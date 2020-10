Oroscopo del 19 ottobre: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 19 ottobre.

Gli astri sono in linea di massima fausti in questa giornata accogliendo il vostro desiderio di un'esistenza calma e senza urti. Solo Saturno insieme a Plutone, contrari, potrebbero scuotere questo felice equilibrio, provocando qualche variazione di umore dovuta a incomprensioni familiari che poi si risolveranno. Marte e Luna in buon aspetto vi mettono in condizione di vender cara la pelle in ogni settore della vostra vita, specie se siete nati in aprile. In questa stagione fresca è ideale svolgere i vostri sport preferiti da vivere all'aria aperta. Le escursioni nella bellezza della natura esaltano il vostro spirito libero. Saturno vi è ostile (specie se siete all’inizio di una relazione d’amore), dunque è possibile che non stiate dando il giusto valore al rapporto affettivo, specie se nati nella terza decade. Mostratevi più teneri, attenti, percettivi, comprensivi verso la persona amata. Nel lavoro potete giocare d'anticipo intuendo le mosse di vostri eventuali concorrenti grazie ai suggerimenti di una fulminea Luna che vi assiste in maniera incondizionata se siete nati nella seconda decade.

Nuovo giorno fertile di iniziative che vi vedranno coinvolti in ogni campo. Giove e Nettuno vi appoggeranno dandovi una linfa creativa e un estro geniale che stupisce i amici, conviventi, specie se appartenete alla seconda decade. Avrete la soluzione a portata di mano per ogni situazione che si presenterà sulla vostra strada, riuscendo, con l'innata generosità taurina, ad aiutare chi momentaneamente si trova in difficoltà. Sempre la buona configurazione vi riempirà di buonumore. Lo Zodiaco vi vuole rilassati e in ottima salute psicofisica. Mercurio pur negativo dal segno dello Scorpione vi stimola beneficamente a muovervi e cominciare corsi di ballo, nuoto, ginnastica. Superata una fase di stanchezza che aveva caratterizzato la vostra vita di coppia, con Nettuno nel segno romantico per eccellenza, i Pesci, avrete l'occasione di aprire interamente il vostro cuore alla persona amata. Ora ogni ostacolo al libero sviluppo del vostro amore si può dire rimosso. Sarete in grado di vedere bene la piega che stanno prendendo gli eventi in ufficio e agire con prontezza.

Vi potrete avvalere di folgoranti intuizioni che una Luna bendisposta dal segno geniale del Sagittario vi invierà. Saprete anticipare le mosse altrui e riuscirete a prevenire intoppi dovuti a incomprensioni che si verificheranno nel quotidiano. Sempre con la Luna in angolo armonico potrete far perno sul vostro fascino per migliorare i rapporti familiari. La vita sociale cui voi di solito tanto tenete, si gestisce nell'ambito delle mura domestiche. Per quanto riguarda il fitness, non vi lanciate in sport troppo intensi o in attività fisiche che impegnino il corpo eccessivamente: Venere contraria vi suggerisce di tenervi sul soft. Gli astri dell'energia e della passione amorosa, Sole e Marte, si trovano in bella posizione valorizzando i sentimenti nelle coppie di lungo corso, specie se siete nati in giugno. Nelle unioni fresche Nettuno mette alla prova la tenuta dei legami, specie per i nati nella seconda decade. Non vi spaventate se trovate impedimenti, fanno parte del gioco. La vostra capacità di mediazione si renderà utile per sciogliere alcune incomprensioni createsi tra alcuni vostri colleghi. La Luna vi fa tirar fuori il vostro spirito diplomatico.

Fermo restando un cielo di metà ottobre dove si avvicendano per voi transiti elastici con transiti tesi, continuano le novità del momento rappresentate da Venere vostro nume tutelare che si dispone in angolo positivo dal segno della Vergine. Mercurio si trova in aspetto benefico da un segno dove il pianeta si rivela fortissimo: l’audace, penetrante, intuitivo Scorpione. Come risultato metterete il cuore temporaneamente in stand-by, ma riscontrerete un aumento dell'attività intellettuale, della sveltezza nel riuscire a portare a termine tutti gli impegni. Per il fitness, Urano e Nettuno vi infondono l'entusiasmo per cominciare nuove iniziative che coinvolgono la cura del corpo, specie se festeggiate il vostro compleanno dall’11 al 18 di luglio. Le emozioni si presentano ballerine quest’oggi rendendovi inquieti o lievemente critici con la persona amata. Sarete in grado di alleggerire gli animi con il vostro atteggiamento dolce e delicato in serata. Assaporano il gusto di avventure i single nati nella terza decade, ma attenzione a non spingersi troppo oltre. Se avete abbracciato la libera professione, mettete in pratica un progetto che tenevate nel cassetto da tempo. Nettuno e Mercurio vi indicheranno le giuste mosse.

Un quadro dai toni altalenanti quest’oggi. Mercurio e Urano vi guardano imbronciati. Per fortuna il Sole nella Bilancia esalta la vostra bellezza regale e vi fa amati e apprezzati. Il luminare maschile vi dona una vitalità inesauribile e un desiderio di emergere irresistibile, specie se siete nati nell’ultima decade. Mercurio vi rema contro, ma soltanto con la funzione di temperare i vostri stessi eccessi, rallentando quel ritmo quotidiano molto spedito che vi siete imposti. Nel fitness una forma fisica eccellente vi dà l'occasione di lanciarvi in sport competitivi e di squadra. Se siete avanti con l'età, i pianeti vi consigliano massaggi e cure efficaci per la schiena. Seducenti e spigliati, se siete in cerca della vostra anima gemella avete tutti i numeri per trovarla. Pianeti bendisposti vi aprono la strada per incontri speciali. A voi è demandata la scelta: non state in casa e non vi chiudete nell’alto del vostro trono “leonino”. La Luna in Sagittario vi dà il coraggio per dichiararvi. Se siete liberi professionisti, il vostro talento da leader salta fuori a proposito in un momento di confusione generale sul lavoro. Il Sole vi consente di prendere in mano una situazione.

Percepite, con la vostra acuta intelligenza, quel che accade attorno a voi in maniera più veloce di tutti gli altri. Questa dote, che potrete sfruttare nell'attività concreta e nella dimensione intima e familiare, vi è donata da Mercurio, pianeta vostro protettore, che vi manda influssi benefici. Migliorano i rapporti con figli e fratelli e, se avete una collaborazione da definire meglio, o da condurre in porto, è giunto il momento di agire. Più che la forma fisica in questo periodo vi interessano le distrazioni culturali che nutrono la mente. Mercurio allarga gli orizzonti con letture orientate verso la saggistica. Venere nel vostro segno accende l’eros e vi invita a saper ascoltare le esigenze del partner, lasciarvi coinvolgere in quelli che sono i suoi desideri e le sue richieste. Tra qualche giorno vedrete poi i vostri sforzi ripagati da un intenso affetto. Siate meno freddi e critici con la persona amata. Un intreccio positivo di pianeti vi dà la misura dei successi professionali raggiunti, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade. Non vi accontenterete di certo, vorrete sempre di più.

La vostra stagione preferita, l’autunno, in cui festeggiate il compleanno, vi consente di esprimere al massimo il dinamismo, l'energia vitale, il calore umano che possedete di natura. Venere transita in aspetto moderatamente positivo dal segno buon vicino della Vergine garantendovi il successo delle vostre iniziative, realizzabili con slancio creativo vincente. Soltanto i nati tra il 14 e il 17 ottobre dovranno rassegnarsi ad avere le armi spuntate: Plutone mette loro i bastoni tra le ruote, specie in ambito professionale e in troppo ambiziose conquiste amorose. Per la vostra forma fisica, sarete agili e scattanti. Potete dunque osare, specie se avete l'età giusta, in attività sportive che tonificano la muscolatura. Vi aspettano momenti di rara condivisione con la vostra dolce metà, con la Luna e il Sole entrambi in felicissima e rara posizione per il vostro segno. Se siete single potete azzardare mosse di sicuro successo per arrivare al cuore di chi vi piace, specie se siete della prima decade. La Luna positiva vi fa percepire gli umori dei capi e dei colleghi di lavoro riuscendo a evitarvi incombenze non volute e impegni gravosi. Agli imprenditori il Sole nel segno promette successi.

Un quadro astrale di tutto rispetto vi promette creatività, estro e una fortunata lungimiranza in ogni campo della vostra vita. Non è escluso comunque qualche inciampo di poco conto sia nei rapporti sociali che nella delicata sfera familiare e sentimentale. Sarà il vostro intuito a farvi muovere con tatto e, nel caso, anche con la diplomazia necessaria per evitare rischi. Per il vostro fitness avete bisogno di movimento, di sciogliere muscoli e i nervi dopo la vostra vita sedentaria. Nettuno positivo vi può indirizzare efficacemente verso attività fisiche più morbide. Giove vi fa condividere col partner emozioni indimenticabili, Plutone, vostro nume tutelare, è invece l'ingrediente dell'eros che non può mai mancare, specie se appartenete alla terza decade. È possibile oggi la pianificazione di un viaggio in un paese lontano in compagnia del vostro amore. I nati in ottobre con Urano contrario stiano attenti agli abbagli amorosi. Userete il vostro profondo acume per comprendere meglio alcune difficoltà e dissapori che si sono creati all'interno del vostro gruppo di lavoro. Pacatezza e diplomazia vi aiuteranno a starne fuori.

Il cielo di oggi vede la presenza costante della Luna nel vostro segno. Sarete particolarmente spigliati, vi sentirete in diritto di ottenere di più, ma fortunatamente sarete temperati dal buon senso e dalla prudenza nel rischiare di esigere troppo dal destino. Mercurio, in buon aspetto, vi infonde calore umano e quella inconfondibile genuinità che vi rende preziosi per i vostri cari. Per conservare l'ottima salute che il cielo vi ha donato non basta soltanto tenere in allenamento il fisico, ma anche la mente. La Luna fa apparire il lato più tenero, sensibile, ingenuo di voi. Chi vi vuole bene si sente conquistato dalla vostra spontaneità e freschezza. Esplosione di avventure nei giovanissimi single. La sicurezza nei vostri mezzi che state dimostrando, aiuta anche chi vi sta vicino in ufficio e si sente incerto. Riuscite a coordinare brillantemente le competenze altrui grazie ai favori di Saturno, transitante nel segno buon vicino del Capricorno, specie se appartenete alla terza decade. Il pianeta del rigore e della logica fa aumentare serietà e responsabilità: attenzione che in ufficio qualcuno non approfitti della vostra disponibilità.

La nuova stagione autunnale ravviva la vostra voglia di fare, lavorare, produrre. Plutone nel vostro segno, specie se appartenete alla terza decade, è uno stimolo formidabile all'azione. Se ne avvantaggia quindi la carriera che, grazie al contemporaneo supporto di Giove, riceve moderate soddisfazioni di carattere economico. Soltanto Marte contrario può incrinare l'umore ma non ci date peso: trattasi di una malinconia passeggera. La vita sedentaria può invece appesantirvi un poco. Il ricorso a massaggi efficaci può scongiurare qualsiasi problema. Plutone vi rende misteriosi, il che è un vero dono del cielo se volete conquistare qualcuno che vi sfugge. Venere vi invita, tuttavia, a usare anche le armi della dolcezza e della tenerezza per arrivare alla meta. Marte contrario vi vuole battaglieri e decisionisti se siete della terza decade, ma voi preferite attendere e giocare di tattica. Luna e Venere vi donano quel vostro saggio comportamento diplomatico che in tante occasione sapete tenere. Una controversia in ufficio vi farà saltare i nervi: non vi accanite troppo.

Sole, Marte e Luna vi offriranno un bel dinamismo nel prendere decisioni e nel dare ottimi consigli. Tale atteggiamento rinforzerà le simpatie che vi siete costruiti nell'ambiente familiare e in quello lavorativo, facilitando i rapporti. Mercurio sarà contrario dallo Scorpione se siete nati in gennaio presentando un piccolo problema da risolvere con un figlio o un fratello. I nati in febbraio con un bel Marte che li pungola a muoversi sono favoriti in ogni attività fisico-motoria. Tuttavia il benessere per voi passa non solo attraverso il fisico, ma anche grazie alla soddisfazione delle esigenze dell'anima. Saturno, nel segno dell’ascetismo, il Capricorno, espande la vostra ricerca mistica, morale, filosofica. La Luna in buon rapporto a Marte, apre i vostri cuori specie se adesso sono solitari. Si annunciano per i nati in febbraio sorprese che possono determinare veri e propri colpi di fulmine. Non state chiusi in casa e date la possibilità al destino di movimentare le vostre vite. Mosse da veri maestri della diplomazia vi aiutano nel risolvere una situazione economico- lavorativa che appariva inizialmente spinosa nel lavoro.

Quasi tutti i pianeti vi appoggiano. Urano favorisce gli investimenti fruttuosi se siete nati in febbraio e dunque è consigliabile seguire il fiuto di affari che possono rivelarsi indovinati. Vincente la vita familiare, rallegrata dai buoni rapporti e una fresca socievolezza. Se siete nati nella terza decade e mirate a conquistare qualcuno, lanciatevi e mettete in gioco il vostro fascino e tirate fuori le vostre carte vincenti. Plutone in posizione felice nella configurazione odierna, farà la sua parte. Siete single? Seguite le vostre passioni: la danza, lo sci, la corsa. Con Mercurio positivo tenete d'occhio chi partecipa a questi vostri interessi: potrebbe proporsi con armi neanche tanto nascoste di seduzione. Giove positivo vi aiuta a tenere occhi e sensi ben aperti. Saturno e Plutone benefici vi danno una mano per portare con facilità a buon fine i vostri progetti. È Nettuno invece a rendervi adattabili alle situazioni nuove, specie se siete nati in marzo e siete liberi professionisti.