eventuali incertezze, procedendo con serena sicurezza nel domani. Siete protetti da Mercurio che rende il vostro fisico agile. Se praticate sport acquatici potete contare su una giornata in cui i risultati ottenuti saranno corroborati da vibranti energie vitali. Protetti dal transito della Luna, vi scoprite a coltivare quelle tenerezze che avevate un po’ scordato con la persona amata. Se siete in cerca dell’anima gemella fate attenzione a chi vi gira attorno. Presto riceverete conferme esaltanti del vostro fascino. Se siete nati nella terza decade si alleggerisce il peso di un certo affaticamento che avevate avvertito in seno all’attività lavorativa. Un inflessibile Urano vi obbliga a tenere duro se siete nati febbraio, ma in vista di risultati di successo imminenti.