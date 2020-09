Giochi con me? Il lupo, il coniglio, la sua inventrice e la geometria

Un grosso lupo cattivo incontra un cagnolino indifeso. Sono parenti? Amici? Cugini? Una storia da leggere e ascoltare con l'applicazione dedicata. E poi i tuoni, il coniglio e la sua inventrice, un ladro di risate, mostri di geometria, una banda di gatti randagi e tante, tante altre avventure! Buona lettura bambini!

Cane, lupo e cucciolo di Sylvia Vanden Heede ed. Beisler (montaggio clip Antonio Augugliaro) Il libro si può anche ascoltare su cellulare o tablet. Con l'arrivo di Cucciolo nulla è più come prima. Cane è scettico ma il padrone lo convince ad accoglierlo a zampe aperte nella sua cuccia. Lupo invece è il solito opportunista e cerca di addestrarlo a cacciare per lui, senza alcun risultato. Arrabbiato e affamato pensa allora di papparselo... ma non ha fatto i conti con suo cugino Cane!

Il ladro di risate di Alessandra Cattori e Simona Meisser Ed. Gribaudo Età consigliata: da 6 anni Nel paese di Risolandia la gente era sempre contenta, si godeva la vita e nessuno si arrabbiava per le sciocchezze. Un giorno arrivò un famoso ladro, che decise di rubare le risate. Come avrebbe messo in atto il suo piano? Qualcuno sarebbe riuscito a fermarlo?

Federico di Leo Lionni Ed. Babalibri Età consigliata: da 4 anni Lungo il prato dove un tempo pascolavano le mucche, c'era un vecchio muro. Fra le pietre del muro, vicino al granaio, cinque allegri topi di campagna avevano costruito la loro casa.

La cosa più importante di Antonella Abbatiello ed. Fatatrac Età consigliata: da 3 anni Una divertente e sorprendente discussione tra gli abitanti di un bosco su quale sia la caratteristica più importante per un animale. Di pagina in pagina, ognuno esprime un'opinione "imponendo" agli altri la propria particolarità. Una carrellata di divertenti trasformazioni tutte da scoprire nelle doppie pagine che si aprono a sorpresa. Sarà alla fine un gufo a risolvere la questione: l'importanza di ognuno sta proprio nelle differenze che lo rendono unico.

Mostri in geometria di Lorenzo Baglioni Ed Mondadori Età consigliata: da 6 anni L'avresti mai detto che facendo una gara automobilistica si possono imparare gli angoli, che i biscotti possono diventare anche dei saporiti poligoni o che visitando un museo si possono carpire i segreti di rette e semirette? Dal professore di matematica più amato del web, tre storie divertenti per diventare dei veri mostri in geometria!

Favola del castello senza tempo di Gesualdo Bufalino Ed. Bompiani Età consigliata: da 9 anni Dino, durante una passeggiata nei boschi, cattura una bellissima farfalla che porta sul dorso uno strano disegno, simile ad un teschio umano. La farfalla racconta a Dino la sua triste storia e lo convince a partire per una grande impresa che lo porterà fino al Castello Senza Tempo…

Troppo cattivi 4 La notte dei gatti viventi Aaron Blabey Ed. Rizzoli ragazzi Età consigliata: da 6 anni Un'armata di gatti zombi minaccia il pianeta! Che si fa in questi casi? Si scappa? Si strilla? Ce la si fa addosso? No! Niente paura. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo di Mister Wolf e compagni alle prese con i mostri del dottor marmellata!

Quando gli animali non avevano la coda di Elisabetta Civardi Anselmo Roveda Ed. Terre di mezzo Età consigliata: da 3 anni Tanto tempo fa gli animali non avevano la coda. Ma era un bel problema: il cane non poteva fare le feste al suo padrone, la volpe non poteva farsi bella, il cavallo non poteva scacciare le mosche… Così un giorno il leone chiamò a raccolta i suoi sudditi e distribuì code a tutti. I primi ricevettero le code migliori, gli ultimi invece… Un racconto tradizionale reinterpretato in chiave moderna e divertente sull’importanza di ciò che a volte può sembrare un dettaglio.

Questo pazzo pazzo tempo Ed. Usborne Età consigliata: da 8 anni Informativo e affascinante, questo libro spiega in modo semplice e chiaro come si formano alcuni dei fenomeni atmosferici più intensi e spettacolari. Oltre 50 linguette da sollevare per scoprire curiosità e informazioni.

La vita straordinaria di Beatrix Potter (e la storia di Peter Coniglio) di Linda Marshall Ilaria Urbinati Ed. Giralangolo Età consigliata: da 6 anni Al terzo piano di una casa nella città di Londra, una bambina disegnava bozzetti del suo coniglio, Benjamin Bouncer. Disegnava anche rane, salamandre, tartarughe e topi. Il suo nome era Beatrix Potter. Amava la natura e la campagna.