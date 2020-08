Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 agosto.

Il disegno planetario manifesta oggi una prevalenza di forze astrali positive: ne godete a tutto tondo con la vostra carica di dinamismo ed entusiasmo. In amore, se vi abbandonerete alla tenerezza, la vita affettiva decollerà in modo inatteso. Sia che siate in coppia sia che condividiate un legame di tipo occasionale, in questo nuovo giorno d’agosto sarete pienamente soddisfatti della vostra vita sentimentale ed erotica. Sul lavoro, ascoltate il vostro intuito, che vi invita a diventare dei veri e propri trascinatori: gli astri asseconderanno il buon esito di tutte le vostre iniziative.

Configurazione planetaria di questo nuovo giorno mediamente positiva. Mercurio orbita in angolo dissonante dal segno del Leone e può accentuare atteggiamenti bizzosi e capricciosi anche in persone molto solide e razionali come voi. In amore, è sempre un luminoso Nettuno dal segno fidato alleato dei Pesci a donarvi il fascino che ci vuole per rendervi irresistibili e farvi accumulare conquiste, una dopo l’altra. Infine, se ancora siete al lavoro, arrivate a chiudere le ultime incombenze in ufficio in modo ordinato e efficiente.

Cielo di questo momento di piena vacanza, radioso che vi fa vivere in armonia con l’ambiente circostante. In amore, se avete un rapporto stabile un’aria di romanticismo vi attraversa, portandovi a volere una dimensione esclusivistica nella coppia, che vi godete come neanche voi stessi sospettavate. Se avete invece cominciato da poco una storia, potrete esprimere in modo potente il vostro temperamento teatrale ed espansivo. Infine, se siete ancora oggi a brigare in ufficio o fate un lavoro indipendente, una bella configurazione astrale non vi farà pesare affatto il trovarvi ancora a concludere le incombenze, specie se appartenete alla prima decade.

Vi godete un’altra giornata in cui su di voi veglieranno Venere e Nettuno, la prima ospitata nel vostro segno, e il secondo nei Pesci. In amore, la Luna vi fa essere particolarmente affettuosi, sensibili e romantici con la vostra dolce metà, in special modo se siete nati in luglio. I single, invece, faranno bene a tenere gli occhi aperti, potrebbe infatti scoppiare il colpo di fulmine. Infine, nella quiete del relax, prendetevi un momento per riflettere su dove sta andando la vostra vita. Con le forze del cambiamento al vostro fianco, Urano e Nettuno, avrete presto l’opportunità di ribaltare il vostro presente, specie in ambito affettivo e familiare.

Quest’oggi, il Sole e Mercurio abitano il vostro segno e vi donano un’espansività e un calore umano da condividere con chi vi vuol bene. In amore, gli astri vi rendono un po’ più sentimentali di quanto non siete già. La comunicazione col partner per via di un Mercurio bendisposto regala momenti di rara fusione emotiva, in special modo se festeggiate il vostro compleanno proprio in questi giorni. Per quanto riguarda la vita professionale, sistemate tutte le questioni lasciate ancora aperte. Mercurio vi aiuta a concludere ogni cosa per tempo.

Mercurio nel segno buon vicino del Leone vi aiuta ad essere lucidi ed equilibrati. Inoltre la buona configurazione astrale, se si esclude la negatività di Nettuno, che interessa i nati nella terza decade, non presenta altri pianeti contrari. In amore, se siete single, un incontro inaspettato, del tutto casuale, con un vostro (o una vostra) ex, fa presagire il classico ritorno di fiamma. Una Venere ammiccante nel segno sensuale del Cancro, combinata a un Urano in Toro, vi inducono nella tentazione di riprovarci specie se appartenete alla prima decade verginea. Infine, anche se siete nel pieno delle vacanze estive non vi fermate mai: una ne fate e cento ne pensate. Seguite il filo della vostra creatività, resa fertile da un Plutone che non smette di mandarvi stimoli a ripetizione.

Moti celesti abbastanza positivi per quest’oggi. Spicca un desiderio di essere al centro della scena, di vivere da protagonisti, malgrado voi siate un segno sobrio, schivo e misurato. In amore, Mercurio è il benefattore di una forza comunicativa che vi aiuta nel rendere sempre più intenso il vostro rapporto. Questa ipotesi previsionale è più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno tra il 25 e il 29 di settembre e il 3 e il 12 di ottobre. Chi di voi è nato nella seconda decade ed è single, presti attenzione a un incontro che si è verificato di recente. Infine, dedicate queste vacanze a ritemprarvi, ne avrete bisogno in vista del ritorno al lavoro.

Profilo astrale di questo nuovo giorno d’agosto abbastanza positivo e guidato da Plutone, vero padrino del vostro segno. In amore, sulla scia della buona giornata di ieri continua l’onda lunga del “momento rosa”. Nettuno, infatti, dal segno dei Pesci vi fa provare emozioni speciali da condividere con la persona amata, specie se siete nati nella seconda decade. Se siete single si annunciano colpi di fulmine a ripetizione che vi riempiono piacevolmente la vita. Fate attenzione, perché tra questi flirt potrebbe nascondersi il vero grande amore. Infine, in queste vacanze provate a sperimentare nuove discipline sportive, potreste trovarne una che vi appassionerà molto.

Situazione dei transiti di questo nuovo giorno d’agosto abbastanza positiva. In amore, se siete single e appartenete alla prima decade del segno, uno splendido Mercurio vi dà l’occasione per trovare finalmente compagnia. In un ritrovo con amici avrete la possibilità di conoscere una persona capace di farvi pensare di abbandonare la vostra beneamata libertà. Anche perché, con il contributo di Giove dal Capricorno, la vostra eloquenza sarà particolarmente efficace e capace di arrivare dritta al cuore delle questioni. Sappiate sfruttare con garbo questa eccezionale dote di cui vi ha dotati il cielo.

I movimenti dei transiti sono piuttosto buoni in questo nuovo giorno del mese di agosto: quasi tutti i pianeti sono in angolo per voi positivo, con la sola eccezione di Marte. In amore, grazie ai buoni influssi di due padrini dell’espansività e dell’empatia, Giove e Nettuno, vivete un momento di speciale intesa con il vostro partner. I cuori solitari si consolano invece con successi erotici a tutto campo. Sul lavoro, infine, è arrivato il momento di prendere l’occasione al volo, senza esitare. La grande occasione potrebbe essere dietro l’angolo, non lasciatevela sfuggire.

Quest’oggi sguardo dei transiti mediamente positivo, con alcuni pianeti che vi tengono il broncio, in particolare il Sole e Mercurio e che occupano il segno del Leone. In generale siete un segno anti – sentimentale: inutile nascondervelo. Mercurio nel Leone, però, fa aleggiare sui rapporti d’amore o anche sugli effimeri flirt, un’aura di romanticismo. Ma se siete nati nella terza decade, fate attenzione a non mostrare atteggiamenti troppo ironici e dissacranti che potrebbero guastare definitivamente i rapporti. Infine se siete in vacanza o state per andare in vacanza, prendete al volo un’opportunità offerta in campo senza esitazione.

Transiti discretamente positivi vi allietano questa giornata d’agosto. In amore potrete godere di un’intesa che non teme rivali. Nettuno e Venere occupano due punti zodiacali a voi abbastanza felici, i Pesci stessi e il Cancro. Entrambi i segni generosi e buoni consentono di esprimere i vostri sentimenti d’amore con passione. Infine, avrete oggi la possibilità di entrare in contatto con persone che coltivano interessi intellettuali o culturali a voi molto vicini. Non è escluso che, da nuove conoscenze possiate trovare spunti e occasioni allettanti da collegare o armonizzare con il vostro lavoro.