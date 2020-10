Forme, il nuovo libro di Rossella Migliaccio

La consulente d'immagine sfida in questo testo il concetto di uniformità nella valutazione dei canoni della bellezza, spostando l'attenzione sull'armonia delle proporzioni, con suggerimenti concreti per valorizzare non solo i propri punti di forza, ma anche quelli che consideriamo punti deboli

Dopo l'ottimo successo di “Armocromia”, volume con cui ha fatto segnare una svolta sull’uso del colore, la consulente d’immagine Rossella Migliaccio torna in libreria con una nuova opera per esplorare un altro mondo, quello delle forme, e uscire dai canoni della bellezza standardizzata. “Forme”, edito da Vallardi, è una vera e propria guida per riconoscere e valorizzare le proporzioni di qualsiasi corpo.

Il concetto di body positivity

Se storicamente la consulenza d'immagine tendeva a catalogare le diverse silhouette secondo criteri rigidi e preimpostati, Rossella Migliaccio propone un approccio diverso e inclusivo, che si basa sul concetto di "body positivity". Oltre che un manuale pratico, “Forme” è un manifesto, un atto di ribellione contro l'idea che le forme vadano nascoste o si debbano considerare un problema. Non propone canoni di bellezza, ma accoglie l'infinita varietà dei corpi; non parla di difetti ma di caratteristiche, non dà regole ma consigli.

Valorizzare punti forti e deboli

In un momento storico in cui sta affermando una riflessione importante sull'opportunità di guardare alla bellezza in modo più ampio e inclusivo, Migliaccio trova un modo avvincente per dimostrare che nessuno è "sbagliato", perché è il concetto di uniformità che in realtà va rivoluzionato: la bellezza non ha nulla a che fare con la taglia o con il peso, ma solo con l’armonia delle proporzioni. Per questa ragione “Forme” è ricco di riferimenti concreti per valorizzare non solo i propri punti di forza, nella loro unicità, ma anche quelli che consideriamo punti deboli, imparando ad accettarli e a sfruttarli grazie ai segreti di tagli e dettagli, colori e tessuti che possono creare soluzioni vincenti.