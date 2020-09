Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 settembre.

Dimostrate di essere uno dei segni più capaci di amare dello Zodiaco, grazie alle buone combinazioni planetarie che il cielo in questo momento vi offre. Esprimete non solo eros, ma anche tanto sentimento. La vostra competenza e professionalità se lavorate anche oggi sono messe in luce dai transiti planetari. Sarete particolarmente apprezzati e, specie se avete scelto di abbracciare la libera professione, potrete cogliere una occasione unica, irripetibile nella vostra carriera.

Si innalzano umorismo e voglia di giocare per tutte e tre le decadi del vostro segno in questa giornata di domenica. Insieme alla vostra dolce metà organizzate momenti di svago con amici di vecchia data e vi ritemprate nella gioia della stagione a voi più fresca e congeniale. In una gita fuori porta, gli astri vi fanno sperimentare una perfetta contentezza con la persona che avete accanto, in special modo se siete nati dal 5 al 13 di maggio. Se lavorate anche oggi che è domenica, Plutone e Giove vi mettono in mano le carte giuste per farvi valere. Se siete liberi professionisti, vedrete aumentare il consenso che arriva dall’ambiente sul vostro operato e gli affari andare davvero a gonfie vele.

La vostra notevole concretezza e il vostro tipico carattere decisionista trovano sfogo nella risoluzione di problemi familiari. Marte è oggi nel segno vostro amico fidato dell’Ariete, dunque vi porta a vivere il rapporto di coppia come autentico trasporto sessuale e non troppo coinvolgimento emotivo, specie se appartenete alla gemellina terza decade. Ascoltate, però, anche chi vi sta accanto: potrebbe risentire facilmente delle vostre assenze, anche se resta in silenzio e non manifesta ciò che sente. Dinamici e iperattivi, così vi vuole pure in questa domenica Mercurio, se svolgete una libera professione. E se qualcuno dei vostri collaboratori o dei capi brontola o, addirittura fa la voce grossa, voi non ve ne curate, preferendo procedere spediti verso i risultati professionali che vi daranno, in prospettiva, belle soddisfazioni, specie se appartenete alla prima decade.

Giove, Plutone e Saturno in aspetto dissonante dal Capricorno, specie se siete nati nella terza e nella seconda decade, non vi aiutano nella comunicazione e nella sintonia amorosa. In questo momento è necessario maneggiare i sentimenti con cura e delicatezza. Il richiamo del desiderio è tuttavia fortissimo e vi avvicina ad avventure erotiche entusiasmanti, specie se appartenete alla cancerina prima e seconda decade. Se siete liberi professionisti, inserite quel tocco di creatività e di estro, che, in campo professionale, vi rendono inconfondibili, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 12 di luglio.

Attenzione a non riversare sugli altri, amici e conoscenti, le vostre inquietudini. Con Venere positiva è il lato sentimentale su quello passionale a prevalere in questa giornata di metà settembre. Sentite il bisogno di coccole e di esclusivismo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 9 agosto. E il vostro partner asseconda le vostre richieste. I single si propongono e non restano delusi. Se lavorate anche oggi che è domenica, Venere è la vostra benefattrice e vi sta spianando la strada per significativi successi professionali, specie se nascete tra il 16 e il 20 agosto.

Continua in questo weekend la negatività di Nettuno a voi tecnicamente ostile, che tende a raffreddare i vostri slanci. Può rendervi un po' nervosi con la vostra dolce metà. Scacciate i cattivi pensieri e cercate di non far pesare i vostri alti e bassi sul clima positivo del vostro rapporto d'amore. Se siete cuori solitari, Plutone vi spinge a provare esperienze nuove. Vi si richiede cautela nelle spese e, se avete in mente investimenti di una certa portata, è opportuno oggi soprassedere e rinviare. Nettuno, dio della liquidità, ricordatevi vi è ostile.

Qualche nube passeggera non incrina il clima di euforia che caratterizza il momento attuale, pur in presenza di varie ostilità celesti che vi obbligano a faticare un attimo. È tutta all'insegna di novità sentimentali questa giornata di domenica per voi. I single vivono un momento di conferme del loro fascino, con sia Mercurio che Venere estremamente benevoli, in congiunzione nel vostro segno e nel segno del Leone e specie se siete nati in settembre. Se lavorate anche oggi, Saturno contrario non vi vede molto attenti nel lavoro, specie se siete nati nella terza decade. Riprendete la concentrazione e la saldezza dei vostri nervi.

È ancora Urano a contrastarvi dal segno del Toro da dove vi provoca qualche nervosismo e tensione. Plutone nel concreto Capricorno lavora per voi aggiustando e migliorando rapporti sentimentali che sembravano difficili o traballanti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 di novembre. Potrete contare su un apporto di realismo che vi aiuta a rinnovare la vita di coppia e vi fa programmare progetti di ampio respiro con la persona che avete ora accanto. Successi strepitosi per tutti gli Scorpioni che sono single. C'è bisogno di un pizzico di fantasia da inserire nella vostra attività abituale e farla scorrere nel migliore dei modi. Questo ingrediente del comportamento umano non vi manca di certo, essendo voi, Scorpioni, uno dei segni più fantasiosi dell’intero Zodiaco.

Chi di voi è nato nelle prime due decadi sagittariane sente arrivare un alleggerimento, ci sono minori contrasti in generale nell'attività quotidiana e una più sentita armonia familiare. Venere vi apre a una ritrovata sintonia con il vostro (o la vostra) partner. Godete di una fase particolarmente felice nei sentimenti. Se anche oggi, che è domenica, lavorate, magari poiché svolgete un’attività di liberi professionisti, concludete con successo un impegno professionale che vi aveva un po' stressato negli ultimi tempi. E sarete pronti a ripartire accettando un nuovo importante progetto che vi verrà affidato.

Dovrete fare maggiore attenzione ai rapporti interpersonali dosando con molta cura le parole e accertandovi sempre di essere capiti nel senso da voi desiderato, specie in famiglia. Eros e sentimento, romanticismo e fiamma della passione: ecco che gli ingredienti ideali per riaccendere o inaugurare un rapporto d'amore, ci sono tutti. Toccherà solo a voi saper individuare l'uomo o la donna giusti! Plutone in congiunzione nel vostro segno e specie se siete nati nella terza decade, vi dona la capacità di individuare chi fa per voi, se siete ancora cuori solitari. Se siete liberi professionisti, imprenditori o esercitate una professione creativa o artistica, accogliete in questa domenica un progetto di lavoro che vi vede coinvolti in prima persona, ma che cela un pizzico di rischio.

Potete aprire il vostro cuore a nuovi amori o a passioni antiche, ma che scoprirete adesso saranno completamente rinnovate. Nettuno e Mercurio combinano una fase sentimentale per voi avvincente e densa di colpi di scena, specie se siete nati nel mese di febbraio. Se lavorate anche oggi che è domenica, avete dato tanto nel lavoro in questi ultimi tempi, grazie al vostro senso di responsabilità e alla dura disciplina. Saturno vi fa raccogliere i risultati del vostro impegno, consegnandovi i frutti economici di un simile sforzo produttivo, specie se appartenete alla aquariana terza decade.

È necessario per voi fare ora molto moto e un po’ di palestra se siete nelle condizioni. Una rara capacità d'intendervi col partner accompagna la vostra domenica. Una bellissima Luna in Scorpione vi regala momenti di intesa particolarmente profondi nel senso di una sintonia mentale con la vostra dolce metà. Il Sole, in angolo astrologico contrario, specie se siete nati tra il 9 e il 15 di marzo, vi pone sfide, ma voi riuscite a superarle con strategie insperate. Saranno Saturno e Urano poi a offrirvi le opportunità per mostrare la vostra abilità, la indiscussa competenza, se anche questa domenica siete al lavoro.