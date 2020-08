Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 18 agosto.

Va avanti alla grande questa estate, che per voi è davvero entusiasmante. Vivete la dimensione emotiva dell’amore in piena consapevolezza: non vi manca la spinta passionale, ma voi volete rendere il rapporto più profondo. Se appartenete alla seconda decade, la Luna in aspetto favorevole dal segno volitivo del Leone vi assicura la realizzazione dei vostri desideri. Marte è dalla vostra parte trovandosi in congiunzione proprio nel vostro segno, ma voi fate attenzione a non lasciarvi tentare dalle classiche spese eccessive a cui, impulsivamente, vi abbandonate di tanto in tanto.

Giornata decisamente positiva in cui avvertite beneficamente la sosta di Saturno. Plutone, dio dell’eros, continua a spalleggiarvi con grande vigore dal segno passionale del Capricorno. Le coppie di lungo corso sperimentano una fusione emotiva abbastanza totalizzante e appagante, specie se ne fanno parte persone nate tra il 13 e il 16 di maggio. Vi lasciate un attimo andare a fare qualche spesa in più quest’oggi. La vostra tendenza a essere un segno risparmiatore non smette di esistere, ma in questo momento riuscite a comportarvi con maggiore disinvoltura.

Fase astrologica di mezzo agosto in cui avvertite un’aria un po’ più sonnacchiosa del solito. Vi prende qualche lieve malinconia amorosa che Nettuno può crearvi. Niente di grave, in realtà, perché avete un Sole ben messo dal Leone, quindi ad esempio le risorse economiche non vi stanno certo mancando in questo momento, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 di giugno. Non vi cullate però sugli allori e fate attenzione perché alcune scadenze fiscali, burocratiche e pratico-casalinghe richiederanno un esborso monetario da valutare.

Si apre un giorno ottimo per voi, in cui molti pianeti sono dalla vostra parte. Giocate, come a voi più piace, una partita in cui alzerete la posta e, per voi, non sarà certo un problema. Chi avete “puntato” cadrà ai vostri piedi, lo sapete, è solo una questione di tempo. Attenzione però a non esagerare. Avete la necessità, per varie ragioni, di fare spese in più quest’oggi? Non vi preoccupate: Urano viaggia nel segno del denaro, il Toro, con cui intrattenete un positivo rapporto zodiacale, e vi assicura che le risorse economiche non vi mancheranno.

Profilo dei transiti planetari discreto. La terza decade del vostro segno è nettamente la più favorita in assoluto per ciò che concerne le avventure sentimentali, la possibilità di dare sfogo al suo temperamento esploratore e cacciatore in amore. Il Sole vi gratifica con possibilità inattese e con persone che stimolano la parte intellettuale oltre a quella puramente fisica. La Luna nel vostro segno vi assicura prudenza nelle spese, ma con la giusta prodigalità, specie se appartenete alla terza decade del segno.

La vostra capacità di ascolto vi aiuta a comprendere e risolvere una questione che vi teneva in ansia con la vostra dolce metà. Mercurio vi sostiene dal segno amico del Leone. In particolar modo riuscite a trovare una comunicazione corretta e che tenga conto di ogni dettaglio se festeggiate il vostro compleanno dal 29 di agosto al 5 di settembre. Il pianeta che rappresenta le risorse economiche, Giove, transita in aspetto ottimo per il vostro segno. Tenete in ogni caso un atteggiamento equilibrato e non vi sbilanciate troppo né nella direzione di spendere, né in quella di risparmiare troppo.

Il team Mercurio-Sole vivacizza la vita di coppia con una sintonia a tutto tondo che create con la persona che avete accanto. Non solo grazie all'alchimia fisica e sentimentale, ma con la condivisione di interessi culturali, sociali e politici. Il team composto da Luna, Sole e Mercurio in Leone vi assicura poi buone risorse economiche in questo periodo, specie se siete nati a inizio ottobre. Attenzione a qualche eccesso di impulsività, al desiderio che sorgerà di non farvi mancare nulla. Plutone, se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade, potrebbe indurvi a spendere senza il vostro solito e provvidenziale controllo.

Inizia la vostra giornata con prospettive che si possono definire incantevoli. Il momento è esaltante per la dimensione affettiva, forse anche troppo, tanto da farvi un po’ perdere il controllo delle situazioni. La tipica tendenza a sperimentare nuove emozioni andando spesso oltre i limiti si rivela molto spiccata, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 15 di novembre. In questa fase dell’estate non volete vincoli di nessun tipo, dunque vi piacerà spendere se possibile in libertà e non ascolterete le ragioni di chi vi dà consigli diversi.

Culmine dell’estate che vi vede dotati del vostro charme migliore. È la Luna quest’oggi a darvi l’occasione giusta, proprio quella che vi serve per farvi innamorare. Non rifiutate inviti, feste, ricevimenti e vernissage pomeridiani. È nelle situazioni più impensate che troverete la persona che fa per voi. Se siete nati nella seconda decade del vostro segno, Mercurio vi guarda sorridente. Nettuno continua invece a non favorirvi, specie se siete nati nella terza decade: anche per questo sentite il bisogno di "allargarvi" un po’ di più con le spese

Una buona posizione di Urano in Toro vi promette una giornata perfetta da vivere con la vostra dolce metà, specie se siete nati in dicembre. Siete gratificati nella sfera sentimentale ed emotiva e il nuovo mood vi apre a esperienze di grande bellezza con la vostra attuale compagnia sentimentale. In maturazione felice sia le storie che sono da poco iniziate che quelle di lungo corso, con Saturno al vostro fianco. Se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 18 di gennaio, avrete la possibilità di sperimentare oggi emozioni molto intense. Con Giove avrete l’occasione di poter arricchire il vostro patrimonio intellettuale e culturale attraverso la lettura di un romanzo di un autore di successo.

L'atmosfera che vi circonda è quella di un romanticismo che tende a portarvi in intimità assoluta con la persona amata: ma voi sentite anche il desiderio di riunirvi con gli amici e le conoscenze più strette. Non vi pentite di aver scelto di condividere questi momenti di piena estate in convivialità. Un bel Marte in Ariete vi consente di essere i primi in campo professionale, se anche oggi siete al pc o nella sede dove si svolge la vostra attività lavorativa, in particolare se siete nati nel mese di febbraio.

Sperimentate l’amore per la vita comoda e la capacità di trasmettere concordia in chi vi è attorno. Ne sentirete gli effetti soprattutto se siete nati nella prima e terza decade. Se siete all’inizio di una storia d’amore, sarà necessario pazientare un po’ e sapere che per raggiungere il cuore di chi vi ha stregato occorre una lucida tattica di conquista. Nettuno vi dà, in effetti, l’intuito necessario per saper attendere. Pur con Urano nel Toro, segno del denaro, in angolo positivo, può accadere che spendiate più del previsto in questo giorno di mezza estate: fate particolare attenzione se siete nati tra il 4 e il 9 di marzo.