Oroscopo del 1 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 1 ottobre.

Iniziate il mese di ottobre con forza di slancio tipica dell’Ariete. Dichiaratevi alla persona che vi fa battere il cuore, scommettendo sulla forza delle azioni contro corrente cui spesso vi affidate: da spirito ardimentoso quale il vostro segno, l’Ariete, è. Seguite il canto di Arisa, appartenente al Leone, simile all’Ariete, entrambi segni entrambi di Fuoco e ascoltate, seguendone i consigli, della stupenda “Controvento”, pubblicata nel cd “Se vedo te”, del 2014. Il Sole, il vostro paladino per esaltazione, vi dota di carisma e possenti capacità interpretative.

Scena astrologica che apre il mese di ottobre abbastanza positivamente avendo dalla vostra parte sia la Luna che Nettuno a spalleggiarvi. Come dice Marco Mengoni, nato nel segno amico di Terra del Capricorno, per voi “adesso il cielo è più leggero” sia che abbiate rapporti di lungo corso o legami occasionali o da poco iniziati. Manifesterete tutta la forza del vostro slancio passionale, della forza dei sentimenti autentici, proprio come suggerisce il cantante in “Io ti aspetto”. Il vostro è uno dei segni più predisposti all’esecuzione e all’interpretazione canora. Chi voglia abbracciare questo tipo di professione, gode, più di altri segni, del favore degli astri.

La Luna è ospitata nell’amico Ariete e vi consente di vivere nel pieno della vostra dimensione gemellina, quella tipicamente estrosa, libera, anticonvenzionale. Proprio come dice il profondamente in sintonia col vostro segno Vasco Rossi, appartenente al segno dell’Aquario assai affine all’Aria dei Gemelli, in “Come stai”: “Ti distingui dal luogo comune, ti piace vivere come vuoi, e vuoi rispondere solo a te”. Con tipica fantasia vi accostate all’esecuzione canora e vi caratterizzate per la diversità che sapete infondere in ogni performance. Il vostro è un segno governato da Mercurio dunque per la professione di cantante (e meglio ancora di cantautore) siete super favoriti.

Qualche contrarietà astrale passeggera fa cominciare un po’ in sordina il mese di ottobre, periodo che riserverà, nella sua seconda metà, sorprese entusiasmanti, specie se siete nati in luglio. Per il momento sappiate pazientare. Proprio come dice un rappresentante dell’elemento acquatico cui voi Cancro appartenete, il Pesci Luciano Ligabue, per voi “C’è un treno che non ferma mai, non cambia mai, non smette mai. È un treno che non è mai stato una volta in orario. Tutte queste vite qui!”. Se decidete di abbracciare la professione di cantante, potete contare su uno straordinario talento artistico, da mettere in campo con discreto successo specie se siete nati dal 9 al 20 di luglio.

Venere è splendente sempre nel vostro segno e gratifica i nati nella terza decade. Alcune ansie o insicurezze affettive, però se avete una relazione consolidata, vi possono ancora caratterizzare, ma si tratta giusto di un ultimo colpo di coda. Se avete abbracciato la professione di cantante esibite tutta la fiamma esplosiva quella tipica del Leone appartenente ai segni di Fuoco. Un esempio di artista imbattibile di un segno infuocato come il vostro, l’Ariete alleato del Leone, è Fiorella Mannoia. Con la sua “Che sia benedetta” dall’album “Combattente”, che, ha dato prova di doti di solare coinvolgimento emotivo.

Iniziate il mese di ottobre in modo abbastanza sereno. Quadro sentimentale particolarmente intenso, specie se siete nati dal 25 di agosto al 2 di settembre. Non vi ponete dubbi e seguite idealmente i suggerimenti della grandiosa Loredana Bertè, Vergine indomita e battagliera, favorita dall’ascendente Leone e dalla Luna nel Capricorno, nella sua celeberrima “Questa sera non ti dico no!”. Se scegliete di seguire una carriera canora e musicale difficilmente fallite il bersaglio la vostra solida autodisciplina, il ritmo di lavoro che vi imponete sapranno portarvi, nella maggioranza dei casi, in alto e sul podio di sicuri successi.

Esordio del mese d’ottobre molto frizzante per voi con Venere in angolo decisamente armonico nel segno amico del Leone. Plutone è in angolo tecnicamente sfavorevole e può provocare qualche lieve disturbo nella comunicazione. Tuttavia la vostra voglia di scommettere, anche in campo amatorio non si ferma, non vi blocca. Come canta Francesco Renga, appartenente all’elemento Aria (è un Gemelli affine alla Bilancia), in “Vivendo adesso”: “Amami ora come mai, tanto non lo dirai, è un segreto tra di noi, tu ed io soltanto”. Dotati di straordinario talento interpretativo, potete abbracciare la professione di cantante o di autore con notevole successo.

Urano nel segno tecnicamente ostile per voi del Toro può darvi qualche lieve nervosismo passeggero in famiglia, ma non intralcia il clima positivo di questa giornata, che inaugura il secondo mese dell’autunno. Solo voi sapete come prendere il vostro o la vostra dolce metà colmando di emozioni il suo mondo. Appartiene al segno d’Acqua del Cancro, come lo Scorpione, Federico Zampaglione e ne “La descrizione di un attimo” vi suggerisce che: “le convinzioni cambiano e crolla la fortezza del mio debole per te … e, come sempre sei, un’emozione fortissima”. E questo diventerà oggi il vostro slogan in amore. La signoria ideale di Plutone e Marte, presenti nel vostro segno, pianeti, massimi coefficienti di espressione creativa e grintosa, vi donano grandi capacità di esibizione in ambito canoro, nel caso decidiate di diventare cantanti.

Previsione astrale di inizio ottobre gratificata dalla voglia di divertirvi. Qualche piccola baruffa passeggera, se vivete in una coppia stabile, non incrina la serenità dell’unione. Vivete l’amore in spensieratezza come solo voi sapete fare. Ospitando idealmente in posizione il pianeta della voce, il munifico Giove, nel vostro segno, potete contare su un apporto fondamentale per l’esecuzione canora. Ogni performance sarà brillante e avrà il marchio inconfondibile della vostra personalità. E non certo a caso sotto il vostro segno nasce, la mitica “the voice”, Frank Sinatra e l’altrettanto mitica Maria Callas.

Mercurio gratifica la vostra vita sentimentale e sessuale e questo vale per prima e seconda decade capricornine. Come dice Ermal Meta, rappresentante del Toro, segno fratello dell’elemento Terra cui voi Capricorno appartenete, avrete potenzialità per toccare il cuore di chi più vi piace. Seguite quel che canta l’artista in “Vietato morire”, ricordando “che l’amore non colpisce in faccia mai; figlio mio ricorda, l’uomo che tu diventerai, non sarà mai più grande dell’amore che dai”. La spinta dell’ambizione spiana spesso la strada alla carriera musicale e canora per molti Capricorni, segno molto rappresentato in tanti cantanti famosi di ieri e di oggi, da Dalida a David Bowie, da Annie Lennox a Domenico Modugno.

Il vostro mese di ottobre si apre con una Luna bellissima. Vi pervade un senso di serena accettazione della realtà affettiva, che vi avvicina al temperamento “zen” tipico della cultura orientale. Come recita Alice Visconti, appartenente al segno d’Aria della Bilancia, fratello dell’Aquario nella stupenda “Eri con me” estratta dall’album Samsara, siete coscienti che in amore, “Ciò che deve accadere accadrà, qualunque cosa noi facciamo per evitarla; - ciò che deve accadere accadrà, perché è già accaduto”. Se decidete di diventare cantanti, combinate il talento con il desiderio di improvvisare, che vi elegge a interpreti unici e versatili in ogni brano vi dilettiate.

Vi preparate con questa giornata di inizio mese a un periodo che si avvia a diventare glorioso. Come canta Raphael Gualazzi, Scorpione appartenente all’elemento Acqua, ne “L’estate di John Wayne”: “Torneranno i figli delle stelle, non scoppieranno guerre, le facce un po’ annoiate su riviste patinate, ed anche John Travolta per ballare con voi”. È la vostra grinta a venir fuori in modo potente, se decidete di diventare cantanti. Vi fate riconoscere per l’intensità dell’esecuzione, la sempre innovativa tecnica, la capacità di immettere il giusto tocco di fantasia. Giove, pianeta della voce consente a tanti cantanti dei Pesci di essere sulla cresta dell’onda, come il bravo Tiziano Ferro.