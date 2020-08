Oroscopo di oggi 1 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 1 settembre.

Ogni attività fisica fa al caso vostro: avete solo da scegliere. Nettuno vi rende coscienziosi, attenti al benessere della persona che avete accanto, fermi nel non lasciarvi suggestionare da fugaci quanto poco gratificanti avventure. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 all’11 di aprile, avrete l’occasione di programmare progetti di vita, da matrimoni a convivenze stabili, fino alla possibilità di mettere al mondo un figlio. Per chi è più disimpegnato grande successo nelle avventure. Nel vostro segno splende Plutone: siete uno dei segni dunque meno indifferenti alle questioni finanziarie, anche se spesso potreste mostrare atteggiamenti spreconi, ma solo per ragioni di altruismo e di generosità gratuita.

Una prima giornata di settembre serena è il dono che gli astri oggi vi fanno promettendovi una fase anche di riflessione attenta su tutto ciò che per il futuro avete in progetto di realizzare. È un momento molto bello per la vita di coppia, specie se avete da poco iniziato una relazione. I rapporti più “stagionati” possono risentire invece di lievi forme di stanchezza. Abbiate cura di saper coltivare il sentimento d’amore con tutti gli ingredienti, anche quelli di tipo romantico. Siete uno dei segni più collegati al denaro, la ricchezza, l’attaccamento ai beni visibili: non a caso appartenete all’elemento materialista per eccellenza, la Terra. Quando c’è la necessità date prova, però, di saper vivere e adattarvi al “poco”.

Marte nel segno amico dell’Ariete vi alleggerisce alcune tensioni familiari che si erano rese evidenti nei giorni scorsi e innalza anche il livello del tono e dell’umore. Venere vi aiuta a vivificare il rapporto di coppia, rendendovi più teneri e affettuosi con la persona amata, in particolare se siete nati nella terza decade gemellina. Da bravo segno d’Aria aperto all’immaterialità, siete abbastanza distaccati in fatto di denaro. Proprio per questo, però, dovete fare attenzione a guardare in tasca le risorse che avete e i beni da poter spendere e investire.

Giornata di inizio settembre in cui vi sorregge una bella verve mentale. Nettuno, specie se festeggiate il compleanno dal 9 al 13 di luglio, sta movimentando il mare di emozioni che dentro di voi si presentano con forza. Sia che abbiate un sentimento d’amore corrisposto o anche che viviate una passione da poco cominciata, un desiderio di profonda evoluzione vi attraversa. Non vi date pena per momenti di irrequietudine passeggera e dedicatevi, con la vostra capacità di dare, ai sentimenti che valgano la pena di essere vissuti. Appartenete a uno dei segni disinteressati al denaro anche se la ricchezza materiale vi aiuta a mantenere i vostri amati comodi.

Veri mattatori in famiglia e con il vostro gruppo di amici, riuscite ad alleggerire gli ambienti e le atmosfere più grigie con la vostra spumeggiante personalità. Molti pianeti sono a vostro favore in questa giornata, donandovi una considerevole fortuna in amore. Se festeggiate il vostro compleanno dal 27 al 31 di luglio state in guardia su come porgete gli argomenti di conversazione e, soprattutto, fate attenzione al tono che usate. Urano in rapporto contrastante per voi Leoni di luglio può rendervi meno oculati del solito nella gestione del denaro. Sappiate ascoltare la vostra voce interiore che vi invita alla prudenza e al risparmio.

Nettuno può rendervi lievemente di cattivo umore con la vostra dolce metà. Sappiate scacciare velocemente i cattivi pensieri e cercate di non far pesare i vostri alti e bassi sul clima positivo che si respira nel rapporto di coppia. Se siete single, una strana inquietudine vi pervade, a maggior ragione se siete nati in settembre. Attendete i tempi giusti per darvi da fare e giocate mosse vincenti, quelle che vi faranno giungere verso le mete amorose agognate usando la vostra perseveranza. Appartenete al segno dello Zodiaco più capace di gestire i soldi. Fate attenzione, però, a non mettere troppo al primo posto il denaro, le ricchezze e i beni materiali.

È una giornata rischiarata da aspetti molto belli su un cielo limpido. Il dato che traspare è quello di poter fare affidamento sulla comprensione affettuosa della persona amata, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e seconda decade. Sappiate, però, mostrare anche voi altrettanta generosità e condivisione non lasciatevi sfuggire alcune piccole attenzioni da offrire al vostro lui (o alla vostra lei). Siete un segno che ha ottimi freni razionali nella gestione del denaro e dei beni materiali. Fate, però, sempre attenzione a non esagerare.

Urano vi provoca complicazioni e contrarietà, in special modo in ambito familiare e se festeggiate il vostro compleanno in ottobre. Se siete nel mood di conquiste e di avventure, nonostante la stagione estiva sia ormai definitivamente alle spalle, potrete contare sull’appoggio di Luna – Nettuno e Venere. Questa ipotesi previsionale è più centrata se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Siete un segno solitamente abbastanza prudente nelle spese e nella gestione dei soldi. Vostro punto debole serio sono le concessioni che fate ai vostri piaceri personali, che possono portarvi via, senza che neanche ve ne accorgiate, considerevoli somme di denaro.

Se non avete ancora nessuno al vostro fianco, guardatevi attentamente attorno: con il vostro solare magnetismo riuscirete a conquistare i cuori più duri e inariditi. Per chi invece di voi sia in coppia e festeggi il compleanno nella seconda decade, Giove in Capricorno vi apre a progetti entusiastici di gite brevi, di inviti da condividere con amici comuni, di progetti futuri di viaggi, anche lunghi, che vi rendono il cuore leggero. Siete un segno che, solitamente, i manuali di astrologia definiscono sperperatore, ma non sempre è così. È vero che per voi i soldi sono un mezzo e non un fine, li usate per colorare il vostro quotidiano di luci e toni sempre più vividi. Ma è anche vero che, quando volete, sapete essere lucidamente parsimoniosi e tesaurizzare con maestria le vostre risorse.

Vi lasciate accarezzare da un clima particolarmente rilassante, chiudendovi alle spalle alcune preoccupazioni quotidiane che vi avevano un po’ dato da pensare nei giorni scorsi. Malgrado una configurazione planetaria molto positiva, potete incorrere nel rischio di farvi prendere da qualche capriccio inaspettato con la persona amata. Non fatevi tentare da esibizionismi e scene che non producono nessuna utilità. Siete uno dei segni più abili nell'amministrare le risorse e i soldi. Lo Zodiaco consiglia a voi di guardare di più ai beni immateriali e a ciò che non si può acquistare coi soldi.

Un primo giorno di settembre che non vi farà rimpiangere il tempo gioioso dell’estate appena trascorsa. Un orizzonte completamente rischiarato in questa giornata di inizio mese. La Luna vi promette smaglianti successi mondani e un momento di personale charme di cui vi eravate scordati da tempo, specie se siete nati in febbraio. Ma sarà soprattutto Marte in Ariete a mostrarvi che l’aria è leggera e, se avete in corso conquiste amorose che vi stavano un po’ facendo penare, il “pianeta rosso” comincerà a farvi vedere una strada in discesa aprendovi a nuovi successi. Frivolo e spensierato è il vostro rapporto con i soldi. Per evitare qualche brutta sorpresa, specie se siete nati in gennaio, fate attenzione a non lasciarvi troppo andare alle spese pazze.

Fate attenzione a usare delicatezze e atteggiamenti concilianti in ambito familiare, specie nel rapporto tra genitori e figli – figlie. Il vostro calore umano è il dono più bello che fate al partner. La Luna, in ottimo aspetto di congiunzione in Pesci, vi fa pianificare un promettente viaggio in coppia da realizzarsi nei mesi che verranno e se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 12 di marzo. Siete un segno poco attaccato ai soldi, anche se la scommessa e l’avventura vi tentano molto e, dunque in questo senso, il denaro costituisce un terreno d’azione privilegiato. Il consiglio dello Zodiaco è quello di non esagerare in manovre azzardate in cui mettere in gioco il gusto per l’estro di cui siete dotati.