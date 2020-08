Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 12 agosto.

Il profilo astrale di questa giornata si presenta per voi abbastanza sereno. Continua l’exploit amoroso che i valori Fuoco vi propongono. Mercurio in particolare nel Leone alza il livello della passione e spinge in avanti il vostro desiderio di conquista. Se appartenete alla terza decade del segno, contate sull’appoggio di uno sfavillante Marte che vi dà manforte in quelle che sono vere e proprie rivoluzioni nella vostra vita sentimentale. Il vostro pianeta guida il Sole in buon rapporto celeste con Marte, corrispondente al rapporto con le risorse, vi dà buone opportunità su come spendere i vostri soldi. Fate però attenzione se siete nati nella prima decade del segno.

C’è bisogno di comunicare e parlare col cuore alla vostra dolce metà in questo momento vacanziero. Mercurio transita in angolo disarmonico per il vostro segno e può crearvi qualche lieve incomprensione, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade taurina. Da bravo segno di Terra, concreto e razionale quale voi siete, trovate il modo per scongiurare, tirando fuori la simpatia, qualche momento di stanchezza o opacità che può caratterizzare oggi il legame di coppia. Non vi preoccupate se qualche piccola quantità di denaro in più fuoriesce dalle vostre tasche. Le vostre capacità di riempirle sono eccellenti e potete dormire sonni tranquilli.

Momento di vacanza che vivete in completa spensieratezza, non preoccupandovi più di tanto se alcuni rapporti attorno a voi non vanno proprio nella direzione in cui volevate. Questa è una giornata in cui Nettuno vi porta a qualche baruffa amorosa col vostro (o la vostra) partner, specie se festeggiate il vostro compleanno in giugno. Niente di grave, giusto un po’ di pepe che ogni tanto non guasta nei rapporti, che altrimenti sarebbero troppo monotoni e forse anche poco stimolanti per voi. Grande possibilità di viversi l’avventura, invece, per chi ha il cuore libero, specie se nasce nella seconda decade gemellina. Pianeti in esuberanti segni di Fuoco possono creare l’atteggiamento mentale giusto per spendere oggi con una certa disinvoltura.

Il progetto dei transiti odierno vi prepara al weekend ferragostano regalandovi doni nella sfera affettiva e relazionale. Un felice incastro stellare tra Nettuno, ospitato in Pesci, e Venere, che viaggia adesso nel vostro segno, vi promette un momento magico dal punto di vista sentimentale. Sono favorite sia le relazioni intime, romantiche, che si mantengono da molto tempo, che le nuove, inebrianti avventure che nascono sotto ottimi auspici e consentono di vivere i sentimenti in un modo del tutto speciale. Siete uno dei segni più prodighi dello Zodiaco e proprio per questo dovete stare in guardia e non sperperare con troppa facilità il vostro denaro in sprechi e regali.

Giornata di metà agosto da spendere tutto d’un fiato con la persona amata, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 10 di agosto. Il Sole, vostro nume tutelare, è in contatto di congiunzione col vostro segno e vi dona sensibilità, intuito, generosità: tutte qualità che esibirete con chi vi sta adesso accanto. Se appartenete alla prima decade leonina un aspetto dissonante di Urano vi può rendere timidi o impacciati nell’esprimere il sentimento d’amore. Spendete oggi un po’ più del dovuto poiché vi piacerà non privarvi di nulla durante il weekend che, in teoria, dovrebbe essere il più spensierato dell’anno.

I moti planetari sono fondamentalmente positivi specie se appartenete alla prima e alla terza decade. Il formidabile aspetto che ricevete da Giove, Plutone, Saturno e Urano, vi apre a splendide avventure amorose, specie se siete nati nella prima e terza decade verginea. Chi è single ha l’occasione di imbattersi in una persona che potrà rappresentare l’uomo o la donna dei suoi sogni. Le coppie stabili vivono, invece, una fase di evoluzione e maturazione consapevole del loro rapporto. Un aspetto celeste negativo tra Urano in Toro vi tocca quest’oggi dandovi qualche piccola mancanza di attenzione nei vostri acquisti. Siate prudenti e fatevi sempre consigliare da una persona fidata.



Un’atmosfera abbastanza eccitante vi stimola ad avventurarvi in imprese amorose, specie se il vostro cuore è adesso libero. Mercurio e il Sole, in Leone, sono pronti a offrirvi il colpo di fulmine che ci vuole nel decretare il vostro trionfo in questa estate 2020! Se invece siete stabilizzati su una relazione di coppia da tempo, Mercurio vi consente di far evolvere il vostro legame in direzione ancora più matura e consapevole. Questo più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 di ottobre. Farete acquisti oculati e non andrete mai fuori dal budget che vi eravate inizialmente prefissati.

Previsione astrologica che vi vede in magnifica forma fisica e anche in una discreta condizione di soddisfazione emotiva. Siete interessati oggi dal transito di Venere che vi guarda con occhi benevoli dal segno del Cancro. Questa posizione zodiacale è davvero molto fortunata per il vostro segno. In particolare, questo legame punta il suo obiettivo concreto sui nati tra il 2 e il 7 di novembre. Mercurio vi può rendere poco equilibrati nel maneggio del denaro, specie se appartenete alla seconda decade. Non resistete a quei piccoli piaceri che riguardano la vostra casa o il vostro personale benessere.

Nuova giornata di vacanza in cui respirate una completa armonia planetaria, che vi pone in uno stato di autentica grazia astrologica. Marte e Mercurio vi fanno sprigionare un intenso sex–appeal, specie se siete nati nella prima e nella terza decade del Sagittario. Per molti di voi, specie se single, si arriva a una fase di trionfo. Chi è in una relazione stabile invece, si gode i buoni effetti che Saturno, dal vicino Capricorno pianeta della conquista dei traguardi, assicura, in special modo se appartenete alla terza decade. È probabile infatti che, con Mercurio non badiate ai costi per il vostro personale piacere.

Momento d’agosto per voi abbastanza soddisfacente. Plutone che continua la sua fase di retrogradazione nel vostro segno, sparge tutti i doni di capacità comunicativa, disinvoltura, umorismo su di voi. Ne beneficiano i legami sentimentali che avranno il dono della complicità mentale, dello scambio di interessi culturali, artistici, politici. Chi di voi è ancora single trova oggi svago in avventure che saranno particolarmente stimolanti. La vostra parsimonia è proverbiale e fa sì che siate visti come il segno più risparmiatore dell’intero Zodiaco. In certi momenti, però potete anche lasciarvi andare e spendere di più in quei piaceri che avete il diritto di concedervi.

Nettuno vi invita ad essere più teneri e romantici, in special modo se siete nati tra il 10 e il 12 di febbraio. La ricerca di un luogo dove poter passare la serata assieme al partner creano l’atmosfera ideale affinché questo vostro desiderio si realizzi. Se invece appartenete alla prima decade un aspetto tecnicamente negativo di Urano vi limita a farvi rimanere con gli amici, pur con al vostro fianco la persona amata. Chi di voi è single potrà fare un incontro folgorante. Un bel Giove attualmente nel segno buon vicino del Capricorno, finanzia le vostre spese di carattere ludico, specie se appartenete alla seconda decade. Non abusate troppo della disponibilità che adesso avete, tenendo conto che avrete uscite che dovrete presto fronteggiare.

Orizzonte dei transiti piuttosto buono. Momento abbastanza felice per le relazioni di coppia, sia che si tratti di legami consolidati sia che invece abbiano una recente costituzione. L’intesa vola specie sotto il profilo del romance, del crearsi spontaneo di atmosfere un po’ sognanti. In questo momento tendete, insomma a privilegiare il lato emotivo, poetico del rapporto di coppia, su quello fisico e passionale. Giove, pianeta del denaro, transitante adesso in posizione favorevole dal segno amico del Capricorno, vi spinge a non preoccuparvi di spendere il vostro denaro.