Giochi con me? I mostri del pianeta e i grandi della terra

Ci sono mostri che stanno distruggendo il pianeta, hanno nomi da mostri, facce da mostri, odori, colori e sapori da mostri. E noi li incontriamo ogni giorno. Chi sono? Vi proponiamo un libro porpio per scoprirlo. Così come per conoscere i grandi uomini della terra, ma anche per imparare a conoscere nuovi materiali e nuovi colori. Buona lettura!

I MOSTRI CHE MINACCIANO IL PAESE di Marie G. Rohde Ed. Mondadori Junior (montaggio video Fabio Ferri) Età consigliata: da 8 anni Pensi che i mostri siano solo frutto dell'immaginazione? E se invece la Terra fosse davvero invasa da creature talmente terribili da rappresentare un pericolo per l'umanità intera? L'enorme SPAZZA KONG, l'appiccicoso GRASSODONTE, il temibile SMOGODOR e lo spaventoso URBANOREX sono solo alcuni dei pericolosi mostri che minacciano il nostro meraviglioso Pianeta Terra. Scoprili tutti, studiane punti di forza e debolezze e diventa un eroe dell'ambiente. Solo sconfiggendo queste creature malvagie salverai il mondo dalla minaccia dell'inquinamento!

CHI HA MANGIATO L’ANIMALETTO di Hector Dexet, Lapis Edizioni età consigliata: da 18 mesi Per le manine più curiose un viaggio di colore in colore, di animaletto in animaletto attraverso una serie di buchi sempre più piccoli. Al settimo posto Zeb e la scorta di baci di Michel Gay, Babalibri. Che sia la scuola materna, il nido, la prima vacanza senza mamma e papà, per affrontare il distacco Zeb ha un segreto di cui tutti i bambini vanno pazzi: le baciocaramelle! E condividerle ci darà ancora maggiori soddisfazioni.

SULLA COLLINA di Linda Sarah e Benji Davies Edt Giralangolo Età consigliata: da 18 mesi L’amicizia, il gioco, la fantasia, un nuovo amico, la gelosia, un ritmo a due che si può trasformare in un ritmo a tre. Ecco i temi del libro vincitore del Premio Andersen Miglior Libro 0-6 del 2016.

LIBERTA' Storie di rivoluzionari per ragazzi che vogliono cambiare il mondo di Andrea Melis Introduzione di Gino Strada Ed. Feltrinelli Kids Età consigliata: da 8 anni Spartaco, san Francesco, Che Guevara, Artemisia Gentileschi, Gandhi, Edward Snowden, Malala Yousafzai e perfino Prometeo, il primo disubbidiente di cui ci sia arrivata memoria. Soldati, schiavi, pensatori, o più semplicemente esseri umani che non si sono arresi davanti alle ingiustizie e le hanno combattute. Quindi-ci racconti che illuminano il momento della vita in cui questi personaggi hanno deciso di intraprendere la strada più difficile. Eroi, spesso inconsapevoli, a ognuno dei quali dobbiamo un pezzo della nostra libertà, e che hanno lasciato un segno nella storia dei diritti, tracciando la strada verso un mondo migliore. Da anni Emergency propone a scuole secondarie e primarie e alle famiglie attività e percorsi didattici orientati alla diffusione di una cultu-ra di pace, uguaglianza, lotta alle ingiustizie attraverso il racconto del lavoro che svolge nei territori di guerra con i propri ospedali.

OGNI GIORNO SOLO TU di Elisa Modugno e Daniele Nicastro Ed. Mondadori in edicola dall'8 settembre Età consigliata: da 11 anni Ogni giorno solo tu: Il mio cuore fa una capriola. Prima di cosa, Eric? Vedermi? Stringermi? O... baciarmi? La sola idea mi fa girare la testa, perché è quello che vorrei. Pazzesco, vero? Così poco da Meg. Ma in pochi giorni hai abbattuto ogni mia certezza. È così anche per te, Eric? Due ragazzi. Un amore che tenta di sbocciare. Un giorno che si ripete all'infinito. È un giorno speciale per Meg ed Eric. Meg, aspirante fumettista, non vede l'ora di festeggiare il primo mesiversario con Lucas e dargli il fumetto che ha disegnato con i momenti più belli della loro storia. Eric, appassionato di cinema, è pazzo di Bianca, la ragazza più carina della scuola, e sente che oggi riuscirà a conquistarla. Per entrambi, però, quel giorno si trasforma in un vero disastro: Meg viene lasciata senza un motivo, mentre Eric riceve un sonoro due di picche. I due vogliono solo lasciarselo alle spalle, ma inspiegabilmente, a mezzanotte, il tempo si riavvolge su se stesso, costringendoli a rivivere all'infinito quel catastrofico lunedì. Convinti di dover rimediare ai propri sbagli, Eric e Meg tenteranno invano di cambiare gli eventi, finché il fumetto di Meg, finito per sbaglio nelle mani di Eric, riuscirà a metterli in contatto. Solo insieme potranno spezzare il loop temporale, ma l'Universo ha un preciso piano e, dopo averli lasciati innamorare, sembra provarle tutte per non farli incontrare...

FAVOLE DAL BOSCO Storie da leggere insieme per parlare di paure di Alba Marcoli Ed. Mondadori Età consigliata: da 3 anni Favole dal sapore classico con protagonisti leprotti che non riescono a prendere sonno, piccole tartarughe che non vogliono uscire dal guscio e tanti altri cuccioli del bosco che devono affrontare le paure più profonde. Tratte dal libro di Alba Marcoli "Il bambino arrabbiato" e corredate dai consigli pratici di due specialiste, queste storie insegnano, ai bambini ma anche agli adulti, a vivere meglio le proprie emozioni. Entriamo insieme nel magico bosco delle sette querce per smettere di avere paura e diventare grandi.