Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 agosto.

Vita affettiva che dà molto più spazio e peso alla parte passionale, erotica, fisica dell’amore e meno a quella romantica. Una raccomandazione è d’obbligo: non trascurate le delicatezze e la parte emotiva di cui il sentimento si nutre, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 15 al 20 del mese di aprile. Quali sono gli alimenti che prediligete in gastronomia voi che appartenete all’Ariete? Sicuramente tutti quelli decisi, piccanti, definiti. Difficilmente troveremo vegetariani o vegani o appassionati di altri regimi alimentari. Vi piacciono arrosti succulenti e ben conditi. Senza dimenticare i dolci di cui siete ghiottissimi: anzi alcuni di voi Arieti si cimentano anche nel preparare quelli più difficili e elaborati.

Fate attenzione in famiglia, soprattutto nel rapporto genitori – figli, in cui potreste incontrare oggi qualche lieve dissapore. Ricordate come, per ogni cosa, la perfezione in amore non esiste. Se nel vostro rapporto a due ci sono alcune lievi discrepanze o differenze, questo non vi deve inquietare. Siete il segno della buona cucina, della gastronomia, dei palati raffinati. Non certo a caso nel vostro segno i cuochi abbondano. Escluse in linea di massima nei rappresentanti del vostro segno le tentazioni di vegetarianismo.

Molti di voi si esibiscono con gli amici e i parenti, intrattenendoli con la loro spumeggiante e irresistibile simpatia. Specialmente se siete nati in maggio, una nota romantica accompagna la vostra giornata d’estate, colorandola di tonalità emotive particolarmente intense e appaganti. Grazie a Plutone, che nel vostro segno è idealmente celebrato, mettete in mostra la vostra abilità di cuochi usando l’estro dei veri animali da palcoscenico. E se vi mettete in scena a provare il vostro talento, riuscite a essere apprezzati e celebrati in ogni pietanza, portando avanti una dimensione spettacolare del cibo di tutto rispetto. Molti di voi sono vegetariani e vegani.

La vita familiare vi offre le migliori soddisfazioni, specie se crescete bimbi piccoli che vi allieteranno con i loro estri e i tipici infantili capricci. Una dissonanza celeste di Saturno nel segno del Capricorno può oggi non farvi comunicare in modo agevole, spontaneo, appropriato con la vostra dolce metà. Per i single nati nella prima decade si prevedono eccitanti flirt. Il Cancro è un segno artistico – creativo, dunque è impossibile non si lasci tentare dal mondo della gastronomia per mettere in gioco le sue carte. Amante di tutti i dolci, dei latticini, dei gelati, delle squisitezze al cucchiaio, è proprio nella pasticceria che il vostro segno sa farsi valere e apprezzare di più.

Passione e sentimento si combinano con grande efficacia nel vostro segno, promettendovi una giornata indimenticabile sotto il profilo emotivo, ma anche da quello erotico. Un segno che ama stare sotto i riflettori come il vostro è impossibile non si lasci tentare dalla voglia di esibirsi in cucina e ai fornelli, dove vorrà recitare la parte dello chef d’alto livello. Le capacità di cui disponete se diventate cuochi per passione o professione sono sono molto rare e particolari

La Luna nel segno a voi amico del Cancro può segnalare un desiderio di relax, di pace, di silenzio. Tutte richieste che la vostra famiglia, ora riesce a soddisfare. Godetevi la quiete che la bella stagione di vacanza estiva vi sta donando. Soprattutto se appartenete alla prima decade virginea, avrete modo di ascoltare una musica nuova che fa battere il vostro cuore all’unisono con quello della persona amata. Con il vostro tipico carattere determinato, la vostra ferrea ambizione che è un po’ celata dalla timidezza e da un sottile e esibito senso di inadeguatezza, arrivate a ottenere risultati straordinari, in ogni campo. Nel settore della cucina e della gastronomia la vostra abilità tecnico – manuale si rivela essere strepitosa. Riuscite a stupire i vostri conoscenti, parenti e conviventi con manicaretti da far leccare i baffi.

Ottimi gli effetti nella vita relazionale in genere e in particolare nel rapporto con gli amici e con i familiari. È vietato in questa giornata essere silenziosi o peggio tortuosi con la persona amata, ma necessario comunicare in modo chiaro, netto, profondo. Un segno artistico come il vostro, dove nascono tanti figlie e figli di Venere, accoglie moltissimi gourmet, cuochi e chef che per diletto, passione o proprio abbracciando la professione, non si lasciano facilmente dimenticare. Prediligete le pietanze light e in modo specifico tutti i gusti e i sapori aciduli. Grande trionfo in cucina dei limoni, delle arance, di tutti gli agrumi dei piatti freschi e con un apporto di colore.

I nati in novembre sono obbligati a lavorare in famiglia, nel rapporto con i figli e possono avere più difficoltà a dedicare del tempo a loro stessi. Un nuovo interesse sentimentale, nato in questi giorni, vi invade il cuore. Il vostro carattere così passionale e istintivo ne viene scosso e, in un certo senso, turbato, ma non preoccupatevi, fa parte appunto dello slancio, delle paure, delle reazioni emotive, che sono importante bagaglio che ogni relazione, ai suoi inizi, manifesta. La creatività del vostro segno appartenente all’elemento più estroso che esista, l’Acqua, genera tantissimi cuochi che fanno fiorire il loro talento in arti culinarie strepitose. Prediligete le pietanze molto condite, piccanti, speziate. Gli arrosti e le robuste carni grigliate sono il vostro forte.

Fase del dopo Ferragosto in cui avvertite un po’ di stanchezza forse più mentale che fisica. Non pretendete più di quel che il vostro amore vi può dare, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade del Sagittario. L’altro vostro astro governatore, Nettuno, vi pone limitazioni e vi dice di non alzare troppo la posta, specie nei progetti di vita insieme, con la persona che adesso avete accanto. Sapete cucinare molto bene le pietanze che vengono da tradizioni e culture straniere, soddisfacendo il vostro innato gusto per l’esotismo.

È probabile che la vita familiare e relazionale quest’oggi vi ponga qualche limitazione e impegno imprevisti. Non siete un segno sentimentale né romantico, ma quest’oggi una strana voglia di contornare la vostra relazione d’amore di poesia vi invade. La formidabile ambizione che nel vostro segno dimora permette a tantissimi talenti della gastronomia di esprimersi alla grande. Prediligete una cucina semplice e naturale, priva di complicazioni.

La vostra vita sociale si riempie di verve, diviene spumeggiante e non vi permette di annoiarvi di certo. Riuscite a recuperare una rara alchimia d’intesa con la persona che avete accanto. Se siete single non vi lasciate sfuggire occasioni d’oro che, quest’oggi invece, attraverseranno la vostra strada. Sappiate riconoscerli perché vi passeranno davanti di sicuro. Un segno come il vostro dinamico e dotato di attitudini artistico – creative, non può non ospitare talenti di primordine nel mondo della gastronomia. Estrosi come siete, vi lasciate tentare da molti sapori, gusti, odori. Sofisticati e attenti alla cura dell’ambiente e degli animali, spesso molti di voi diventano, con convinzione autentica, vegetariani e vegani.

Sentite il bisogno di recuperare, nello sport e nell’attività fisica un po’ dell’energia che adesso appare sopita. C’è desiderio di quiete, di esclusivismo, di intimità nella vostra coppia. Forse gli ultimi giorni si sono caratterizzati per essere stati in compagnie un po’ allegre e caotiche, tali da disturbare l’armonia complessiva del rapporto. Un segno super creativo, fantasioso come il vostro non può non lasciarsi tentare dagli estri che la gastronomia propone. Siete bravissimi a cucinare ogni genere di pietanza, dai dolci ai primi, dagli antipasti agli arrosti.