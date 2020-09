Oroscopo di oggi 19 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 settembre.

Pronti e direttivi, riuscite a gestire, con il vostro piglio, ogni incombenza quotidiana. In famiglia siete sensibili, attenti per un problema di un componente. Recuperate sintonia a tutti i livelli con la persona amata con cui di recente avete percepito un’aria di stanchezza. Se pure oggi dovete lavorare, Saturno e Plutone dissonanti vi possono rendere poco flessibili con qualche collega. Cercate di non urtare la sensibilità di chi vi è vicino e preferite tacere anziché esprimere le vostre opinioni come vorreste.

Non date peso a polemiche sterili che possono sorgere qua e là e che avranno solo l'effetto di indispettirvi. Risentite di un momento di stanchezza nel vostro ménage di coppia, ma non ve ne fate un cruccio. Saturno vi invia i suoi benefici consigli di equilibrio e riannoda l'intesa amorosa con maggior vigore, specie se siete nati nella terza decade. Organizzate la vostra attività lavorativa nel modo più efficiente, fluido e rapido possibile, risparmiandovi sforzi supplementari che vi stancano.

Superate ogni imprevisto con brillanti colpi di genio. Se siete nati nella seconda decade gemellina potete avvertire ancora un poco di stanchezza dovuta al peso degli impegni giornalieri. Nutrite il sentimento d'amore con l'ascolto paziente e la comprensione garbata delle esigenze del (o della vostra) partner. Ventaglio di possibilità che si aprono se siete single: dovete solo avere l’iniziativa di accoglierle. C'è una possibile fase di rotazione delle cariche e dei ruoli al lavoro, in special modo se siete nati nella prima decade. Preparatevi a significativi cambiamenti di rotta professionali.

Potrete assistere a un lieve calo di vitalità e all'insorgere di stanchezze preautunnali. Venere vi colpisce al cuore e espande la vostra naturale tendenza al romanticismo. L'avvicinamento al partner avviene in modo dolce, partecipe e naturale. Se siete single, poi arrivano strepitosi colpi di fulmine che vi stupiscono, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 29 di giugno al 9 di luglio. Urano in buon aspetto vi riserva inaspettate gratificazioni economiche se appartenete alla prima decade. E il Sole in contemporaneo ottimo aspetto, promette balzi in avanti sorprendenti nella carriera, specie se siete nati nella terza decade.

Batte forte il cuore tanto dei single, quanto di chi può contare su una relazione stabile. Una configurazione esplosiva per la terza decade accende la passione e, nei più giovani, colora di romanticismo gli incontri. Sappiate approfittarne se intendete vivere emozioni forti e seguire il richiamo degli impulsi del vostro animo. Un clima di nervosismo nell'ambiente lavorativo può essere creato dalla negatività di Urano, se anche oggi che è sabato lavorate. È opportuno non accanirsi nel sostenere posizioni troppo radicali: potreste indispettire qualcuno.

Non fate fatica a star bene assieme ad amici e parenti, anzi, trovate i tempi migliori da dedicare agli uni e agli altri. Venere, Giove e Plutone vi garantiscono un appeal sessuale che stupisce prima di tutto voi stessi ed è di tutto rispetto, specie se siete nati nel lungo arco compreso tra il 28 agosto e il 13 settembre. Sta solo a voi saperlo gestire e indirizzare con la vostra dolce metà questo appeal, o, se siete single, con il partner (o la partner) occasionali. Nettuno contrario può determinare un’aria di smobilitazione in ufficio oggi, atmosfera che vi rende svogliati e poco efficienti. Pazientate un poco, Venere e Luna in serata vi porteranno la giusta nota di spensieratezza.

Continua in linea generale un periodo positivo e questo sabato lo toccherete con mano. Giove e Saturno vi sono ostili in amore se appartenete alla vostra seconda e terza decade. Lasciate un po' da parte alcune incombenze giornaliere e curate di più chi vi è vicino e vi vuole veramente bene. Il vostro astro governatore, Saturno, vi guarda imbronciato. State solo attenti a non esagerare in ambizioni: il pianeta contrario potrebbe riportarvi al punto di partenza, specie se appartenete alla terza decade bilancina.

Un piccolo calo di energie se siete nati nella prima decade non vi deve inquietare più di tanto, poiché godete di uno stato di salute invidiabile. Momento intenso nei sentimenti. Potete approfittare della sensibilità attenta che possedete per indovinare e scoprire ogni desiderio nascosto della vostra dolce metà. Le mosse che avete compiuto sono state ben ponderate e indirizzate: ora vi tornano i buoni effetti di quelle decisioni razionali che avete preso nei giorni scorsi.

Gli affetti stabili sono la vostra vera medicina. Aprite il vostro cuore a chi vi vuole veramente bene. Anche Mercurio è bello per voi e aumenta vitalità, fascino e bellezza: tutti da esibire soprattutto se siete single e appartenete lla seconda decade. Non vi pentite se accetterete di stare un po' più a lungo in ufficio per consolidare e verificare alcuni recenti affari.

Anche se è sabato, i pensieri di costruire e programmare il vostro futuro non vi abbandonano. Sia che siate in coppia sia che siate felicemente single, potete assaporare i benefici di un'intesa erotica piena, soddisfacente e coinvolgente. Sappiate saltare sul treno di opportunità concrete, che passa una sola volta nella vita. Avete lavorato tanto di recente e dovete un attimo staccare. Sentite arrivare un po' di stanchezza per cui avete bisogno di riprendervi coltivando quel silenzio e quella solitudine che tanto vi contraddistinguono.

Respirate un clima di spensieratezza e anche se non tutto va proprio a gonfie vele, è l'atteggiamento mentale che possedete a farvi stare meglio del solito. La giornata può iniziare con qualche piccola incomprensione con la vostra dolce metà. Non vi date pensiero. Da oggi, fidatevi, riprenderà una perfetta intesa sotto tutti i punti di vista. La capacità di creare un clima di cordialità nell'ambiente dove lavorate è il vostro talento più autentico; lo dimostrate ancora una volta oggi.

Rigeneratevi magari alla frescura della campagna o nell'allegria di eventi di inizio autunno sempre molto presenti nel territorio italiano dei borghi e dei paesi. Potete approfittare di questa giornata sì per vivere momenti di speciale romanticismo e sintonia con il vostro partner. È l'ora di comunicare a chi volete veramente bene i vostri progetti di coppia futuri. Alcuni incontri imprevisti nei cuori solitari aiutano a ravvivare e spezzare la monotonia nel loro cielo. La chiusura della settimana appare in attivo e, pur con alcune incertezze dovute a qualche pianeta contrario oggi, potete dirvi soddisfatti. Se siete liberi professionisti, incasserete consistenti risultati che vi riempiranno di soddisfazione.