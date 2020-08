Oroscopo di oggi 15 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 agosto.

Vi ritagliate momenti di tenera intimità con la persona che avete scelto di avere accanto e contribuite così a creare una serata che sarà davvero memorabile. Il vostro amore per il lusso vi spinge a trovare accorgimenti che facciano risaltare la cura dei dettagli, le scelte azzeccate nel creare la cornice appropriata all’incontro. Se siete single, è Mercurio a prospettarvi incontri molto interessanti, specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 20 di aprile. Da bravo segno di Fuoco quale voi siete governato dal Sole, non vi manca la volontà di mostrare una vostra eccellenza negli sport di tutti i tipi.

Festa di ferragosto che vede molti pianeti girare a vostro favore. Luna, Venere, Giove, Marte, Plutone, Nettuno, Saturno e Urano sono in contatto diretto ed esclusivo col vostro segno e vi propongono una musica dei sensi e dell’anima per voi inebriante. Romanticismo e sensualità si riuniscono così mirabilmente quest’oggi per voi. Se siete nati nella seconda decade taurina, vi si annunciano grossi successi amorosi. Scorre, invece, in magica sintonia e in un affiatamento perfetto il rapporto di coppia stabile costruito da voi con pazienza, altruismo e fedeltà. È la campagna il luogo ideale dove poter trovare una perfetta rinascita.

Happening di Ferragosto tutto sommato positivo. Una dissonanza di Nettuno vi interessa quest’oggi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di giugno. Senso dell’avventura e volontà di esplorare nuovi territori vi prendono qualora voi siate nati in maggio. Il fascino e la sensualità che miscelate nel sedurre chi ha toccato le corde del vostro interesse sono esaltate al massimo in questa giornata di festa. Amate gli sport di squadra dato che il vostro segno è un segno sociale, deputato a mettere insieme gruppi, persone, interessi e farli lavorare per uno scopo comune. Il gioco del calcio è quello in cui la dinamica di conciliazione e ricerca di equilibrio tra le opposte tendenze, si esprime al meglio.

Arriva il Ferragosto e la Luna entra in Cancro. L’unico inconveniente che vi si può presentare è una certa variazione imprevedibile dell'umore. I più fortunati tra voi godranno di una fase di intensa fusione emotiva con la persona amata. I due pianeti dello sport, della grinta, della forza di audacia e di conquista sono Marte e Plutone. Oggi entrambi sono negativi dal segno del Capricorno e da quello dell’Ariete e vi stimolano a provarvi in ogni pratica sportiva "estrema".

La vostra capacità di mettere insieme le persone vicine, quelle che vi vogliono bene, trova una facile strada di scorrimento nella tipica generosità, da voi elargita a piene mani. Se festeggiate il compleanno dal 2 al 10 di agosto, avrete modo di fare incontri strepitosi che cambieranno completamente la vostra vita affettiva. Il vostro è un segno tra i più portati allo sport e all’attività fisica. Prediligete gli sport che mettono in evidenza o meglio possono esibire la forza e l’agilità degli arti inferiori. In particolare la corsa, il ciclismo e l’equitazione, dove date le prove migliori.

In famiglia vi godete l’armonia che si crea in maniera abbastanza spontanea. È la vostra intuizione oggi a farvi avvicinare delicatamente alla vostra dolce metà, che può avvertire qualche calo di tono e di umore, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 9 di settembre. Se siete col cuore libero, invece, un incontro molto atteso fa capolino in serata. Vi ritemprate il fisico, forse stancato dai vari mesi di vita sedentaria, con le lunghe passeggiate in montagna o in riva al mare.

Culmine dell’estate che vi vede nel vostro sprint migliore, frizzanti, dotati pure del vostro splendido buonumore. State provando un sentimento più forte per una persona che pensavate sarebbe per voi rimasta sospesa nella dimensione effimera di un bel flirt. È arrivato il momento di dichiarare la natura di questa nuova emozione, senza paura. I vostri sport preferiti sono il nuoto, la bici e, per chi ne ha la possibilità, la barca a vela.

Una girandola di inviti vi fa da cornice: esisterà davvero per voi l’imbarazzo della scelta. In famiglia vi godete un’atmosfera di unità. Una fiamma che non si spegne è il legame che avete acceso di recente con una nuova persona che vi si trova adesso accanto. Non abbiate paura di esternare tutto il vostro sentimento in modo sincero e totale. I sentimenti non hanno confini. Riprendete tutta la placida calma e il piacere per le cose belle che costituisce l’essenza del vostro vivere bene e saper conservare una perfetta forma psicofisica.

Ricorrenza di Ferragosto in compagnia di pianeti potenti che vi favoriscono in molti aspetti della vostra esistenza. Se siete nati nella seconda decade del Sagittario, attendetevi novità in ambito sentimentale. Se, invece, avete un rapporto di coppia stabile, è Giove a rafforzare la vostra intesa, arricchendola di interessi culturali, artistici, politici, da condividere in comune. Marte, pianeta dello sport, nel segno di Fuoco vostro buon amico dell’Ariete, vi invita oggi a essere scattanti e reattivi. Molti di voi si potranno provare in sport acquatici come i tuffi e la pallanuoto.

Il vostro spirito conviviale, capace di riunire parenti e amici e di organizzare tavolate e riunioni per tutti con la cura di ogni dettaglio, avrà, in questa giornata, la possibilità di esprimersi alla grande. Vi regala una bella capacità di tenerezza Nettuno in perfetta armonia col vostro segno dagli amici Pesci specie se appartenete alla terza decade. Il vostro o la vostra partner apprezzeranno tantissimo in questa giornata di metà agosto, le vostre effusioni. Se avete il cuore libero vi lanciate a provarvi in conquiste che mettono in campo tutto il vostro fascino. Approfittate del momento di vacanza per fare un po’ di sport. Dato che il vostro segno è anche ben disposto alla montagna, l’ideale sarebbe l’alpinismo e le imprese degli scalatori.

Vi dovrete dividere in questa giornata di festa tra famiglia e amici, tra impegni leggeri e necessità di seguire il corso degli eventi e delle ritualità che, spesso, il Ferragosto italiano impone. Avvertite il transito di una romantica Luna in Cancro. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 30 del mese di gennaio al 3 di febbraio, vi godrete un momento di corrispondenza sentimentale come non provavate da tempo. Un provocatorio Mercurio, nel segno nemico amatissimo del Leone, continua a non guardarvi di buon occhio. Rischi di vario genere sono dietro l’angolo. Sappiate moderarvi.

Esprimete il sentimento d’amore in punta di piedi, proprio come vuole la natura discreta e seppure intensa e passionale del vostro segno zodiacale. La persona che vi è accanto apprezza e vi ricambia con particolare dedizione. Se siete ancora single approfittatene e mettetevi in gioco, poiché un affetto molto solido sta per bussare alle porte del vostro cuore. I piedi sono la parte del corpo che vi corrisponde e vi aiutano ad essere velocissimi come fulmini in molti sport che ne prevedano l’utilizzo. Corsa e jogging, maratona e passeggiate nella quiete della campagna o sulla passerella della spiaggia: tutto purché i vostri passi siano in movimento e i vostri piedi in azione.