Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 ottobre.

Esuberanti in tutto, lo siete anche nei sentimenti, che vivete con grande intensità e un pizzico di magnificenza. Sono i nati nella terza decade a godere del felice transito di Marte che riapre la possibilità di nuovi incontri, colpi di fulmine specie se siete single. Può essere che la prima parte della giornata lavorativa sia in salita, ma recupererete molto rapidamente a partire dalle prime ore del pomeriggio, con la Luna molto positiva nel vostro segno.

Mercurio e Venere in angolo dissonante vi rendono ora apparentemente indifferenti ai richiami del cuore. Le vostre storie di coppia si distinguono per la capacità di durare nel tempo. Non chiedete troppo per il momento e tenete un buon comportamento nello svolgimento dei vostri compiti. Tra qualche mesetto vedrete che tutto quello per cui avrete faticato vi ritornerà con gli interessi.

È un nuovo giorno che prosegue una settimana interessante sotto tutti i punti di vista. I Gemelli fanno l’amore giocando, oppure, desiderano scommettere, azzardare, insomma vivono le passioni divertendosi, mischiando le carte, preferibilmente rischiando. Vi attivate in ufficio un po' demotivati: i colleghi non vi aiutano a riprendere la consueta attività seguendo l’abituale ritmo, ma voi oggi non demorderete.

Se l’amore si rivela difficile o tormentato, il vostro sentimento si espande fino a raggiungere, ai vostri occhi, le dimensioni di un dramma epico- romantico (cosa che non vi dispiace). È comunque questa una giornata movimentata per tutte le persone del segno che siano in coppia o in cerca ancora del grande amore. Un intuito prodigioso vi aiuta a evitare un impegno particolarmente gravoso in ufficio. Userete escamotage geniali per non farvi incastrare in compiti troppo stressanti.

Siamo in presenza di un segno passionale ma semplice e spontaneo, diremmo un po’ bambino, quindi i sentimenti devono sembrargli sempre vivi e vegeti come il primo giorno per valere la pena, per lui o per lei, di esserci. Giornata in cui avvertite piccoli mutamenti negli amori vecchi e nuovi, specie per chi nasce dal 2 all’8 agosto, che vedrà il transito di Mercurio in aspetto negativo. Questa sollecitazione astrologica provocherà un’esigenza di rapporti seri, da vivere giorno per giorno e, contemporaneamente, determinerà la fine di illusioni amorose precedenti o l’abbandono di avventure sentimentali senza una vera meta. Nuovo giorno in cui affrontate alcuni nervosismi che vi condizioneranno di più nella seconda parte della giornata.

Si dipinge un orizzonte ampio e luminoso per un segno come il vostro tra i più desiderosi di serenità dell’intero arco zodiacale, segno che ritiene l’amore sia un nutrimento indispensabile nell’esistenza, privilegiando la solidità degli affetti veri sulle passioni effimere. Continuate la vostra abituale attività di ufficio con la buona volontà che vi caratterizza. Capaci di infondere energia anche agli altri colleghi più svogliati, vi muoverete come veri treni specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 12 e il 19 settembre.

Amore come complemento indispensabile per l’Io, amore come ossigeno per l’anima: ecco come intendete i sentimenti. Nei single si annuncia un’aria di vivacità e di spensieratezza, con nuovi contatti che facilmente si possono creare, anche se rimane esclusa, da questo clima, la stabilità e la costruzione solida di un rapporto. Una Venere in angolo favorevole vi consente di aggiustare con grinta e forza d’animo alcune questioni lasciate in sospeso in ufficio nei giorni scorsi.

La razionalità in campo amoroso che ostentate non inganni: il vostro è un segno che difficilmente resiste alle tentazioni. Più attratti dall’eros che dal sentimento, siete comunque pur sempre un segno “intellettuale” e vi occorre anche un’intesa mentale per dirvi veramente innamorati. La prima parte della giornata presenta un po’ di apatia, che scompare poi del tutto durante la serata con un recupero completo di armonia con la persona amata. Un po’ di confusione in ufficio non intralcia la perfetta esecuzione dei vostri compiti, specie se siete nati in ottobre. Una discussione con un collega vi serve a comprendere alcuni nuovi equilibri che si stanno creando nell’ambiente professionale.

Cielo astrale che segue la scia della giornata precedente e si presenta in linea di massima positivo o almeno non stressante. I nati tra il 16 e il 20 di dicembre vivono quel clima di rinnovamento, quel bisogno di realizzazione pratica che voi adorate. I più fortunati saranno invece i nati in novembre, liberi di vivere la loro natura passionale in spensieratezza. Vivete la dimensione professionale in ufficio col sorriso sulla bocca, mostrandovi generosi e aperti con i vostri colleghi, alcuni dei quali incontreranno difficoltà.

Giudicati moderati e analitici, i Capricornini dimostrano la stessa compostezza negli affetti, amando in maniera controllata, poco espansiva, spesso priva di manifestazioni esteriori. Una prima parte della giornata con la persona amata è seguita da una seconda metà a partire dalla serata più complicata. L’impegno e la dura disciplina non vi mancano e oggi saprete darci dentro, da infaticabile segno di Terra quale siete. Non darete retta più di tanto a chiacchiere di poco conto sul finire della giornata in ufficio.

Versatili, eccentrici, trasgressivi, nella vostra personalità complessiva, voi Aquari dimostrate le stesse attitudini anche in amore, dove mettete in campo tutta la vostra inventiva, la voglia di stupire, ma anche la comprensione per il (o la) partner. Non vi manca quel tocco di poesia con cui riuscite a rendere il rapporto davvero unico. Riuscite a mettere in rilievo la competenza, il talento, la capacità accumulata nel tempo. Marte benevolo vi aiuta a procedere spediti, riuscendo nella vostra professione a ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo possibile.

Sentimentali come pochi altri segni, amate esaltare la vostra natura romantica e ipersensibile. Vi aspetta qualche giorno ancora difficile o incerto, in cui incontrate prove, sulla strada dei sentimenti. I valori del Capricorno, segno del lavoro, vi danno la grinta e l’energia vitale per farvi riprendere la vostra abituale attività con energia e pure un discreto entusiasmo, specie se siete nati in marzo.