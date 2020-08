Oroscopo di oggi 11 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 agosto.

I valori solari e volitivi che si proiettano sul vostro segno vi consentono di programmare passi impegnativi con la persona amata. Se siete invece appena entrati in una nuova relazione di coppia, non esagerate nella volontà di dare: il surplus di energie che ricevete dalla buona combinazione planetaria vi induce a sbilanciarvi un po’ troppo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 31 marzo al 4 aprile. Un raro incastro di pianeti vi alleggerisce provvidenzialmente dalle seccature e vi dona invece il piacere di dedicarvi alla vostra attività se avete abbracciato la libera professione.

Potreste non essere sintonizzati come vorreste con la persona amata. Questioni di carattere pratico creano qualche piccola distanza e differenza di vedute. Sta di fatto che vi trovate a dover gestire una situazione che non vi aspettavate, ma questo non disturberà la vostra armonia di coppia. Infaticabili come siete, arrivate a chiudere i vostri impegni d’ufficio con baldanza e intima soddisfazione. Se festeggiate il vostro compleanno in aprile, siete sicuri che, alla riapertura dopo le ferie, troverete la base di partenza per un nuovo ciclo, che si annuncerà estremamente produttivo.

Sole e Mercurio in Leone vi doneranno oggi l’equilibrio e la quiete per sciogliere tutte le tensioni che si potrebbero verificare nella vostra coppia. Malgrado l’avvicinarsi del periodo meno lavorativo dell’anno, se la sorte vi ha portato a farvi ancora restare in ufficio, vedrete aumentare considerevolmente il livello della vostra ambizione. Approfittate del momento di calma per programmare attentamente tutte le vostre mosse future e organizzate i contatti che ci vogliono per avviarvi, in modo spedito e deciso, sulla strada del successo.

Se siete single e nati nella seconda decade, avrete modo di incontrare una persona speciale che vi farà letteralmente girare la testa quest’oggi. Fate attenzione alla vostra tendenza ad illudervi e tenete sempre ben saldo il timone della razionalità e i piedi ben piantati per terra. Se fate un lavoro connesso con l’arte, la moda o l’imprenditoria, Nettuno vi aiuta a trovare gli escamotage giusti per muovervi e concludere tutto quel che avevate intrapreso almeno fino a questo momento.

Momento d’oro per la vita sentimentale. Avrete il coraggio di farvi avanti con chi più vi piace. Se l’impresa amorosa che state portando avanti è dotata di un qualche elemento di sfida, la vostra vittoria sarà ancora più assicurata. Se siete ancora a faticare nel chiuso del vostro ufficio, Venere vi dona una rapidità di esecuzione che non ha pari, specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 27 al 29 di luglio.

Qualche lieve nervosismo che vi viene da compagnie un po’ capricciose lo allontanate col vostro senso dell’umorismo. Non sarete eccessivamente trepidanti nella richiesta di effusioni e dichiarazioni esteriori d’affetto, né distaccati e troppo presi da occupazioni quotidiane. Chiudete in bellezza in ufficio o in ogni altra situazione si svolga la vostra normale attività professionale. Alcune questioni che ancora non si sono risolte definitivamente le lasciate saggiamente in sospeso pensando a come riprenderle e portarle a compimento alla riapertura, dopo le ferie.

Favorito il ménage di coppia, specie se festeggiate il vostro compleanno in settembre. L’organizzazione dell’imminente lunghissima pausa di Ferragosto mette in movimento gli entusiasmi che condividete appieno con la vostra dolce metà. Più delicata la situazione se siete nati dal 15 al 20 di ottobre. Ci sarà un minimo di scosse di assestamento che riuscirete a non sentire o a farvi scivolare di dosso del tutto. Se siete dei liberi professionisti, Mercurio vi infonde la razionalità per portare a termine con successo ogni impegno e rimarrete soddisfatti della vostra impresa.

Avvertite alti e bassi nel tono e nell’umore a volte senza darvi una vera spiegazione. Giove produce in voi un intenso bisogno di dare e ricevere tenerezza. In questa giornata si potrebbe produrre l’occasione di enfatizzare lo slancio sentimentale. Cercate allora di moderare le attese e procedete con scelte il più possibile equilibrate. La Luna vi sfida ad alzare la posta in gioco. Ma per voi è più conveniente adesso un atteggiamento misurato e prudente: rinviate possibili richieste che volete fare e tenete un profilo più basso degli ultimi giorni. Terminate gli impegni che avete ancora lasciato in sospeso con la calma e il controllo delle situazioni. Non date peso a qualche chiacchiera e giudizio inopportuno dell’ultimo minuto che quest’oggi vi arriva inaspettato.

L’organizzazione dell’imminente ponte ferragostano vi spinge a coinvolgere la persona che avete accanto nella giostra di inviti, feste, ritrovi tra amici che il lungo momento di ferie propone. Se siete tra quei pochissimi che ancora stanno lavorando prima di chiudere definitivamente per il lungo ponte di metà agosto, potrete contare oggi su un’energia psicofisica straordinaria. Non vi pesa la fatica e gli impegni che avete davanti, li smaltite con grande velocità, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 30 di novembre al 5 dicembre.

La vostra natura un po’ schiva che tradisce una a volte non proprio agevole capacità di darsi sul piano emotivo è corretta e riscattata dalla feconda presenza di Nettuno nel segno amico dei Pesci. Il vostro è il segno che più di tutti è legato all’attività pratica e che vuole vedere sempre i risultati del proprio lavoro. Se avete abbracciato la libera professione Saturno vi permette oggi una veloce esecuzione di tutte le incombenze senza fatica alcuna, specie se siete nati dal 15 al 19 del mese di gennaio.

Giove alleggerisce l’aria nella vostra sfera sentimentale. Se siete cuori solitari e siete nati nel mese di gennaio, potrete oggi lanciarvi in esaltanti conquiste che avranno il sapore della sfida e della scommessa. Se una professione indipendente vi tiene ancora in ufficio e di fronte al computer, avete dalla vostra un intuito che vi permette di prevenire eventuali incombenze impreviste, destinate a rallentare lievemente l’attività.

Godete sempre di una fase di pienezza emotiva, grazie al transito della Luna in aspetto felice dall’amico del Toro. La parte emozionale dell’amore è maggiormente in rilievo quest’oggi e in modo significativo se appartenete al gentil sesso. Se state chiudendo l’attività che normalmente svolgete prima delle ferie estive, è comprensibile che ci sia una notevole confusione, ma non vi perdete d’animo. Con la vostra praticità riuscirete a portare a termine tutto quel che vi eravate promesso e, in anticipo sui tempi.