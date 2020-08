Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 22 agosto.

Ancora un’altra giornata con il Sole a donarvi espansività, un bel tono vitale, un felice calore umano: tutti doni che mettete a disposizione dei vostri cari, in special modo della famiglia. Siete single e contenti della vostra condizione? Una splendida posizione di Marte, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 20 di aprile, vi costringe a prendere in considerazione la corte serrata di qualcuno che si è fatto avanti di recente. In ufficio siete efficienti e svolgete le vostre mansioni in modo diligente: meglio di prima che le ferie iniziassero. Marte, ospitato nel vostro segno vi dona la grinta per difendere le vostre prerogative con grande determinazione.

Il Sole vi guarda ancora imbronciato dal segno vostro nemico amatissimo del Leone vi induce a volere di più nella vostra relazione di coppia, specie se siete nati nella terza decade taurina. Non è in discussione la continuità dell’unione adesso, ma le modalità del rimanere insieme. Se siete invece taurini della prima decade, gli astri vi aprono a spumeggianti flirt. Smaltite una discreta mole di lavoro con il tipico vostro temperamento programmatico, ferreo nelle decisioni da prendere e sicuro dei progetti cui accordare la massima priorità. In serata siete contenti, anche se stanchi di tutto quel che siete riusciti a realizzare.

Il fine settimana vi vede in un’ottima condizione psicofisica. Nettuno vi guarda imbronciato dal segno tecnicamente ostile dei Pesci e, se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 12 di giugno, vi fa sentire un’inquietudine sentimentale strana in voi, e anche se godete di un rapporto di coppia stabile. Il rapporto con i colleghi d’ufficio riprende all’insegna del rispetto e della volontà di collaborazione reciproca. Non vi curate di chi, in questa giornata si è alzato col piede storto e fa di tutto per non stabilire una proficua intesa.

Venere continua a sorridervi in congiunzione nel vostro segno, da cui vi invia grandi doti erotiche e amatorie verso la persona amata che vi fanno potentemente gioco. In special modo vi sentirete di intervenire materialmente e spiritualmente nel sostenere la persona che vi è accanto, se siete nati dal 5 al 12 di luglio. Pianeti nel Capricorno, segno della carriera, del lavoro scandito e fatto di scadenze irrevocabili, vi trovano in momentanea fase di impreparazione, maggiormente se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 18 di luglio. Forse la pausa delle ferie estive, col desiderio di altro relax vi condizionano da una ripresa scattante e disinvolta.

Venere vi invita a entrare più pienamente in una relazione d’amore da poco iniziata. L’astro principe delle magie del sentimento vi induce a comprendere che, un rapporto per prendere il volo, deve essere coltivato con cura e, soprattutto, ha bisogno di vedere programmati progetti per il futuro. Per fortuna, un illuminato Mercurio, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 15 di agosto, vi dona la lucidità e la consapevolezza degli impegni da seguire, se volete continuare un cammino di coppia. Lavorate oggi? Con la vostra proverbiale buona volontà, riuscite a concludere le incombenze che oggi vi saranno assegnate.

Configurazione celeste che appare abbastanza promettente per voi Vergine quest’oggi. Le vostre migliori qualità: la pazienza, la fedeltà, il rispetto assoluto per il sentimento d’amore, vengono in questa giornata decisamente apprezzate dalla persona che avete accanto. Tenerezza, comprensione, disponibilità al dialogo, queste, invece, sono le qualità con cui, la vostra dolce metà, vi vorrà prontamente ricambiare. Ristabilite simpatia e fiducia con i colleghi che sono più affini al vostro temperamento e il ritmo della giornata scorrerà veloce e sereno.

L’aria un po’ di fine vacanza produce un calo del tono e dell’umore. Avete dalla vostra la capacità di muovervi con tatto e delicatezza per trovare una dimensione di unione profonda con la vostra dolce metà. Specie se appartenete alla bilancina seconda decade, è Giove a sollecitarvi nel farvi esprimere in maniera convincente la forza dei vostri sentimenti. Ci riuscirete con discreto successo. Se lavorate oggi siete un po’ svagati e demotivati, forse perché avete negli occhi e nella testa il relax vacanziero.

Se siete cuori solitari, è Nettuno a sorridervi e specialmente se appartenete alla scorpionica terza decade. Il pianeta vi garantisce incontri e seduzioni che vi stupiscono, specie se siete della terza decade. Chi vive invece una relazione stabile, è stimolato a rassodare il rapporto attraverso vari progetti di vita. Qualche sensazione passeggera di noia o apatia viene prontamente allontanata da una forza di ripresa dell’attività quotidiana, che, in un segno come il vostro, pare quest’oggi miracolosa. Specie se appartenete alla scorpionica seconda decade, avrete dalla vostra uno spirito infaticabile.

Gioco dei transiti planetari che mostra uno scorrere sereno della giornata. Potete mostrare, negli affetti, un temperamento amatorio sincero o diretto. Metterete un pizzico di poesia nel vostro ménage di coppia e non sarà una cattiva idea, anzi, vi aiuterà ad avvicinare di più la persona che avete accanto, deliziata e un po’ sorpresa dal vostro comportamento insolito. Lavorate anche oggi? Con buona volontà, continuate il vostro impegno da poco cominciato, senza far pesare agli altri colleghi le difficoltà nate da inefficienze e circostanze lasciate in sospeso prima delle ferie.

Il Sole è nel segno vostro amico della Vergine, appartenente all’elemento Terra e vi vivifica nel tono e nell’umore. La Luna collabora a intenerire il vostro cuore. Specie se siete entrati da poco in una relazione sentimentale, il vostro bisogno di unione, quasi di fusione con il nuovo (o la nuova) partner, apparirà, in maniera intensissima. Sappiate cogliere questa buona occasione e non vi tirate indietro da buone opportunità di incontro da un punto di vista sentimentale. Se lavorate anche oggi in ufficio non alzate muri, ma piuttosto costruite ponti: non dimostratevi particolarmente rigidi con colleghi inesperti.

Dolci e comprensivi verso la vostra partner o il vostro partner uomo: così vi vogliono oggi i transiti planetari più significativi per l’amore. Marte, infatti continua a sorridervi dal segno dell’ardore passionale, l’Ariete, rendendovi ottimisti, coraggiosi, capaci di venire incontro alle esigenze della persona che vi è accanto, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 2 al 10 di febbraio. Saturno vi rende razionali ma illuminati: vedete pregi e difetti del vostro (o della vostra) partner, ma, per i difetti, non cercate ad ogni costo di correggerli. Una composizione diplomatica tra colleghi vi coinvolge nel ruolo di mediatori in ufficio.

Venere in Cancro vi sorride! Saggiare la costanza dei sentimenti di chi vi sta accanto è un piacere che spesso vi prendete. Non esagerate però nel mettere alla prova il cuore di chi vi ha già manifestato in mille modi di tenere a voi e con dedizione e totale affettività. Lavorate anche oggi? Sarete pronti a un’altra giornata in cui le vostre attività quotidiane riprendono senza posa e con la determinazione che ci sapete mettere. L’impegno, però non vi stanca, anzi, siete ben contenti di riprendere con la curiosità, la vitalità e il dinamismo che, da bravi Pesci, vi caratterizzano.