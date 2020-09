Oroscopo di oggi 23 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 settembre.

Una bella squadra planetaria gioca una partita avvincente che vi condurrà alla vittoria. Marte, Nettuno e Urano vi promettono successi in società e nel campo delle avventure amorose. Tenete per il momento nel cassetto i vostri progetti futuri, sia lavorativi che di vita. Il vostro spirito indomito, ma razionale, vi permette di ripensarli e di riformularli con più coerenza, prendendovi i tempi giusti e rimanendo con i piedi per terra. La Luna di nuovo sorridente in Sagittario vi promette tenerezze col partner se siete in una relazione di lungo corso e se appartenete alla seconda decade. Se siete single e appartenete alla terza decade, basterà provare a cambiare le comitive e mettervi in gioco, frequentando altri contatti. Non prestate attenzione a qualche pettegolezzo che oggi può circolare in ufficio. Si tratta di chiacchiere passeggere di nessuna importanza.

Cielo sereno variabile. Venere contraria nel Leone fa insorgere qualche lieve stanchezza nel gestire i rapporti familiari e affettivi. Urano, Nettuno e Plutone restano invece favorevoli e contribuiscono a rafforzare le sicurezze economiche, aumentando le soddisfazioni che arrivano dalla propria professione. Con un'analisi lucida delle situazioni non vi mancheranno tempismo e capacità di osare: riuscirete così dove altri hanno fallito. Una Venere ballerina quest’oggi non vi permette di organizzare le vostre serate con il partner con quella precisione e meticolosità che mettete in ogni cosa. Plutone amico regala però la sintonia dei sensi e una rara comunicazione intellettuale. Marte vi favorisce se cercate fugaci divertimenti o soddisfacenti evasioni. Se siete in coppia, invece, Urano vi vorrà più convincenti nell'espressione dei vostri sentimenti, specie se siete nati in aprile. Venere contraria può determinare un’aria di smobilitazione in ufficio che vi rende svogliati e poco efficienti.

Profilo planetario con favori celesti per voi cospicui: si prepara una giornata di serenità, con varie sorprese. Venere contribuisce a rendere il cammino agile e spedito in diversi campi. Riuscite a divertirvi guardando il tutto dall'alto di una certa filosofia. Questioni familiari e di carattere economico, individuabili nella dissonanza di Luna e Nettuno per la seconda e terza decade, vi pongono nel ruolo di arbitri o nella condizione di mettere in moto le vostre arti diplomatiche. Per quanto concerne il benessere c’è aria di apatia rispetto all'attività fisica, forse perché la bella stagione si sta allontanando. I piaceri dell'intelletto vi soddisfano di più, ora. Letture di romanzi e di saggi fanno al caso vostro. Il vostro fascino sale alle stelle con un bel duo Sole - Mercurio che vi sorride. Sarete favoriti nei flirt e nella capacità di raggiungere una bella intesa mentale col partner se siete in un rapporto fisso. Sul lavoro, se siete nati nella seconda e terza decade è opportuno non esprimere le vostre opinioni o i giudizi su alcune persone, specie con i superiori.

Scena dei transiti lievemente faticosa in cui qualche pianeta rapido cambia posizione favorevolmente e qualche altro aumenta il suo contrasto, premendo negativamente sul vostro segno. Potrete così notare in voi un non completo equilibrio tra la vitalità attiva e la componente del benessere interiore. Fate attenzione a mantenere la calma in famiglia, specie se siete genitori, oppure se vivete in casa come figli. Per fortuna c’è Urano ad assistervi smussando le situazioni più spigolose, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 27 al 30 giugno. Non chiedete al vostro amore più di quello che può darvi, specie se avete da poco iniziato una storia sentimentale. Giove, Marte, Plutone e Saturno contrastanti vi invitano a non fare passi più lunghi delle vostre gambe. Con Nettuno benefico per il vostro segno e Saturno in angolo disarmonico dal segno del Capricorno, c'è aria e necessità di cambiamento nel vostro lavoro, specie se siete nati nella terza decade, ma, per ora, tutto è bloccato. Sappiate pazientare: il momento opportuno sta per arrivare.

Cominciate questa giornata di fine settembre con i pieni favori della Luna in Sagittario che vi apre a felici intuizioni, provvidenziali nel risolvere le incombenze quotidiane. Il Sole e Mercurio appaiono per voi favorevoli dal segno della Bilancia, settore dello Zodiaco preposto agli scambi sociali, e vi aprono a felici accordi nei rapporti interpersonali, dove potreste manifestare disinvoltura e una buona elasticità mentale. Ritrovate equilibrio e calda umanità, specie nel settore familiare, che richiede delicatezza e un pizzico di adattabilità al compresso. Il vostro nume tutelare, il Sole, specie se siete nati nella prima decade, vi rende curiosi, mentalmente aperti. I pianeti progettano di farvi arrivare in alto nella scala del successo professionale, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di agosto. Starà a voi riuscire a mettercela tutta, a mostrare dedizione e impegno, senza farvi frastornare dalle vostre impennate di emotività e di impulsività.

Diversi pianeti vi guardano con favore. Un clima di pace concilia la vostra tipica tendenza alla quiete e alla gioia di poter fare, produrre, lavorare. Anche Mercurio completamente a proprio agio dal segno della Bilancia è un vostro alleato e vi promette un'ottima intesa con l'ambiente familiare e soddisfazioni nella vostra attività concreta. La vostra salute si presenta in ottimo stato e potrete esibire un fisico in perfetta forma anche nell’imminenza della stagione autunnale. Venere nel buon vicino Leone, sempre in ottimo aspetto, vi gratifica sentimentalmente. Anche quest’oggi potrete trascorrere momenti di vera magia con il vostro amore. Conquiste per i single, specie se nascono nella prima decade. Forse non diventerete milionari, ma Plutone, dio delle ricchezze sotterranee, specie se siete nati in settembre, ha in serbo per voi introiti provenienti dalla vostra attività.

Questa giornata di fine mese inizia col favore di Venere che vi trova sereni e concilianti. Tuttavia, Marte, Giove, Plutone, Saturno premendo su terza e seconda decade, con qualche seccatura di troppo. Forse avete trascurato famiglia, figli, amici: dovrete trovare il tempo per rimediare a qualche manchevolezza. Mercurio costituirà per voi un faro di saggezza, che vi sorreggerà per concretezza ed equilibrio. Baciati da Venere, signora del vostro segno, vi gustate esaltanti momenti di unione col partner. Se siete single non vi fate sfuggire possibili corteggiatori di cui adesso non vi state accorgendo. La Luna in serata molto positiva nel Sagittario vi infonde senso dell’avventura spigliata e una libertà di iniziativa e di conquista. Serietà, competenza, a volte anche un po' di spirito di sacrificio, vi stanno spianando la strada di consistenti successi professionali. Con Mercurio al vostro fianco, se appartenete alla seconda decade, ogni mossa che fate è indovinata.

L'orizzonte è nitido, illuminato da un vigoroso Plutone, che vi guarda benevolo. Saldezza di nervi, presenza di spirito e voglia di sorridere non mancano. Anche Mercurio, altro vostro astro guida, vi è amico, quindi quasi nessuno è in grado di ingannarvi, specie se siete nati nella terza decade. Viene però fuori anche il vostro carattere un po' pungente: fate attenzione a non esprimere, sia pure con il brillante senso dell'umorismo che vi contraddistingue, tutto quello che pensate. Una salute ottimale e un felice stato del tono e dell'umore vi permettono di dedicarvi alle vostre passioni con animo aperto. Le prospettive sono ottime, sia per l'attività fisica che per quella intellettuale. Il lato sentimentale dell'amore può prendere il sopravvento su quello passionale. Cercate di sintonizzare le vostre esigenze con quelle della vostra dolce metà. Non vi sarà difficile soprattutto se siete nati in novembre. Sul lavoro siete vere e proprie macchine di efficienza e di attivismo e riuscite, spesso con facilità, dove altri hanno fallito, specie se appartenete alla seconda e alla terza decade.

Esordio di una giornata vivace e positiva che dà inizio a una fase astrologica tra le più fortunate dell’anno: oggi godrete dei favori incondizionati della Luna, che innalzerà notevolmente il livello della vostra intelligenza. Un'intuizione fulminea non sarà in contraddizione con una capacità di razionalizzare ogni cosa. Dall'ambito quotidiano a quello sociale sarete vigili, attenti, nulla sfuggirà al vostro controllo, specie se appartenete alla seconda e terza decade. Mercurio è il regolatore del vostro spirito brillante, socievole e mondano, mai come in questo periodo così effervescente: spirito che riuscirete a trasmettere anche alla vostra dolce metà. Luna Sagittario e Venere Leone vi rendono irresistibili, sia che se siate single o in coppia. Un team di pianeti facilita la vostra attività rendendovi abili programmatori dei passi che farete in futuro. Giove vi guarda benevolo, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade.

La configurazione planetaria odierna fa risaltare la vostra preziosa razionalità e la forza interiore di cui siete dotati. Urano in ottimo aspetto dal segno del Toro stimola infatti una lucida visione della realtà, guardata con occhi disincantati. Valutare i pro e i contro di ogni situazione si rivelerà fondamentale per inquadrare mete ideali da raggiungere. Mercurio contrario per la terza decade pone saggi stop ad alcune vostre iniziative che restano al momento congelate. Giove, se appartenete alla seconda decade, vi dà pieno vigore, e se volete mettere in moto i muscoli, sarete tonici e scattanti. Ritrovate piena sintonia con la persona che avete accanto, grazie a interessi culturali e intellettuali comuni, dopo un momento un po’ sottotono. Eros che vola con Giove, Nettuno e Plutone al vostro fianco, specie se siete nati nella seconda decade. C’è parecchio da faticare oggi in ufficio, ma pazientate un poco, tra qualche giorno la Luna positiva vi porterà la giusta nota di spensieratezza pur nell’operosità.

La nuova giornata vi trova radiosi e al massimo della vostra simpatia. Sono Luna e Marte a rendervi bendisposti, anzi coinvolgenti, verso le nuove amicizie, e protettivi con quelle di lungo corso. Solo se siete nati nella prima decade potreste risentire ancora dei colpi di coda della negatività di Urano e apparire un po' più nervosi e poco flessibili nei rapporti. Niente di grave ad ogni modo, sarà il vostro temperamento adattabile a fornirvi la giusta chiave per ritornare ad essere elastici e briosi. A dare un'ottima salute al vostro rapporto di coppia c'è il Sole, cui si aggiunge un intellettuale Mercurio, che vi fa rivolgere, con la vostra dolce metà, verso interessi culturali. Vi attivate in nuove realtà lavorative, specie se avete abbracciato la libera professione e siete sempre in cerca di stimoli, di interessi e di innovazioni. Nettuno, pianeta principe dell’estro, favorisce i mutamenti coraggiosi, specie se appartenete alla seconda decade.

Momento decisamente favorevole. Le vostre personali vocazioni e inclinazioni sono in pieno sviluppo: siete in un momento propizio per tirar fuori i vostri talenti, specie se appartenete alla pescina seconda decade. Il vostro stato di salute si misura dal benessere emotivo, garantito da ottimi passaggi planetari. Non dimenticate di fare molto moto per dare tono ai muscoli. In pole position l'amore, parte dell'esistenza per voi essenziale. Potrete, grazie a Giove, riuscire a gettare le basi di un rapporto solido e sentimentalmente appagante. Non solo: stupirete il partner con uno stile brillante e disinvolto, sarete calorosi e capaci di prendere iniziative, come di solito non fate, e il legame se ne avvantaggerà e si rafforzerà. I single vivono una fase di interessi variegati. Sul lavoro riuscirete a imporvi con determinazione, ma sempre usando la vostra gentilezza con un collega che tenta di scaricare su di voi impegni di lavoro che non vi competono.