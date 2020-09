Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 settembre.

Venere nel passionale Leone vi aiuta a entrare in sintonia con la persona amata, che in questo momento potrebbe attraversare una fase di incertezza. Sensibilità e empatia fanno buon gioco e tutelano la salute del rapporto. I single si scatenano in conquiste gratificanti per l’Io. State giocando una partita rischiosa in ufficio, ma le difficoltà in questo periodo vi stimolano, specie se avete un obiettivo di lungo periodo da realizzare.

Una fase astrale per voi negativa si sta rapidamente allontanando. Plutone, forza astrale dell’intesa dei sensi è in pole position sul vostro cielo. I successi amatori sono scontati, ma possono non prevedere tenerezze e poesia. Venere vi nega questa componente dell’affettività. Infaticabili come nessun altro segno, riuscite a risolvere una questione tecnica, guadagnandovi la stima dei colleghi e capi con cui avete a che fare in ufficio. Urano signore della tecnologia spiana i vostri passi.

Venere, sempre in buon aspetto dal segno vostro amico del Leone, vi vuole comunicativi e in piena sintonia con l'ambiente dei familiari e degli amici. Oggi non vedete l'ora di spendere il più tempo possibile con la persona amata. Cenette romantiche e silenzi complici di fronte al chiaro di luna, se la stagione lo permette, saranno gli ingredienti per vivere i vostri incontri memorabili. Il vostro capo fa la voce grossa? Fate voi a questo punto buon viso a cattivo gioco e non vi curate di questo suo atteggiamento.

Avvicinatevi con la vostra delicatezza di tocco alla persona che avete accanto, senza farvi scoraggiare dai suoi silenzi. Oggi c’è la necessità di recuperare il vostro rapporto con una comunicazione non verbale, specie se festeggiate il vostro compleanno dall’11 al 16 di luglio. Da un punto di vista economico dovete in questa giornata essere più prudenti nelle spese: rischiate di andare fuori dal vostro budget.

Quadro dei transiti molto bello con Venere in congiunzione che vi infonde lungimiranza. Viaggiate davvero sulla stessa lunghezza d’onda con la persona che adesso a voi si accompagna! Tenetevela ben stretta, specie se appartenete alla prima decade leonina! I vostri alleati nell'attività professionale sono Sole e Mercurio che vi spianano la strada per gli avanzamenti di carriera che avete a lungo accarezzato, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 29 luglio al 4 agosto.

Una magica intesa con la vostra dolce metà vi è assicurata dalla Luna e Giove in Capricorno, specie se siete nati nella seconda decade. Per i single notti bollenti di eros e passione mai da voi sperimentate. Urano vi fa variare i contenuti dell’attività lavorativa. Il tocco creativo che imprimete, anche per i lavori semplici, è alla base della soddisfazione professionale ottenuta. Aspettate riconoscimenti di carattere economico che confermino il vostro impegno e la dedizione al lavoro.

Riuscite a trovare la soluzione a un problema che preoccupava la vostra dolce metà e, come sempre, avrete l’occasione di stupirla e sorprenderla, comunicandole tutto il vostro amore. In serata vi attende un’intesa erotica perfetta. Effimere ma gratificanti avventure per tutti i single. Maneggiate con cura i rapporti con i superiori: Saturno li potrebbe rendere spigolosi o difficili, specie se siete nati nella terza decade.

Vola l'intesa sentimentale con un passaggio di Nettuno, manco a dirlo, portentoso, che vi bacia, con i suoi favori se appartenete alla seconda e terza decade. Se chiudete un importante ciclo dell’attività professionale, le stelle vi invitano a controllare che tutto sia in ordine e in regola. Saturno se siete nati nella terza decade vi dona i mezzi per mettere ogni cosa al proprio posto.

Una stupenda Venere è in felicissimo aspetto dal segno di Fuoco, come il Sagittario, del Leone. La stabilità affettiva è assicurata per voi da Venere e Saturno, specie se appartenete alla terza decade del vostro segno. Il Sole vi aiuta ad essere seri e concentrati nel vostro lavoro e a proiettarvi, con pazienza, verso mete ambiziose, specie se festeggiate il vostro compleanno nel mese di novembre.

Scena astrale che mostra momenti positivi insieme alla necessità di piccole prove da superare dovute a Mercurio e Marte oggi per voi contrari. Vi date, nel rapporto di coppia esibendo la vostra fedeltà, che è davvero a prova di bomba, combinata con la dedizione completa verso il vostro amore. La vostra voglia di lavorare, produrre, guadagnare, è veramente al massimo, mettendo in risalto la natura dinamica e concreta che il vostro segno operoso possiede.

Firmamento odierno che vi dà la possibilità di vivere in santa pace e senza grandi scosse. Non vi tirate indietro di fronte a un corteggiamento fitto e serrato che vi sta piacevolmente stupendo. Se siete single e nati in gennaio esiste la possibilità che una blanda amicizia si tramuti in un legame durevole. Giove vi fa raccogliere i frutti economici e morali, del vostro rendimento in campo lavorativo.

Se siete single notate che il vostro fascino sta aumentando: raccogliete sorrisi e sguardi con più disinvoltura e vi sorprendete di scoprire di avere una grande facilità ad affascinare. Non date peso a pettegolezzi che circolano oggi in ufficio e continuate a svolgere con senso del dovere la vostra attività. La vostra sobrietà è il fiore all’occhiello nell’ambiente di lavoro.